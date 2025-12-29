Specialiștii în transport și logistică sunt invitați să participe la programul MoveUp pentru a-și dezvolta competențele manageriale
#diez, 29 decembrie 2025 13:00
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită profesioniștii din domeniul transportului, logisticii și managementului să se înscrie la programul de instruire MoveUp. Cele șase module ale proiectului sunt orientate spre dezvoltarea competențelor manageriale, optimizarea proceselor logistice și aplicarea practică a standardelor internaționale în domeniul transportului și logisticii.
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită profesioniștii din domeniul transportului, logisticii și managementului să se înscrie la programul de instruire MoveUp. Cele șase module ale proiectului sunt orientate spre dezvoltarea competențelor manageriale, optimizarea proceselor logistice și aplicarea practică a standardelor internaționale în domeniul transportului și logisticii.
Tot ce trebuie să știi despre transformarea voluntariatului în vechime de muncă. Care sunt avantajele și actele necesare # #diez
În Republica Moldova, activitatea voluntarilor este reglementată prin lege, iar persoanele care se implică au mai multe beneficii. Unul dintre cele mai utile avantaje ale voluntariatului este transformarea acestuia în experiență de muncă. Atât legea privind voluntariatul, cât și regulamentul de implementare a acesteia nu stipulează o formulă de calcul pentru orele de voluntariat. Totuși, activitatea de voluntariat se poate contabiliza ca vechime în muncă doar dacă este dovedită cu ajutorul actelor despre care îți spunem în continuare.
În grădinițele, școlile și universitățile din Găgăuzia va fi elaborat un plan național de învățare și promovare a limbii găgăuze # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a început procesul de elaborare al unui plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Primele discuții au avut loc la Comrat, unde autorități, profesori și experți s-au întâlnit pentru a stabili direcțiile principale ale documentului, informează reprezentanții MEC într-un comunicat de presă.
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă". Acum, numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante # #diez
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă" în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard, să retragă numerar direct la casă – fără a fi nevoie să caute un bancomat.
(video) Începe noul an la cinematograf. Patru filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex în următoarele două săptămâni # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc patru premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 1 și 8 ianuarie 2026.
Au mai rămas zile numărate până se încheie anul 2025 și trecem în 2026. Chiar dacă puține evenimente vor avea loc în ultima săptămână din anul curent, există totuși câteva opțiuni pentru cei care vor să își petreacă timpul liber la un concert, o proiecție de film care surprinde spiritul autentic al poporului moldovenesc sau la un atelier de realizare a jucăriilor de brad.
Dintre cei 334.600 de elevi din Republica Moldova, 90,77 % studiază una sau două limbi străine. În anul de studii 2025/2026, cea mai populară limbă străină printre elevi este engleza, arată datele de la Biroul Național de Statistică (BNS).
Cine sunt artiștii care vor evolua la concertul de revelion din Piața Marii Adunări Naționale # #diez
În noaptea dintre ani, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un concert pentru a marca Anul Nou. Programul cuprinde un spectacol artistic, iar pe scenă vor urca artiști, orchestre, ansambluri folclorice și interpreți. Evenimentul va începe la ora 20:00 și se va încheia la ora 02:00.
Săptămâna care urmează este ultima din anul 2025, ceea ce înseamnă că mai sunt zile numărate până la revelion. În cazul în care te întrebai dacă va ninge sau nu în noaptea dintre ani, să știi că nu vor cădea fulgi de zăpadă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în funcție de zonă, în ajun de Anul Nou vom avea între −8 și 0 °C.
Examene, job și odihnă. Mădălina Rujanschi ne povestește cum arată vacanța de iarnă a unei studente, angajată full-time # #diez
Mădălina Rujanschi este studentă în anul II la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chișinău. La UPSC, vacanța de iarnă durează 15 zile, cu etape ale sesiunii înainte și după vacanță. Tânăra ne-a povestit cum reușește în această perioadă să se împartă între pregătirea pentru examene, job și odihnă.
BAC 2026: rezolvă testele din ultimii cinci ani și pregătește-te pentru examenul la matematică # #diez
În cazul în care ești clasa a XII-a, probabil te pregătești deja pentru examenele de bacalaureat. Testul la matematică este obligatoriu doar dacă ești la profilul real. Totuși, și cei de la profilul umanist îl pot susține dacă îl aleg ca probă la solicitare. În acest material am adunat testele din ultimii cinci ani – de la pretestare, de la sesiunea de bază și de la sesiunea suplimentară.
