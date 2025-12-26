Ion Ceban: PAS a început vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide
Curentul.md, 26 decembrie 2025 14:30
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN, pentru a trece la PAS. El spune că, în caz contrar, vor avea probleme cu ANI sau dosare. „În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara […]
• • •
Acum 15 minute
14:30
Acum o oră
14:10
Ministerul Educației lansează consultări publice privind integrarea Universității din Cahul în UTM # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. În urma acestui proces, la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Scopul acestei propuneri este de a consolida și dezvolta […]
Acum 2 ore
13:40
Primăria Chișinău informează că, în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00, pe întreg teritoriul țării, inclusiv municipiul Chișinău, sunt așteptate intensificări ale vântului nord-vestic, cu rafale de până la 15-20 m/s, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Autoritățile municipale sunt pregătite să intervină în teren, după caz. În situații problematice, locuitorii municipiului […]
13:10
Tânăr din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și conducere sub influența alcoolului # Curentul.md
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de 23 ani, recunoscut vinovat de comiterea mai multor infracțiuni: furt, răpirea mijlocului de transport, conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și falsul în declarații. Instanța de judecată l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu executarea într-un […]
Acum 4 ore
12:40
10 localități din Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei # Curentul.md
10 localități din raionul Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral Soroca–Bălți–Sângerei. Contractul de antrepriză, în valoare de 49,03 milioane de lei, prevede construirea unui apeduct magistral de 46 km, care va asigura acces la apă potabilă de calitate pentru aproximativ 12 mii de locuitori din satele Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămânzeni, […]
12:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii […]
12:10
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice, carabinierii au intervenit prompt în mai multe situații, demonstrând responsabilitate și spirit civic. În Piața Libertății, orașul Ștefan Vodă, pe durata patrulării, carabinierii au depistat un telefon mobil căzut la sol. Proprietarul a fost identificat în scurt timp, iar bunul i-a fost restituit în deplină siguranță. Persoana […]
11:20
11:10
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. Moneda […]
Acum 6 ore
10:40
Bărbat din Vulcănești, condamnat pentru tentativă de incendiere a sediului Procuraturii # Curentul.md
Procuratura UTA Găgăuzia anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 50 de ani din orașul Vulcănești, învinuit de tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat. Potrivit probelor administrate, în noaptea de 14 septembrie 2020, bărbatul s-a deplasat pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, unde a turnat lichid […]
10:10
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în perioada sărbătorilor: peste 53 de mii de persoane au traversat granița într-o zi # Curentul.md
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 53.287 de traversări de persoane, informează Poliția de Frontieră. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Otaci și Palanca, unde s-a înregistrat cel mai intens flux de călători. Totodată, pe sensul de intrare […]
09:30
Agenția Națională Transport Auto informează că, la data de 24 decembrie 2025, a avut loc ședința Comisiei CEMT, în cadrul căreia au fost distribuite autorizațiile pentru anul 2026. Rezultatele preliminare ale repartizării sunt disponibile pentru consultare în cabinetele personale ale operatorilor de transport rutier de mărfuri, prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”. Totodată, ANTA anunță […]
Ieri
18:10
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou.Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, pentru realizarea misiunilor […]
17:40
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei/litru, ajungând sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1,42 lei/litru, ajungând sub pragul de 22 lei/litru, nivel care constituie un record pentru ultimii aproape patru ani pentru acest tip de […]
17:10
Auditul a evidențiat deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului, precum întârzieri în implementare, lipsa unui sistem informațional integrat și neconformități procedurale, afectând eficiența și transparența utilizării resurselor publice. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național pentru Mediu (FNM) în anii […]
16:40
