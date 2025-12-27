Ești elev(ă) în România? Rezolvă teste pentru examenul de bacalaureat la limba română
Dacă ești elev(ă) în România și urmează să susții examenele de bacalaureat în 2026, atunci acest articol este pentru tine. Mai jos găsești toate testele care au fost la examenele de bacalaureat la română în ultimii șase ani. Totodată, ai acces și la baremele de notare.
Descoperă oportunități de studii în străinătate. Participă la sesiunea informativă a Tinerilor Ambasadori Europeni
Ești elev(ă) și te întrebi cum poți continua studiile în țările Uniunii Europene? Avem vești bune pentru tine! Poți participa la o sesiune informativă dedicată oportunităților de studiu în străinătate unde vei afla tot ce trebuie să știi pentru a-ți planifica viitorul academic.
Burse, norme didactice și reorganizare. Ce s-a schimbat în sistemul de învățământ românesc în 2025
Reducerea fondului pentru burse, modificarea calendarului școlar, dar și creșterea normelor didactice sunt doar câteva dintre schimbările care au avut loc în sistemul educațional românesc în 2025. #diez a analizat toate hotărârile de guvern și legile emise în 2025 care vizează educația. Iată care sunt principalele schimbări care au avut loc în țara vecină.
Creează viitorul democrației europene la YouthDecide 2040. Tinerii care au peste 18 ani se pot alătura atelierului de la Chișinău
Uniunea Europeană invită tinerii care au peste 18 ani să se alăture proiectului YouthDecide 2040. Dacă vrei să contribui la viitorul democratic al uniunii prin creativitate, dialog și colaborare, atunci nu ezita să participi. Programul este organizat sub forma unor ateliere naționale, iar cel de la Chișinău se va desfășura pe 14 și 15 martie 2026.
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional. Cererea a fost lansată pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național Interpol din Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături.
Pe parcursul anului 2025, președinta Maia Sandu a semnat 10 decrete prin care au fost conferite distincții de stat mai multor persoane din Republica Moldova. Printre cei decorați se regăsesc și reprezentanți ai sistemului educațional, inclusiv profesori, directori de instituții și cadre universitare.
Topul celor mai populare prenume de băieți și fete pe care le-au ales părinții din Moldova în 2025
Tradițional, la final de an, echipa #diez a solicitat de la Agenția Servicii Publice lista celor mai populare prenume oferite copiilor din Moldova. Conform datelor prezentate, în 2025, părinții au preferat cel mai des prenumele Sofia și David. Mai jos vedeți întreaga listă.
Google permite schimbarea adresei de e-mail. Cum scapi de „floricika@gmail.com" fără să pierzi datele
Dacă adresa ta de e-mail a Contului Google, care nu-ți mai place, se termină cu „gmail.com", o poți schimba cu altă adresă care se termină cu „gmail.com". Datele salvate în cont, inclusiv fotografiile, mesajele și e-mailurile trimise la adresa de e-mail anterioară, nu vor fi afectate. Potrivit Centrului de ajutor al Google, opțiunea se lansează treptat pentru toți utilizatorii.
La Cahul ar putea fi creat Centrul Universitar „B.P. Hasdeu". MEC lansează consultări publice privind fuziunea USC cu UTM
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea academică, studenții, autoritățile locale și societatea civilă să participe la consultările publice privind fuziunea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (USC) cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În urma procesului de absorbție, la Cahul ar urma să fie creat un centru universitar.
12 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a lipsit de la ședință
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Acesta nu se afla în sala de judecată și a fost anunțat în căutare, potrivit Nokta.
Dan Perciun, despre problemele curriculumului și revizuirea sa: „Unele concepte sunt introduse prea devreme"
Până în 2027, elevii din Republica Moldova vor învăța după un curriculum școlar revizuit. Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat într-un interviu pentru agenția Moldpres că reforma urmărește, în principal, integrarea competențelor relevante pentru secolul XXI și eliminarea neconcordanțelor existente în actualul plan de învățământ.
Avocatul Poporului, despre violențele din armată: „18 cazuri au implicat leziuni corporale, patru fiind grave"
Pe parcursul ultimelor cinci luni în Armata Națională au fost înregistrate 28 de cazuri de altercații între militarii în termen. Dintre acestea, 18 cazuri s-au soldat cu leziuni corporale, iar patru au fost calificate drept grave, potrivit informațiilor transmise Oficiului Avocatului Poporului de către Marele Stat Major.
