Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova

Elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de iarnă începând cu 25 decembrie 2025. Reluarea cursurilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare școală, în urma consultării comunității educaționale, urmând să fie fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În cazul în care se optează […]