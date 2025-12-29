„Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an
Realitatea.md, 29 decembrie 2025 23:00
Șeful OpenAI, mintea din spatele ChatGPT, a publicat un anunț pentru un loc de muncă plătit cu 555.000 de dolari pe an, în jur de 46.000 de dolari pe lună. Descrierea postului este însă atât de provocatoare și necesită niște abilități de nișă într-un domeniu încă în dezvoltare încât și Superman s-ar gândi de două
22:40
Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a criticat Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agerpres.ro. „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A spus că a fost atacat.
Acum 4 ore
22:00
Apar informaţii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova, scrie
21:30
Administrația Națională a Drumurilor anunță că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, sub monitorizare permanentă și cu intervenții operative, la necesitate. Potrivit instituției, lucrările de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă au continuat pe parcursul zilei de luni, 29 decembrie curent, în regiunile unde au fost
21:10
Mai mulți bani pentru sănătate în 2026: cresc fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate # Realitatea.md
Fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 sunt în creștere comparativ cu anul curent. Astfel, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. Totodată, mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă va rămâne aceeași – de 12 636
20:40
Profesorii din Găgăuzia cer mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză # Realitatea.md
Profesorii din Găgăuzia solicită mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză. Aceștia propun elaborarea de resurse moderne, precum materiale video, prezentări, hărți istorice, dicționare tematice și ghiduri metodice. Recomandările au fost spuse în cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat, la care au participat peste 100 de profesori implicați în pilotarea curriculumului la disciplina
Acum 6 ore
20:00
VIDEO Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor severe din sudul și estul Spaniei # Realitatea.md
Sudul și estul Spaniei au fost afectate de furtuni puternice, care au provocat moartea a cel puțin trei persoane, informează Digi24. Ploile abundente și vântul puternic au generat sute de incidente pe întreg teritoriul Peninsulei Iberice. Provincia Malaga a fost cea mai afectată, autoritățile locale activând planul de urgență pentru inundații. În total, 36 de
19:50
Regim de vize simplificat între Turcia și Armenia, pas înainte spre normalizare relațiilor # Realitatea.md
Turcia și Armenia au ajuns la un acord pentru simplificarea regimului de vize, ca parte a procesului de normalizare a relațiilor dintre cele două state, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Ankara, scrie MediaFax. Măsura vizează facilitarea călătoriilor între cele două țări vecine, care nu au relații diplomatice oficiale și al căror punct
19:40
Autoritățile din regiunea transnistreană au publicat tarifele la serviciile comunale pentru anul 2026. Deși anterior reprezentanții de la Tiraspol avertizaseră că prețurile vor crește, majoritatea tarifelor vor rămâne la nivelul actual, cu doar mici diferențe. Potrivit comunicatului emis de administrația locală, costul serviciilor publice va fi mai mic decât se preconiza inițial. Totuși, specialiștii susțin
19:10
Parlamentul Republicii Moldova a respins toate amendamentele propuse de Partidul MAN la proiectul bugetului pentru anul 2026. Decizia a fost luată de majoritatea deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care au votat împotriva fiecărui amendament. Conform declarațiilor Partidului MAN, amendamentele lor vizau finanțarea unor proiecte de infrastructură, cultură, educație și sprijin social pentru cetățeni.
18:50
Primele imagini cu Teatrul din Mariupol după bombardamentele care au ucis sute de civili # Realitatea.md
Teatrul Dramatic din Mariupol și-a reluat activitatea pentru prima dată în peste trei ani, după ce clădirea a fost grav avariată în timpul luptelor din invazia Rusiei în Ucraina, transmite Sky News. Orașul Mariupol, situat în regiunea Donețk din sudul Ucrainei, rămâne sub control rusesc. Teatrul a devenit un simbol al tragediei orașului, fiind bombardat
18:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a avut o „convorbire telefonică pozitivă" cu președintele rus Vladimir Putin pe tema Ucrainei, a anunțat secretara de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, într-un comunicat oficial. „Președintele Trump a încheiat o conversație pozitivă cu președintele Putin privind Ucraina", a precizat Caroline Levitt. Potrivit declarațiilor, discuția telefonică a avut loc
Acum 8 ore
18:10
Rusia acuză Ucraina de un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Putin. Lavrov: Astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns # Realitatea.md
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, folosind 91 de drone cu rază lungă de acțiune, și a avertizat că poziția Moscovei în negocierile de pace va fi revizuită, relatează Reuters. „În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2025,
18:10
Parlamentul a aceptat demisia lui Scott Bales din Comisia de evaluare a judecătorilor # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, astăzi, 29 decembrie, de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Demisia vizează calitatea sa de membru internațional al Comisiei de
17:50
Pe fondul creșterii alarmante a numărului de accidente montane din ultimii ani, Salvamont România a transmis un set de recomandări esențiale pentru persoanele care ajung martori ai unor incidente produse pe munte. Salvatorii atrag atenția că intervenția corectă în primele minute poate fi decisivă pentru viața victimei, până la sosirea echipajelor specializate, citează MediaFax. Primul