La finalul anului 2025, Departamentul Arhitectură din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei a marcat 60 de ani de activitate. Evenimentul aniversar a avut loc în luna decembrie și a reunit cadre didactice, absolvenți, studenți și invitați ai facultății.
Moldova ocupă locul 5 în topul țărilor care au depășit nivelul de performanță în ceea ce ține de condițiile de viață ale tinerilor
Republica Moldova a ocupat locul 52 în clasamentul general al Youth Progress Index 2025, realizat de către Forumul European al Tineretului. De asemenea, în același top, țara noastră se situează pe poziția a cincea în rândul țărilor care au depășit nivelul de performanță anticipat în raport cu gradul de dezvoltare economică. Țara noastră a înregistrat un scor de 74,1 puncte din 100, fiind una dintre cele mai bine poziționate țări din regiune când vorbim despre calitatea vieții tinerilor.
Tradițional, la finalul anului, echipa #diez a analizat căutările moldovenilor pe Google și YouTube. Despre YouTube deja v-am povestit, așa că în acest articol vă prezentăm trei topuri interesante legate de Google. Menționăm că toate căutările sunt indicate exact așa cum au fost scrise de către utilizatori, fără modificări sau traduceri.
Ești curios/curioasă ce caută moldovenii și moldovencele pe YouTube? Atunci acest material este pentru tine. Am adunat 10 căutări făcute în 2025 de către concetățenii noștri, care au ajuns să fie foarte populare într-un timp scurt. Menționăm că toate căutările sunt indicate exact așa cum au fost scrise de către utilizatori, fără modificări sau traduceri.
(video) Magie de sărbătoare pe micile ecrane. Lista celor mai drăguțe spoturi publicitare de Crăciun lansate în 2025
Sărbătorile bat la ușă, iar reclamele nu mai sunt demult doar despre produse. Sunt și despre spiritul de sărbătoare și despre poveștile care încearcă pe cât posibil să sensibilizeze publicul și să aducă încă un strop de emoție și căldură prin micile ecrane. În acest an am adunat pentru tine cele mai drăguțe spoturi publicitare care și-au îndeplinit scopul propus și care ne îndeamnă să fim mai aproape de cei dragi.
Târgul de Crăciun din Chișinău, deschis de aproximativ o lună, atrage zilnic mulți vizitatori. Totuși, este firesc ca unii să nu-l fi vizitat încă. Din acest motiv, am decis să vă arătăm noi cum este bradul în 2025, ce lucruri curioase se vând, dar și ce activități puteți încerca acolo.
Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun. Până când va circula troleibuzul turistic în această iarnă
Excursiile tematice „Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun" au ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție. În cadrul acestor călătorii, pasagerii au ocazia să descopere legendele și farmecul Chișinăului, împreună cu cel mai îndrăgit personaj al sărbătorilor de iarnă.
„Vino, Iisuse, în inima mea!" 15 colinde tradiționale și contemporane pe care să le înveți de Crăciun
Puține obiceiuri reușesc să redea atmosfera Crăciunului la fel de bine ca mersul cu colindul. În ajun, copii, tineri și adulți străbat casele oamenilor pentru a vesti Nașterea Domnului, însoțiți de clopoței și instrumente tradiționale. Prin cântecele lor, colindătorii aduc bucurie și binecuvântare în fiecare gospodărie. Dacă anul acesta vrei să continui această tradiție și să duci vestea bună celor dragi, această selecție de colinde este pentru tine.
De ce privim „Singur acasă" în fiecare an? Cineasta Elena Vatamanu-Mărgineanu explică motivele pentru care doar unele filme devin iconice
An de an, în perioada sărbătorilor de iarnă, „Singur acasă" rulează din nou pe majoritatea ecranelor din
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca învață să devină antreprenori. Cum au fondat atelierul „EcoImpact” și ce obiecte confecționează # #diez
Întreprinderea socială studențească „EcoImpact” și-a deschis larg ușile pentru vizitatori, iar eu am mers acolo pentru a vedea ce înseamnă antreprenoriatul în rândul tinerilor. Afacerea școlară înființată de către elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca le permite zilnic să învețe, dar și să câștige bani grație obiectelor din fier pe care le confecționează. Inițiativa tinerilor s-a materializat grație fondului de granturi „Promovarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților practice de management în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin intermediul Întreprinderilor Sociale Studențești”, implementat cu ajutorul programului EU4Youth și al Uniunii Europene. Сообщение Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca învață să devină antreprenori. Cum au fondat atelierul „EcoImpact” și ce obiecte confecționează появились сначала на #diez.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # #diez
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat un nou record, ajungând la 6.000.000 de pasageri transportați în anul 2025. Momentul a fost celebrat în zona Sosiri a aeroportului, unde a fost întâmpinată pasagera cu numărul șase milioane. La eveniment au participat viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, precum și directorul aeroportului, Sergiu Spoială. Сообщение Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a inaugurat laboratoarele create și consolidate grație subproiectului Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” (FORCE Farm). Subproiectul FORCE Farm este parte a Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în perioada anilor 2020-2025, cu suportul Băncii Mondiale. Evenimentul de inaugurare a avut loc pe data de 23 decembrie curent. Сообщение USMF „Nicolae Testemiţanu” a inaugurat laboratoarele Force-farm появились сначала на #diez.
