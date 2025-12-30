Cum va circula transportul public din Chișinău în noaptea de revelion

17:15

Întreprinderea socială studențească „EcoImpact” și-a deschis larg ușile pentru vizitatori, iar eu am mers acolo pentru a vedea ce înseamnă antreprenoriatul în rândul tinerilor. Afacerea școlară înființată de către elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca le permite zilnic să învețe, dar și să câștige bani grație obiectelor din fier pe care le confecționează. Inițiativa tinerilor s-a materializat grație fondului de granturi „Promovarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților practice de management în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin intermediul Întreprinderilor Sociale Studențești”, implementat cu ajutorul programului EU4Youth și al Uniunii Europene. Сообщение Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca învață să devină antreprenori. Cum au fondat atelierul „EcoImpact” și ce obiecte confecționează появились сначала на #diez.