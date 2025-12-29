3.218 agenți economici din agricultoră și industria prelucrătoare au beneficiat de compensații pentru energie în 2025

13:10

Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Decizia este definitivă și executorie din momentul […]