Transformă cumpărăturile de Crăciun și vacanța de Revelion în noi motive de bucurii. Paynet îți oferă 3 % cashback # #diez
Te pregătești de sărbători? Planifici o escapadă la schi, o vizită la târgurile de Crăciun din Europa sau ești în căutarea cadoului perfect pe internet? Paynet și Mastercard au pregătit o surpriză pentru tine. În perioada sărbătorilor, plățile tale în străinătate îți aduc bani înapoi instant. Сообщение Transformă cumpărăturile de Crăciun și vacanța de Revelion în noi motive de bucurii. Paynet îți oferă 3 % cashback появились сначала на #diez.
(video) Inovatorii de la Clubul Tinerilor Makeri Chișinău au construit vehicule inteligente la Winter Makeathon 2025 # #diez
Winter Makeathon Local 2025, ediția de iarnă a competiției tehnologice dedicate tinerilor din învățământul profesional tehnic, a reunit, în perioada 13-14 decembrie, tineri pasionați de tehnologie din întreaga țară. Evenimentul a fost organizat de Clubul Tinerilor Makeri (CTM) și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu sprijinul LED Moldova. Сообщение (video) Inovatorii de la Clubul Tinerilor Makeri Chișinău au construit vehicule inteligente la Winter Makeathon 2025 появились сначала на #diez.
Excelența cercetării a ASEM a fost premiată la INFOINVENT 2025. 24 de distincții pentru inovație și performanță științifică # #diez
La ședința Senatului ASEM din 23 decembrie 2025 au fost înmânate diplome și medalii participanților la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția a XIX-a. Expoziția a fost organizată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova și s-a desfășurat în perioada 3-5 decembrie 2025. Сообщение Excelența cercetării a ASEM a fost premiată la INFOINVENT 2025. 24 de distincții pentru inovație și performanță științifică появились сначала на #diez.
Aplicația BizRadar, destinată antreprenorilor din Republica Moldova, a lansat un material video informativ care explică procesul de înregistrare și crearea profilului de utilizator, un pas esențial pentru accesarea tuturor funcționalităților platformei. Сообщение BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova появились сначала на #diez.
Vacanța de iarnă va fi mai mare? Școlile vor alege dacă elevii revin pe 9 sau 12 ianuarie la lecții # #diez
Începând cu 25 decembrie, elevii intră în vacanța de iarnă. Reluarea lecțiilor va fi stabilită de fiecare școală în parte: vineri – 9 ianuarie sau luni – 12 ianuarie 2026. Сообщение Vacanța de iarnă va fi mai mare? Școlile vor alege dacă elevii revin pe 9 sau 12 ianuarie la lecții появились сначала на #diez.
UTM și Universitatea de Vest din Timișoara: un nou capitol în cooperarea academică și științifică transfrontalieră # #diez
În data de 22 decembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a primit vizita oficială a unei delegații de rang înalt din partea Universității de Vest din Timișoara (UVT), România. Evenimentul a avut ca obiectiv central stabilirea și armonizarea noilor priorități de colaborare bilaterală în domeniile cercetării științifice, inovării și educației academice de excelență. Сообщение UTM și Universitatea de Vest din Timișoara: un nou capitol în cooperarea academică și științifică transfrontalieră появились сначала на #diez.
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar penal privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, din centrul capitalei. Сообщение CNA efectuează percheziții la fostul cinematograf „Gaudeamus” появились сначала на #diez.
O expoziție autohtonă la Cartego. Până când poți descoperi colecțiile semnate de trei tineri artiști din Moldova # #diez
În această lună, amatorii de artă au șansa de a vizita la Cartego o expoziție unde pot face cunoștință cu lucrări semnate de trei artiști locali diferiți, fiecare cu propria poveste și cu propriul specific redat în operele lor: Eugen Gorean, Ciprian Antoci și Nadya Izosimova. Сообщение O expoziție autohtonă la Cartego. Până când poți descoperi colecțiile semnate de trei tineri artiști din Moldova появились сначала на #diez.