Trezorierii din partea a 18 partide politice au beneficiat de un seminar cu privire la raportarea financiară. Evenimentul a fost organizat de către Comisia Electorală Centrală în parteneriat cu Institutul Republican Internațional (IRI) și PNUD Moldova, fiind invitați reprezentații tuturor celor 66 de partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice. Scopul instruirii a fost de […]
16:10
Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate care au schimbat fundamental traiectoria sectorului IT din Republica Moldova. După aproape un deceniu de dezvoltare accelerată, MITP ajunge la un moment de bilanț care confirmă maturizarea unui domeniu devenit esențial pentru economia națională. Rezultatele celor opt ani au fost prezentate în cadrul evenimentului SUM IT […]
15:40
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de iarnă începând cu 25 decembrie 2025. Reluarea cursurilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare școală, în urma consultării comunității educaționale, urmând să fie fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În cazul în care se optează […]
15:10
Două persoane dintre care o minoră s-au intoxicat de la sobă cu monoxid de carbon în raionul Nisporeni # Curentul.md
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o fată în vârstă de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie sunt recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile. Programarea se efectuează pe site-ul oficial al ASP, la compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”. Depunerea cererilor pentru serviciile […]
14:10
Curtea de Conturi a auditat achizițiile centralizate din sănătate: deficiențe și neconformități identificate la CAPCS # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și asupra realizării achizițiilor publice în domeniul său de activitate, pentru perioada anilor 2024–2025 (9 luni). Achizițiile publice centralizate în domeniul sănătății reprezintă un mecanism esențial pentru […]
13:40
Drum modernizat între Reteni și Păscăuți: locuitorii din raionul Rîșcani beneficiază de deplasare mai sigură și confortabilă # Curentul.md
Locuitorii satelor Reteni și Păscăuți, raionul Rîșcani, beneficiază acum de un drum modernizat care le asigură deplasări sigure și confortabile. Administrația Națională a Drumurilor a anunțat recepția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16. Modernizarea a vizat două sectoare: R7 – Păscăuți – […]
13:10
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # Curentul.md
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Decizia este definitivă și executorie din momentul […]
12:40
Vicepreședintele Parlamentului din partea PSRM, Vlad Batrîncea, deputatele PSRM Alla Pilipețcaia și Alla Darovannaia au prezentat proiectele de amendamente ale PSRM la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, în domeniul dezvoltării rurale și al descentralizării administrației publice locale. Vlad Batrîncea a subliniat că proiectul de buget al Guvernului pentru anul 2026 nu reflectă necesitățile […]
12:10
SA Energocom achiziționează energie electrică de la un producător local cu baterii de stocare # Curentul.md
SA Energocom anunță achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei, o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Producătorul dispune de panouri fotovoltaice care generează energie electrică pe parcursul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum […]
11:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” informează că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta trenului nr. 821/1051–1054/824 Chișinău–Socola (Iași). Trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 […]
11:10
Ministerul Sănătății anunță că, începând cu 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, în conformitate cu ordinul ministerului privind optimizarea acestui serviciu. Măsura urmărește îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și aplicarea uniformă a măsurilor de […]
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale. În mesajul adresat laureaților, Președinta Maia Sandu le-a mulțumit pentru munca, devotamentul și eforturile constante depuse în slujba […]
09:40
ASP câștigă procesul privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte: Statul nu va plăti peste 100 milioane lei # Curentul.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că a câștigat procesul în apel împotriva companiei bulgare OPTIMO IT SOLUTIONS LTD la Curtea de Apel. Instanța a respins pretențiile financiare ale companiei, care solicitau plata a peste 100 de milioane de lei pentru presupuse obligații neexecutate în perioada 2020–2021. Decizia este irevocabilă. Litigiul a fost generat de refuzul […]
09:10
Comisia Europeană confirmă respectarea recomandărilor privind regimul fără vize pentru cetățenii moldoveni # Curentul.md
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent. Documentul conține o […]
23 decembrie 2025
17:40
17:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit. Echipele olimpice ale Republicii Moldova au obținut 45 de premii, dintre care 2 medalii de aur, 12 […]
16:40
