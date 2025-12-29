„Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an

16:10

O copilă de doar 6 ani a rămas fără o parte din deget după ce s-a jucat cu toporul de bucătărie. Incidentul a avut loc la Chițcani, stânga Nistrului. Micuța era acasă cu bunica, cât părinții erau la muncă. Cât femeia a pierdut-o pentru scurt timp din atenție, minora a luat toporul pentru carne din