Guvernul României a adoptat ieri „Ordonanța Trenuleț”, un act normativ care aduce modificări fiscale importante pentru 2026. Printre cele mai semnificative măsuri se numără reducerea impozitului pe cifra de afaceri, cotă unică pentru microîntreprinderi și sprijin financiar pentru autoritățile locale. Сообщение România a adoptat „Ordonanța Trenuleț”. Ce schimbări vor fi în 2026 появились сначала на #diez.
Președintele ucrainean, Volodâmâr Zelenski, a prezentat proiectul revizuit al planului de pace negociat împreună cu SUA, destinat să pună capăt războiului cu Rusia. Documentul include 20 de puncte principale și urmează să fie transmis astăzi Moscovei. Сообщение Zelenski a dezvăluit planul de pace negociat cu SUA. Ce prevede acesta появились сначала на #diez.
Gala Studenților Laureați, ediția 2025, a reunit comunitatea academică pentru a celebra performanțele viitorilor specialiști în domeniul sănătății care excelează prin reușită academică, rezultate științifice și participare activă în diferite activități extracurriculare. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova la 18 decembrie curent. În total, 39 de studenți au fost apreciați la șase la categorii: „Performanță academică și extracurriculară”, „Abilități organizatorice”, „Sport”, „Voluntariat”, „Promotor USMF” și „Sindicate”. Сообщение La USMF s-a desfășurat Gala Studenților, ediția 2025 появились сначала на #diez.
Cei mai buni sportivi și antrenori ai anului au fost premiați în cadrul Galei Presei Sportive, organizată de Asociația Presei Sportive din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc pe 22 decembrie, la Chișinău, și a reunit reprezentanți ai lumii sportive, antrenori, jurnaliști și oficiali. Сообщение Cine sunt sportivii și antrenorii premiați la Gala Presei Sportive din Moldova появились сначала на #diez.
Asigurarea calității proceselor universitare, etica și integritatea academică – subiecte abordate la ședința senatului USMF # #diez
Membrii Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-au întrunit la ultima ședință din acest an, pentru a discuta aspecte ce țin de organizarea și asigurarea calității procesului educațional și de cercetare, precum și despre prioritățile managementului instituțional pentru anul viitor. Сообщение Asigurarea calității proceselor universitare, etica și integritatea academică – subiecte abordate la ședința senatului USMF появились сначала на #diez.
Reprezentanții mass-media care s-au remarcat prin promovarea sportului din Republica Moldova au fost distinși în cadrul Galei Presei Sportive, organizată pe 22 decembrie, la Chișinău, de Asociația Presei Sportive din Republica Moldova. Сообщение Cine sunt jurnaliștii care au fost premiați la Gala Presei Sportive din Moldova появились сначала на #diez.
Gala Școlii de antreprenoriat Startup101: doi elevi din Chișinău au dezvoltat o bancă școlară digitală care înlocuiește manualele fizice # #diez
Competiția Yep!Idea Challenge, destinată elevilor din întreaga țară, și-a desemnat câștigătorii. Tinerii au fost premiați la Gala de Premiere Startup 101, după ce peste 100 de participanți au prezentat diverse idei: soluții în educație, sănătate, ecologie, aplicații pentru animale de companie. Сообщение Gala Școlii de antreprenoriat Startup101: doi elevi din Chișinău au dezvoltat o bancă școlară digitală care înlocuiește manualele fizice появились сначала на #diez.
Moș Crăciun a pornit la drum! Urmărește în regim live când va ajunge acesta în Republica Moldova # #diez
Moș Crăciun a pornit să împartă cadourile! Potrivit radarelor de la Flightradar24!, acesta și-a început traseul în Groenlanda, iar doritorii pot urmări în regim live călătoria. Сообщение Moș Crăciun a pornit la drum! Urmărește în regim live când va ajunge acesta în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Lista celor 42 de profesori din Republica Moldova care au fost premiați la Gala Olimpicilor 2025 # #diez
42 de cadre didactice din Republica Moldova au fost premiate astăzi, 23 decembrie, la Gala Olimpicilor 2025 pentru pregătirea loturilor olimpice naționale din acest an. Profesorii au primit diplome de excelență pentru aportul profesional pe care l-au oferit tinerilor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele internaționale, balcanice și europene desfășurate în anul de studii 2024/2025. Сообщение Lista celor 42 de profesori din Republica Moldova care au fost premiați la Gala Olimpicilor 2025 появились сначала на #diez.
