Creează viitorul democrației europene la YouthDecide 2040. Tinerii care au peste 18 ani se pot alătura atelierului de la Chișinău

13:00

Suntem obișnuiți să-l așteptăm pe Moș Crăciun în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Cu toate acestea, el poate ajunge mai devreme sau chiar și cu prilejul revelionului datorită animatorilor care se deghizează în acest personaj și transformă petrecerea celor mici, dar și a adulților într-o experiență distractivă. Fie că vrei să-l inviți la matineul copilului tău, fie acasă, în acest material găsești nouă companii care organizează petreceri tematice cu participarea lui Moș Crăciun. Îți spunem ce activități include programul festiv, dar și care este prețul acestuia. Сообщение Vrei să vină Moș Crăciun la petrecerea ta? Cât costă programul companiilor din Chișinău și ce activități include появились сначала на #diez.