Primăria Chișinău informează că, în perioada 24 decembrie 2025, ora 13:00 – 25 decembrie 2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni. Transportul, inclusiv cel public, va fi redirecționat pe străzile adiacente. Măsura a fost […]
16:10
MIDR lansează consultări publice pentru îmbunătățirea transportului de pasageri. Bolea: propunerile nu sunt decizii finale și nu favorizează interese înguste # Curentul.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că a inițiat un proces de analiză și consultare pentru a construi politici publice în transport care să servească oamenii, dar care să țină cont, în mod corect și responsabil, și de rolul agenților economici. El spune că transportul public nu poate funcționa fără operatori, așa cum […]
15:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. Agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent pe consolidarea diplomației economice. În dialog cu Ambasadorii, Premierul a subliniat rolul misiunilor diplomatice în atragerea investițiilor, extinderea exporturilor și promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova pe piețele […]
15:20
INTERVIU// Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: Auditul public extern – un pilon esențial al unei democrații moderne # Curentul.md
Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții de Conturi într-un stat de drept? Curtea de Conturi a Republicii Moldova este Instituția Supremă de Audit, având un rol esențial în arhitectura statului de drept și a democrației. Misiunea noastră este de a verifica modul în care sunt gestionate […]
15:10
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru […]
14:40
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. „Este un pachet […]
14:10
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de către acesta. Raportul de evaluare a fost transmis luni, 22 decembrie 2025, subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Raportul va fi făcut public după examinarea acestuia de către CSP, adoptarea […]
13:40
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate. Printre acestea se numără imprimarea unui cod QR pe verso, care va permite […]
13:10
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că data aceasta are o semnificație deosebită nu doar pentru poporul găgăuz, ci și pentru întreaga noastră țară. „În urmă cu 31 de ani a fost atins un compromis istoric înțelept și […]
12:10
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va reprezenta o platformă digitală care colectează, păstrează și oferă informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice. Platforma online va […]
11:40
INTERVIU// Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură # Curentul.md
Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor” (reţeaua de magazine „Bomba”) Domnule Baciu, se apropie de final anul 2025. Cum a fost acesta pentru afacerea dumneavoastră? M.B.: În anul 2025, am urmat trendul ascendent de dezvoltare, care a fost unul constant în ultimii ani, chiar dacă ne-am confruntat şi cu unele provocări. […]
11:30
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre […]
11:20
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre, informează CURENTUL. Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului, din 23 decembrie 2025. Vadim Cemîrtan a fost numit director general adjunct al Centrului de Management al Crizelor, din 24 decembrie 2025. Andrei Chistol a fost eliberat din funcția de secretar de stat al […]
11:20
VIDEO// Irina Vlah: Astăzi, marcăm cea de-a 31-a aniversare de la crearea autonomiei găgăuze – o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova # Curentul.md
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […]
11:10
O grădiniță din comuna Manta, raionul Cahul, a ajuns să aibă factură zero la energia electrică, datorită energiei solare # Curentul.md
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie din surse regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii directe pentru copii, angajați și bugetul public local. Pentru impactul obținut, […]
11:10
Petr Vlah, mesaj cu ocazia a celei de-a 31-a aniversări de la crearea UTA Găgăuzia: Găgăuzii, moldovenii, alte etnii care convieţuiesc în R. Moldova au un viitor comun # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia (UTAG). El afirmă că, constituirea autonomiei găgăuze a fost un pas corect, pentru că astfel s-a găsit o soluţie paşnică pentru un conflict care devenea tot mai pronunţat. „Soluţia identificată atunci, ne-a permis să trăim în […]
11:10
Ion Ceban: Guvernarea tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali, fapt care riscă să izoleze țara pe plan internațional și să agraveze problemele interne # Curentul.md
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali, fapt care riscă să izoleze țara pe plan internațional și să agraveze problemele interne. Potrivit lui Ion Ceban, în ultimele luni, Republica Moldova a primit semnale clare și repetate din partea instituțiilor internaționale, însă reacția guvernării […]
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […]