Din 1 septembrie 2027, elevii din Ucraina vor învăța conform sistemului de 12 clase obligatorii # #diez
Începând cu anul academic 2027/2028, elevii din Ucraina vor trece la un nou model de școlarizare. Aceștia urmează să învețe conform sistemului de 12 clase obligatorii. Noua reformă va fi introdusă în toate școlile și liceele din regiunile țării vecine, a precizat Nadejda Kuzmâceva, vicepreședinta responsabilă de educație și știință, pentru agenția de presă RBC Ucraina. Сообщение Din 1 septembrie 2027, elevii din Ucraina vor învăța conform sistemului de 12 clase obligatorii появились сначала на #diez.
Grădinițele din Chișinău vor activa după un program de scurtă durată în perioada sărbătorilor de iarnă # #diez
În contextul sărbătorilor de iarnă, grădinițele publice din municipiul Chișinău vor funcționa după un program special. În anumite zile, programul de activitate va fi scurtat cu două sau trei ore. Informația a fost confirmată de către Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport (DGETS) într-o postare pe Facebook. Сообщение Grădinițele din Chișinău vor activa după un program de scurtă durată în perioada sărbătorilor de iarnă появились сначала на #diez.
În cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dedicat recunoașterii și aprecierii activității remarcabile în domeniile cercetării și inovării, au fost decernate Diplome de Onoare unor cadre didactice și cercetători ai Academiei de Studii Economice din Moldova. Сообщение Cadre didactice ale ASEM, distinse cu Diplome de Onoare la Gala Cercetătorilor 2025 появились сначала на #diez.
Pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Cum va circula transportul public # #diez
În contextul sărbătorilor de iarnă, pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul orașului Chișinău. Așadar, în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 5:00, va fi suspendată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Aleksandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Troleibuzele și autobuzele vor fi direcționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
Surprinde Chișinăul într-o fotografie sau într-un video și câștigă 10.000 de lei. Se pot înscrie tinerii care au între 14 și 35 de ani # #diez
Tinerii din Chișinău, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, sunt încurajați să-și manifeste creativitatea în cadrul concursului de fotografie „Chișinău prin ochii tinerilor”. Datorită competiției, ai ocazia să arăți cum vezi capitala țării, prin fotografii și videoclipuri originale. Сообщение Surprinde Chișinăul într-o fotografie sau într-un video și câștigă 10.000 de lei. Se pot înscrie tinerii care au între 14 și 35 de ani появились сначала на #diez.
De la curaj la impact. 10 antreprenori și investitori au fost premiați la Gala Fagura „Antreprenorul anului 2025” # #diez
Fagura a celebrat curajul, perseverența și tenacitatea la prima ediție a Galei „Antreprenorul Anului 2025”, un eveniment creat de comunitate pentru comunitate. Gala a celebrat micii antreprenori care au avut curajul să dezvolte afaceri reale, cu impact economic și social în Republica Moldova. Сообщение De la curaj la impact. 10 antreprenori și investitori au fost premiați la Gala Fagura „Antreprenorul anului 2025” появились сначала на #diez.
Echipa feminină de baschet a Academiei de Studii Economice din Moldova a demonstrat încă o dată că performanța se construiește prin muncă, unitate și perseverență. Pentru al patrulea an consecutiv, ASEM a cucerit Cupa Moldovei, impunându-se clar în finala disputată la Arena Chișinău în fața formației Spartans Chișinău, cu scorul de 83–39. Сообщение Echipa ASEM a cucerit a patra oară Cupa Moldovei la baschet feminin появились сначала на #diez.
Vrei să vină Moș Crăciun la petrecerea ta? Cât costă programul companiilor din Chișinău și ce activități include # #diez
Suntem obișnuiți să-l așteptăm pe Moș Crăciun în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Cu toate acestea, el poate ajunge mai devreme sau chiar și cu prilejul revelionului datorită animatorilor care se deghizează în acest personaj și transformă petrecerea celor mici, dar și a adulților într-o experiență distractivă. Fie că vrei să-l inviți la matineul copilului tău, fie acasă, în acest material găsești nouă companii care organizează petreceri tematice cu participarea lui Moș Crăciun. Îți spunem ce activități include programul festiv, dar și care este prețul acestuia. Сообщение Vrei să vină Moș Crăciun la petrecerea ta? Cât costă programul companiilor din Chișinău și ce activități include появились сначала на #diez.
