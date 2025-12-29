Profesorii din Moldova pot petrece o săptămână în Ungaria pentru a preda studenților de la Universitatea de Servicii Publice Ludovika

10:30

An de an, în perioada sărbătorilor de iarnă, „Singur acasă” rulează din nou pe majoritatea ecranelor din întreaga lume. Și nu este întâmplător. Deși între timp au fost lansate mii de filme noi, ne întoarcem la povestea lui Kevin, pentru că ne oferă exact acele emoții de care avem nevoie, dar și oportunitatea de a petrece timp cu cei dragi. Cineasta Elena Vatamanu-Mărgineanu ne-a explicat mai detaliat de ce producția respectivă a depășit statutul de simplă comedie de Crăciun și ce elemente, în general, transformă filmele în unele iconice. Сообщение De ce privim „Singur acasă” în fiecare an? Cineasta Elena Vatamanu-Mărgineanu explică motivele pentru care doar unele filme devin iconice появились сначала на #diez.