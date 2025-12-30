Maia Sandu rămâne fără purtător de cuvânt. Igor Zaharov şi-a anunțat demisia
Curentul.md, 30 decembrie 2025 09:10
Igor Zaharov, consilier și purtător de cuvânt al președintelui Maia Sandu, și-a anunțat plecarea de la Președinție. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. Pentru mine, unul dintre ele a fost discuția din ianuarie 2024 cu Președinta Maia Sandu. După acea discuție, m-am alăturat echipei Președintei și am parcurs aproape doi ani de […]
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Curentul.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic. Proiectul-pilot poartă denumirea „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” și are drept obiectiv testarea funcțională a tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G), care permite circulația […]
Ion Ceban: Aproape 17.000 de oameni riscă să plece peste hotare din cauza moratoriului impus de PAS # Curentul.md
PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor alege să plece peste hotare din lipsa locurilor de muncă. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională. El a spus că a fost introdus un moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul […]
Spălătorii sociale și servicii de reabilitare, mai clare și mai accesibile pentru cei care au nevoie # Curentul.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Centrele […]
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern. Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost necesară pentru a integra recomandările din Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene, precum și noile angajamente asumate de Republica Moldova […]
ANRE a aprobat noua Metodologie de calcul a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice # Curentul.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultima opțiune și furnizorul serviciului universal. Decizia vine în contextul implementării prevederilor Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și reprezintă un pas […]
Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Curentul.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția […]
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitatea intenționată și obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce […]
3.218 agenți economici din agricultoră și industria prelucrătoare au beneficiat de compensații pentru energie în 2025 # Curentul.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor energetice. În cadrul acestui mecanism, au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei. […]
În perioada 22 – 28 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 853,6 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 112,3%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 40,7 miliarde lei, ceea […]
Un bărbat din Comrat, sancționat pentru comercializarea ilegală a articolelor pirotehnice # Curentul.md
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice desfășurate în municipiul Comrat, angajații Inspectoratului General al Carabinierilor au depistat un bărbat care comercializa articole pirotehnice pe o masă improvizată, fără a deține actele necesare pentru desfășurarea legală a acestei activități. La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție, care a documentat cazul. Pe […]
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 au vizat lichidarea efectelor generate de intensificările vântului. Cele mai multe intervenții au vizat înlăturarea copacilor doborâți, atât din curțile oamenilor, cât și de pe carosabil. În municipiul Chișinău, pompierii au acționat în opt astfel […]
Astăzi dimineațǎ, în jurul orei 09:00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga. Preliminar, un Opel, al cărui conducător auto nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a inversat. În urma traumatismelor suferite, bărbatul de 37 de ani […]
Scandal într-o curte din Chișinău: Un bărbat a fost condamnat după ce a atacat un vecin pentru un loc de parcare # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la trei ani de închisoare pe numele unui bărbat din capitală, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de huliganism agravat. Potrivit instanței, în luna mai 2025, inculpatul se afla în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, unde a inițiat un conflict cu un alt bărbat, […]
În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au documentat peste 3.150 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Potrivit datelor Poliției, 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Alți 1.206 șoferi au depășit limita legală de viteză, iar 785 nu […]
VIDEO//Un gest frumos de sărbători din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi” # Curentul.md
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii din cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi. Cu o surpriză și multe daruri, echipa Alternativa Clinic au mers la Hîjdieni, Glodeni, pentru a le fi alături. Olga NEAMȚU, DIRECTOR MEDICAL, ALTERNATICA CLINIC: „Am ales să fim parte din această familie frumoasă – un caz care […]
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, două persoane au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Instanța a stabilit că, în luna octombrie 2024, inculpatele au oferit câte 2 000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sîngerei, pentru a-i determina ca, […]
