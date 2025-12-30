Lista câștigătorilor Premiilor Naționale pentru Tineret 2025

13:00

În Republica Moldova, activitatea voluntarilor este reglementată prin lege, iar persoanele care se implică au mai multe beneficii. Unul dintre cele mai utile avantaje ale voluntariatului este transformarea acestuia în experiență de muncă. Atât legea privind voluntariatul, cât și regulamentul de implementare a acesteia nu stipulează o formulă de calcul pentru orele de voluntariat. Totuși, activitatea de voluntariat se poate contabiliza ca vechime în muncă doar dacă este dovedită cu ajutorul actelor despre care îți spunem în continuare.