Cine sunt tinerii care învață în străinătate și au fost premiați la Gala Studenților Originari din Republica Moldova 2025 # #diez
Tradițional, Liga Studenților Originari din Republica Moldova a organizat un eveniment la care au fost desemnați cei mai buni studenți moldoveni care își fac studiile la universitățile internaționale. Gala, aflată la a XIII-a ediție, a reunit tineri care excelează academic pentru a le reaminti de casă și pentru a-i reconecta cu alți studenți din diasporă și din Moldova.
Tinerii care își doresc să susțină examenele de bacalaureat în regim externat, sesiunea 2026, trebuie să depună o cerere de înscriere. Înregistrarea se va face în perioada 10 ianuarie – 15 februarie în numele Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Dacă ești elev(ă) în România și urmează să susții examenele de bacalaureat în 2026, atunci acest articol este pentru tine. Mai jos găsești toate testele care au fost la examenele de bacalaureat la română în ultimii șase ani. Totodată, ai acces și la baremele de notare.
Descoperă oportunități de studii în străinătate. Participă la sesiunea informativă a Tinerilor Ambasadori Europeni # #diez
Ești elev(ă) și te întrebi cum poți continua studiile în țările Uniunii Europene? Avem vești bune pentru tine! Poți participa la o sesiune informativă dedicată oportunităților de studiu în străinătate unde vei afla tot ce trebuie să știi pentru a-ți planifica viitorul academic.
Burse, norme didactice și reorganizare. Ce s-a schimbat în sistemul de învățământ românesc în 2025 # #diez
Reducerea fondului pentru burse, modificarea calendarului școlar, dar și creșterea normelor didactice sunt doar câteva dintre schimbările care au avut loc în sistemul educațional românesc în 2025. #diez a analizat toate hotărârile de guvern și legile emise în 2025 care vizează educația. Iată care sunt principalele schimbări care au avut loc în țara vecină.
Creează viitorul democrației europene la YouthDecide 2040. Tinerii care au peste 18 ani se pot alătura atelierului de la Chișinău # #diez
Uniunea Europeană invită tinerii care au peste 18 ani să se alăture proiectului YouthDecide 2040. Dacă vrei să contribui la viitorul democratic al uniunii prin creativitate, dialog și colaborare, atunci nu ezita să participi. Programul este organizat sub forma unor ateliere naționale, iar cel de la Chișinău se va desfășura pe 14 și 15 martie 2026.
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de arestare internațional. Cererea a fost lansată pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național Interpol din Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături.
Pe parcursul anului 2025, președinta Maia Sandu a semnat 10 decrete prin care au fost conferite distincții de stat mai multor persoane din Republica Moldova. Printre cei decorați se regăsesc și reprezentanți ai sistemului educațional, inclusiv profesori, directori de instituții și cadre universitare.
Topul celor mai populare prenume de băieți și fete pe care le-au ales părinții din Moldova în 2025 # #diez
Tradițional, la final de an, echipa #diez a solicitat de la Agenția Servicii Publice lista celor mai populare prenume oferite copiilor din Moldova. Conform datelor prezentate, în 2025, părinții au preferat cel mai des prenumele Sofia și David. Mai jos vedeți întreaga listă.
Google permite schimbarea adresei de e-mail. Cum scapi de „floricika@gmail.com" fără să pierzi datele # #diez
Dacă adresa ta de e-mail a Contului Google, care nu-ți mai place, se termină cu „gmail.com", o poți schimba cu altă adresă care se termină cu „gmail.com". Datele salvate în cont, inclusiv fotografiile, mesajele și e-mailurile trimise la adresa de e-mail anterioară, nu vor fi afectate. Potriv
La Cahul ar putea fi creat Centrul Universitar „B.P. Hasdeu”. MEC lansează consultări publice privind fuziunea USC cu UTM # #diez
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea academică, studenții, autoritățile locale și societatea civilă să participe la consultările publice privind fuziunea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC) cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În urma procesului de absorbție, la Cahul ar urma să fie creat un centru universitar. Сообщение La Cahul ar putea fi creat Centrul Universitar „B.P. Hasdeu”. MEC lansează consultări publice privind fuziunea USC cu UTM появились сначала на #diez.
12 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a lipsit de la ședință # #diez
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Acesta nu se afla în sala de judecată și a fost anunțat în căutare, potrivit Nokta. Сообщение 12 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a lipsit de la ședință появились сначала на #diez.
Dan Perciun, despre problemele curriculumului și revizuirea sa: „Unele concepte sunt introduse prea devreme” # #diez
Până în 2027, elevii din Republica Moldova vor învăța după un curriculum școlar revizuit. Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat într-un interviu pentru agenția Moldpres că reforma urmărește, în principal, integrarea competențelor relevante pentru secolul XXI și eliminarea neconcordanțelor existente în actualul plan de învățământ. Сообщение Dan Perciun, despre problemele curriculumului și revizuirea sa: „Unele concepte sunt introduse prea devreme” появились сначала на #diez.