Vladimir Bolea: 2025 a fost anul în care am construit nu doar infrastructură, ci și încredere # Curentul.md
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut totalurile și a spus că “2025 a fost un an în care dincolo decât infrastructură am construit încredere. Un an în care a contat ca înainte de cifre și planuri să fie oamenii. Drumurile, podurile, aeroportul și liniile de tren au sens doar dacă îmbunătățesc […]
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță. Despre aceasta a anunțat Primăria Chișinău, informează CURENTUL. Situația este în continuare monitorizată, în contextul avertizărilor meteorologice emise. Serviciile municipale ale Primăriei Municipiului […]
Astăzi, începând cu ora 10:00, va avea loc ultima ședință plecară din sesiunea de toamnă a anului 2025. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi, informează CURENTUL. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii […]
Ion Ceban: În 2025, am reușit să semnăm acordurile pentru lansarea de proiecte mari în Chișinău # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un mesaj de final de an: "Dragi chișinăuieni, Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dvs. în Chișinău. Credeți-mă, aportul fiecăruia contează și doar împreună reușim să schimbăm lucrurile spre bine. Anul 2025 a fost unul cu multe […]
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat. Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații […]
Ion Ceban: Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea va fi dintre Cahul și Chișinău # Curentul.md
Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea va fi dintre Cahul și Chișinău, și anume a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Declarațiile au fost făcute de Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională. El a spus că, în mare grabă, […]
Irina Vlah, la 1 an după ce și-a rupt mâna: Se pare că a fost semn că tot anul va fi plin de aventuri! # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", și-a amintit că, 1 an în urmă, a căzut la patinoar și și-a rupt mâna. "Așa ceva nu se uită! Mi-am amintit cum am intrat în 2025 cu un „efect” special. Se pare că a fost un semn că tot anul va fi plin de aventuri ;) Și […]
Socialiștii au prezentat inițiativele fracțiunii în domeniul politicii bugetar-fiscale # Curentul.md
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi proiecte de amendamente la bugetul de stat pentru anul 2026, care urmează să fie examinate la ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă a Parlamentului. Zinaida Greceanîi a subliniat că inițiativele PSRM au fost elaborate în interesul cetățenilor și al […]
La 24 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat cursa de testare a unui tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Pentru realizarea proiectului, au fost efectuate lucrări pregătitoare ample: au fost restaurate rampele de primire a mărfurilor, readus […]
Agenția Servicii Publice anunță modificări ale rutelor de examinare auto la proba practică în mai multe localități, inclusiv Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Schimbările au fost decise în urma unei analize a infrastructurii și a fluxului de trafic pentru a îmbunătăți procesul de examinare și a crește siguranța rutieră. Noile trasee pot fi consultate pe […]
Primăria municipiului Chișinău anunță că în acest weekend vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse locale în sectoarele Capitalei, pentru a sprijini producătorii autohtoni și a oferi locuitorilor acces la produse agricole și artizanat de sezon. Evenimentele se desfășoară în mai multe locații: în Piața Marii Adunări Naționale continuă Târgul de Crăciun până pe […]
În ajun de Crăciun, Igor Dodon a ajuns în casele unor copii care cresc în condiții dificile # Curentul.md
În pragul sărbătorilor de iarnă copiii scriu scrisori cu dorințele lor. 101 astfel de mesaje au ajuns și la noi, deputații Parlamentului. Despre aceasta a declarat deputatul Igor Dodon, care a spus că una dintre aceste scrisori l-a adus, în ajunul sărbătorilor de iarnă, la familia Agheni din Bulboaca. Politicianul a spus că, aici trăiesc […]
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, anunțat în căutare de Poliție # Curentul.md
În contextul pronunțării sentinței de astǎzi, prin care Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de detenție, Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. […]
Ion Ceban: PAS a început vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN, pentru a trece la PAS. El spune că, în caz contrar, vor avea probleme cu ANI sau dosare. „În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara […]
Ministerul Educației lansează consultări publice privind integrarea Universității din Cahul în UTM # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. În urma acestui proces, la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Scopul acestei propuneri este de a consolida și dezvolta […]
Primăria Chișinău informează că, în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00, pe întreg teritoriul țării, inclusiv municipiul Chișinău, sunt așteptate intensificări ale vântului nord-vestic, cu rafale de până la 15-20 m/s, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Autoritățile municipale sunt pregătite să intervină în teren, după caz. În situații problematice, locuitorii municipiului […]
