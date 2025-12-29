Vladimir Bolea: 2025 a fost anul în care am construit nu doar infrastructură, ci și încredere

15:20

Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții de Conturi într-un stat de drept? Curtea de Conturi a Republicii Moldova este Instituția Supremă de Audit, având un rol esențial în arhitectura statului de drept și a democrației. Misiunea noastră este de a verifica modul în care sunt gestionate […]