Avocatul Poporului, despre violențele din armată: „18 cazuri au implicat leziuni corporale, patru fiind grave” # #diez
Pe parcursul ultimelor cinci luni în Armata Națională au fost înregistrate 28 de cazuri de altercații între militarii în termen. Dintre acestea, 18 cazuri s-au soldat cu leziuni corporale, iar patru au fost calificate drept grave, potrivit informațiilor transmise Oficiului Avocatului Poporului de către Marele Stat Major. Сообщение Avocatul Poporului, despre violențele din armată: „18 cazuri au implicat leziuni corporale, patru fiind grave” появились сначала на #diez.
La finalul anului 2025, Departamentul Arhitectură din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei a marcat 60 de ani de activitate. Evenimentul aniversar a avut loc în luna decembrie și a reunit cadre didactice, absolvenți, studenți și invitați ai facultății. Сообщение Departamentul Arhitectură al UTM marchează 60 de ani de la fondare появились сначала на #diez.
Moldova ocupă locul 5 în topul țărilor care au depășit nivelul de performanță în ceea ce ține de condițiile de viață ale tinerilor # #diez
Republica Moldova a ocupat locul 52 în clasamentul general al Youth Progress Index 2025, realizat de către Forumul European al Tineretului. De asemenea, în același top, țara noastră se situează pe poziția a cincea în rândul țărilor care au depășit nivelul de performanță anticipat în raport cu gradul de dezvoltare economică. Țara noastră a înregistrat un scor de 74,1 puncte din 100, fiind una dintre cele mai bine poziționate țări din regiune când vorbim despre calitatea vieții tinerilor. Сообщение Moldova ocupă locul 5 în topul țărilor care au depășit nivelul de performanță în ceea ce ține de condițiile de viață ale tinerilor появились сначала на #diez.
Tradițional, la finalul anului, echipa #diez a analizat căutările moldovenilor pe Google și YouTube. Despre YouTube deja v-am povestit, așa că în acest articol vă prezentăm trei topuri interesante legate de Google. Menționăm că toate căutările sunt indicate exact așa cum au fost scrise de către utilizatori, fără modificări sau traduceri. Сообщение Labubu, TUX și ChatGPT. Ce au căutat moldovenii pe Google în 2025 появились сначала на #diez.
Ești curios/curioasă ce caută moldovenii și moldovencele pe YouTube? Atunci acest material este pentru tine. Am adunat 10 căutări făcute în 2025 de către concetățenii noștri, care au ajuns să fie foarte populare într-un timp scurt. Menționăm că toate căutările sunt indicate exact așa cum au fost scrise de către utilizatori, fără modificări sau traduceri. Сообщение (video) Ce au căutat moldovenii pe YouTube în anul 2025 появились сначала на #diez.
(video) Magie de sărbătoare pe micile ecrane. Lista celor mai drăguțe spoturi publicitare de Crăciun lansate în 2025 # #diez
Sărbătorile bat la ușă, iar reclamele nu mai sunt demult doar despre produse. Sunt și despre spiritul de sărbătoare și despre poveștile care încearcă pe cât posibil să sensibilizeze publicul și să aducă încă un strop de emoție și căldură prin micile ecrane. În acest an am adunat pentru tine cele mai drăguțe spoturi publicitare care și-au îndeplinit scopul propus și care ne îndeamnă să fim mai aproape de cei dragi. Сообщение (video) Magie de sărbătoare pe micile ecrane. Lista celor mai drăguțe spoturi publicitare de Crăciun lansate în 2025 появились сначала на #diez.
Târgul de Crăciun din Chișinău, deschis de aproximativ o lună, atrage zilnic mulți vizitatori. Totuși, este firesc ca unii să nu-l fi vizitat încă. Din acest motiv, am decis să vă arătăm noi cum este bradul în 2025, ce lucruri curioase se vând, dar și ce activități puteți încerca acolo. Сообщение (galerie foto) Cum arată Târgul de Crăciun din Chișinău în 2025 появились сначала на #diez.
Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun. Până când va circula troleibuzul turistic în această iarnă # #diez
Excursiile tematice „Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun” au ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție. În cadrul acestor călătorii, pasagerii au ocazia să descopere legendele și farmecul Chișinăului, împreună cu cel mai îndrăgit personaj al sărbătorilor de iarnă. Сообщение Cunoaște orașul alături de Moș Crăciun. Până când va circula troleibuzul turistic în această iarnă появились сначала на #diez.