Tânăr din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și conducere sub influența alcoolului # Curentul.md
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de 23 ani, recunoscut vinovat de comiterea mai multor infracțiuni: furt, răpirea mijlocului de transport, conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și falsul în declarații. Instanța de judecată l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu executarea într-un […]
10 localități din Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei # Curentul.md
10 localități din raionul Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei. Contractul de antrepriză, în valoare de 49,03 milioane de lei, prevede construirea unui apeduct magistral de 46 km, care va asigura acces la apă potabilă de calitate pentru aproximativ 12 mii de locuitori din satele Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămânzeni, […]
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii […]
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice, carabinierii au intervenit prompt în mai multe situații, demonstrând responsabilitate și spirit civic. În Piața Libertății, orașul Ștefan Vodă, pe durata patrulării, carabinierii au depistat un telefon mobil căzut la sol. Proprietarul a fost identificat în scurt timp, iar bunul i-a fost restituit în deplină siguranță. Persoana […]
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN, pentru a trece la PAS. El spune că, în caz contrar, vor avea probleme cu ANI sau dosare. "În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara […]
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. Moneda […]
Bărbat din Vulcănești, condamnat pentru tentativă de incendiere a sediului Procuraturii # Curentul.md
Procuratura UTA Găgăuzia anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 50 de ani din orașul Vulcănești, învinuit de tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat. Potrivit probelor administrate, în noaptea de 14 septembrie 2020, bărbatul s-a deplasat pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, unde a turnat lichid […]
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în perioada sărbătorilor: peste 53 de mii de persoane au traversat granița într-o zi # Curentul.md
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 53.287 de traversări de persoane, informează Poliția de Frontieră. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Otaci și Palanca, unde s-a înregistrat cel mai intens flux de călători. Totodată, pe sensul de intrare […]
Agenția Națională Transport Auto informează că, la data de 24 decembrie 2025, a avut loc ședința Comisiei CEMT, în cadrul căreia au fost distribuite autorizațiile pentru anul 2026. Rezultatele preliminare ale repartizării sunt disponibile pentru consultare în cabinetele personale ale operatorilor de transport rutier de mărfuri, prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”. Totodată, ANTA anunță […]
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou.Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, pentru realizarea misiunilor […]
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei/litru, ajungând sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1,42 lei/litru, ajungând sub pragul de 22 lei/litru, nivel care constituie un record pentru ultimii aproape patru ani pentru acest tip de […]
Auditul a evidențiat deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului, precum întârzieri în implementare, lipsa unui sistem informațional integrat și neconformități procedurale, afectând eficiența și transparența utilizării resurselor publice. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național pentru Mediu (FNM) în anii […]
Trezorierii din partea a 18 partide politice au beneficiat de un seminar cu privire la raportarea financiară. Evenimentul a fost organizat de către Comisia Electorală Centrală în parteneriat cu Institutul Republican Internațional (IRI) și PNUD Moldova, fiind invitați reprezentații tuturor celor 66 de partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice. Scopul instruirii a fost de […]
Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate care au schimbat fundamental traiectoria sectorului IT din Republica Moldova. După aproape un deceniu de dezvoltare accelerată, MITP ajunge la un moment de bilanț care confirmă maturizarea unui domeniu devenit esențial pentru economia națională. Rezultatele celor opt ani au fost prezentate în cadrul evenimentului SUM IT […]
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de iarnă începând cu 25 decembrie 2025. Reluarea cursurilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare școală, în urma consultării comunității educaționale, urmând să fie fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În cazul în care se optează […]
Două persoane dintre care o minoră s-au intoxicat de la sobă cu monoxid de carbon în raionul Nisporeni # Curentul.md
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o fată în vârstă de […]
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie sunt recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile. Programarea se efectuează pe site-ul oficial al ASP, la compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”. Depunerea cererilor pentru serviciile […]