„Vino, Iisuse, în inima mea!” 15 colinde tradiționale și contemporane pe care să le înveți de Crăciun # #diez
Puține obiceiuri reușesc să redea atmosfera Crăciunului la fel de bine ca mersul cu colindul. În ajun, copii, tineri și adulți străbat casele oamenilor pentru a vesti Nașterea Domnului, însoțiți de clopoței și instrumente tradiționale. Prin cântecele lor, colindătorii aduc bucurie și binecuvântare în fiecare gospodărie. Dacă anul acesta vrei să continui această tradiție și să duci vestea bună celor dragi, această selecție de colinde este pentru tine. Сообщение „Vino, Iisuse, în inima mea!” 15 colinde tradiționale și contemporane pe care să le înveți de Crăciun появились сначала на #diez.
De ce privim „Singur acasă” în fiecare an? Cineasta Elena Vatamanu-Mărgineanu explică motivele pentru care doar unele filme devin iconice # #diez
An de an, în perioada sărbătorilor de iarnă, „Singur acasă” rulează din nou pe majoritatea ecranelor din întreaga lume. Și nu este întâmplător. Deși între timp au fost lansate mii de filme noi, ne întoarcem la povestea lui Kevin, pentru că ne oferă exact acele emoții de care avem nevoie, dar și oportunitatea de a petrece timp cu cei dragi. Cineasta Elena Vatamanu-Mărgineanu ne-a explicat mai detaliat de ce producția respectivă a depășit statutul de simplă comedie de Crăciun și ce elemente, în general, transformă filmele în unele iconice. Сообщение De ce privim „Singur acasă” în fiecare an? Cineasta Elena Vatamanu-Mărgineanu explică motivele pentru care doar unele filme devin iconice появились сначала на #diez.
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca învață să devină antreprenori. Cum au fondat atelierul „EcoImpact” și ce obiecte confecționează # #diez
Întreprinderea socială studențească „EcoImpact” și-a deschis larg ușile pentru vizitatori, iar eu am mers acolo pentru a vedea ce înseamnă antreprenoriatul în rândul tinerilor. Afacerea școlară înființată de către elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca le permite zilnic să învețe, dar și să câștige bani grație obiectelor din fier pe care le confecționează. Inițiativa tinerilor s-a materializat grație fondului de granturi „Promovarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților practice de management în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin intermediul Întreprinderilor Sociale Studențești”, implementat cu ajutorul programului EU4Youth și al Uniunii Europene. Сообщение Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca învață să devină antreprenori. Cum au fondat atelierul „EcoImpact” și ce obiecte confecționează появились сначала на #diez.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # #diez
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat un nou record, ajungând la 6.000.000 de pasageri transportați în anul 2025. Momentul a fost celebrat în zona Sosiri a aeroportului, unde a fost întâmpinată pasagera cu numărul șase milioane. La eveniment au participat viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, precum și directorul aeroportului, Sergiu Spoială. Сообщение Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a inaugurat laboratoarele create și consolidate grație subproiectului Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” (FORCE Farm). Subproiectul FORCE Farm este parte a Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în perioada anilor 2020-2025, cu suportul Băncii Mondiale. Evenimentul de inaugurare a avut loc pe data de 23 decembrie curent. Сообщение USMF „Nicolae Testemiţanu” a inaugurat laboratoarele Force-farm появились сначала на #diez.
Transformă cumpărăturile de Crăciun și vacanța de Revelion în noi motive de bucurii. Paynet îți oferă 3 % cashback # #diez
Te pregătești de sărbători? Planifici o escapadă la schi, o vizită la târgurile de Crăciun din Europa sau ești în căutarea cadoului perfect pe internet? Paynet și Mastercard au pregătit o surpriză pentru tine. În perioada sărbătorilor, plățile tale în străinătate îți aduc bani înapoi instant. Сообщение Transformă cumpărăturile de Crăciun și vacanța de Revelion în noi motive de bucurii. Paynet îți oferă 3 % cashback появились сначала на #diez.
(video) Inovatorii de la Clubul Tinerilor Makeri Chișinău au construit vehicule inteligente la Winter Makeathon 2025 # #diez
Winter Makeathon Local 2025, ediția de iarnă a competiției tehnologice dedicate tinerilor din învățământul profesional tehnic, a reunit, în perioada 13-14 decembrie, tineri pasionați de tehnologie din întreaga țară. Evenimentul a fost organizat de Clubul Tinerilor Makeri (CTM) și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu sprijinul LED Moldova. Сообщение (video) Inovatorii de la Clubul Tinerilor Makeri Chișinău au construit vehicule inteligente la Winter Makeathon 2025 появились сначала на #diez.
Excelența cercetării a ASEM a fost premiată la INFOINVENT 2025. 24 de distincții pentru inovație și performanță științifică # #diez
La ședința Senatului ASEM din 23 decembrie 2025 au fost înmânate diplome și medalii participanților la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția a XIX-a. Expoziția a fost organizată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova și s-a desfășurat în perioada 3-5 decembrie 2025. Сообщение Excelența cercetării a ASEM a fost premiată la INFOINVENT 2025. 24 de distincții pentru inovație și performanță științifică появились сначала на #diez.
Aplicația BizRadar, destinată antreprenorilor din Republica Moldova, a lansat un material video informativ care explică procesul de înregistrare și crearea profilului de utilizator, un pas esențial pentru accesarea tuturor funcționalităților platformei. Сообщение BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova появились сначала на #diez.
Vacanța de iarnă va fi mai mare? Școlile vor alege dacă elevii revin pe 9 sau 12 ianuarie la lecții # #diez
Începând cu 25 decembrie, elevii intră în vacanța de iarnă. Reluarea lecțiilor va fi stabilită de fiecare școală în parte: vineri – 9 ianuarie sau luni – 12 ianuarie 2026. Сообщение Vacanța de iarnă va fi mai mare? Școlile vor alege dacă elevii revin pe 9 sau 12 ianuarie la lecții появились сначала на #diez.
UTM și Universitatea de Vest din Timișoara: un nou capitol în cooperarea academică și științifică transfrontalieră # #diez
În data de 22 decembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a primit vizita oficială a unei delegații de rang înalt din partea Universității de Vest din Timișoara (UVT), România. Evenimentul a avut ca obiectiv central stabilirea și armonizarea noilor priorități de colaborare bilaterală în domeniile cercetării științifice, inovării și educației academice de excelență. Сообщение UTM și Universitatea de Vest din Timișoara: un nou capitol în cooperarea academică și științifică transfrontalieră появились сначала на #diez.
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar penal privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, din centrul capitalei. Сообщение CNA efectuează percheziții la fostul cinematograf „Gaudeamus” появились сначала на #diez.
O expoziție autohtonă la Cartego. Până când poți descoperi colecțiile semnate de trei tineri artiști din Moldova # #diez
În această lună, amatorii de artă au șansa de a vizita la Cartego o expoziție unde pot face cunoștință cu lucrări semnate de trei artiști locali diferiți, fiecare cu propria poveste și cu propriul specific redat în operele lor: Eugen Gorean, Ciprian Antoci și Nadya Izosimova. Сообщение O expoziție autohtonă la Cartego. Până când poți descoperi colecțiile semnate de trei tineri artiști din Moldova появились сначала на #diez.
Guvernul României a adoptat ieri „Ordonanța Trenuleț”, un act normativ care aduce modificări fiscale importante pentru 2026. Printre cele mai semnificative măsuri se numără reducerea impozitului pe cifra de afaceri, cotă unică pentru microîntreprinderi și sprijin financiar pentru autoritățile locale. Сообщение România a adoptat „Ordonanța Trenuleț”. Ce schimbări vor fi în 2026 появились сначала на #diez.
Președintele ucrainean, Volodâmâr Zelenski, a prezentat proiectul revizuit al planului de pace negociat împreună cu SUA, destinat să pună capăt războiului cu Rusia. Documentul include 20 de puncte principale și urmează să fie transmis astăzi Moscovei. Сообщение Zelenski a dezvăluit planul de pace negociat cu SUA. Ce prevede acesta появились сначала на #diez.
Gala Studenților Laureați, ediția 2025, a reunit comunitatea academică pentru a celebra performanțele viitorilor specialiști în domeniul sănătății care excelează prin reușită academică, rezultate științifice și participare activă în diferite activități extracurriculare. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova la 18 decembrie curent. În total, 39 de studenți au fost apreciați la șase la categorii: „Performanță academică și extracurriculară”, „Abilități organizatorice”, „Sport”, „Voluntariat”, „Promotor USMF” și „Sindicate”. Сообщение La USMF s-a desfășurat Gala Studenților, ediția 2025 появились сначала на #diez.
Cei mai buni sportivi și antrenori ai anului au fost premiați în cadrul Galei Presei Sportive, organizată de Asociația Presei Sportive din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc pe 22 decembrie, la Chișinău, și a reunit reprezentanți ai lumii sportive, antrenori, jurnaliști și oficiali. Сообщение Cine sunt sportivii și antrenorii premiați la Gala Presei Sportive din Moldova появились сначала на #diez.