17:30
Sfârșitul unei tradiții de peste 400 de ani: Danemarca renunță la livrarea scrisorilor fizice # Realitatea.md
Danemarca se pregătește pentru sfârșitul unei tradiții poștale de peste patru secole, după ce compania națională PostNord a anunțat încetarea definitivă a livrării scrisorilor fizice. Ultimele scrisori vor fi distribuite pe 30 decembrie, marcând finalul unui serviciu care datează din 1624, scrie POLITICO. Deși livrarea clasică a scrisorilor încetează, legislația daneză garantează în continuare dreptul
17:20
Un fond pentru dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții a fost instituit în Moldova # Realitatea.md
În Republica Moldova a fost instituit Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede crearea acestuia. Prin intermediul inițiativei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își propune ajustarea prevederilor legale la Codul urbanismului și construcțiilor, adoptat în anul 2023. Documentul conține prevederi menite să
17:20
VIDEO Au apărut imagini de la operațiunea de salvare a turiștilor din Republica Moldova blocați în munți # Realitatea.md
Imagini de la operațiunea de salvare a patru turiști din Republica Moldova, care au rămas blocați în Refugiul Colțun din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Salvamont Argeș au publicat pe pagina lor de Facebook și au precizat că dispun de toate resursele necesare pentru intervenție, inclusiv de echipamente și provizii pentru turiștii blocați. De asemenea, aceștia
17:00
RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice. Amenzi usturătoare pentru cei care ignoră regula # Realitatea.md
Proprietarii de trotinete electrice care depășesc viteza de 25 km/h sunt obligați, în România, să încheie o asigurare de răspundere civilă (RCA), potrivit unei legi intrate recent în vigoare, relatează presa de peste Prut. Cei care circulă fără poliță riscă amenzi de până la 2.000 de lei românești (aproximativ 7.700 de lei moldovenești). Potrivit Autorității
17:00
Două fiice pierdute în doi ani! O influenceriță din SUA, lovită de o nouă tragedie, chiar de Crăciun # Realitatea.md
Melissa Mae Carlton, o influenceriță cunoscută pe Instagram, și soțul ei, Tom Carlton, au anunțat moartea fiicei lor de nouă ani, Molly, chiar în ziua de Crăciun. Tragedia vine la doar un an după ce familia și-a pierdut prima fiică, Abigail, care a murit în aprilie 2024. „În dimineața de Crăciun, dulcea noastră Molly și
16:50
Activitatea de voluntariat va fi certificată și reglementată strict. Ajutorul pentru copii – doar prezentând cazierul # Realitatea.md
Voluntariatul va fi reglementat mai strict în Moldova. Persoanele care vor ajuta copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, oameni care au nevoie de îngrijire, victime ale infracțiunilor, bolnavi sau cetățeni care nu dețin capacitate juridică vor trebui să prezinte cazierul judiciar. Noile prevederi ale Legii voluntariatului au fost aprobate pe 29 decembrie, în a doua lectură, de
16:20
Mai întâi la mediator, apoi la judecător: cel puțin o ședință de mediere va fi obligatorie în anumite tipuri de litigii # Realitatea.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului, care introduce obligativitatea participării la cel puțin o ședință de mediere înainte ca anumite litigii să ajungă în instanță. Noua lege prevede că persoanele implicate în unele litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe mai
16:20
Noi reguli pentru procedurile de achiziții publice. Parlamentul a aprobat alinierea la standardele Uniunii Europene # Realitatea.md
Instituțiile publice și agenții comerciali din Republica Moldova vor avea noi reguli privind achizițiile publice. Parlamentul a aprobat în a doua lectură alinierea la standardele Uniunii Europene în domeniu. Astfel, vor fi introduse praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor. În cazul lucrărilor și serviciilor sociale, suma va constitui un milion de lei, iar în cazul
Acum 12 ore
16:10
O fetiță de 6 ani a rămas fără deget după ce s-a jucat cu toporul de bucătărie. Medicii nu au putut salva falanga # Realitatea.md
O copilă de doar 6 ani a rămas fără o parte din deget după ce s-a jucat cu toporul de bucătărie. Incidentul a avut loc la Chițcani, stânga Nistrului. Micuța era acasă cu bunica, cât părinții erau la muncă. Cât femeia a pierdut-o pentru scurt timp din atenție, minora a luat toporul pentru carne din
16:00
Guvernul a plătit 38 milioane lei compensații pentru energia electrică în agricultură și industria prelucrătoare # Realitatea.md
38,1 milioane de lei au fost acordați în 2025 sub formă de compensații pentru energia electrică agenților economici din agricultură și industria prelucrătoare, în cadrul Programului de compensare a creșterii prețului la energie, aprobat de Guvern. Despre aceasta anunță Ministerul Agriculturii, precizând că, în cadrul mecanismului, au fost depuse 3 218 cereri. Compensația a reprezentat
15:50
PN a renunțat la majoritatea amendamentelor privind bugetul și a prezentat doar unul. Usatîi: Nici nu ascultați # Realitatea.md
Renato Usatîi a acuzat majoritatea parlamentară că refuză la comanda partidului amendamentele opoziției. Declarația a fost făcută cât se dezbătea proiectului bugetului de stat. După ce opoziția a prezentat la rând numeroase amendate, iar acestea nu au fost acceptate, „Partidul Nostru" s-a abținut să mai înainteze propuneri. Usatîi a anunțat că doar un singur document
15:50
Ceban, despre moratoriu la angajare: Deciziile PAS vor lăsa aproape 17.000 de oameni fără locuri de muncă # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că prin deciziile sale va provoca pierderea a cel puțin 17.000 de cetățeni, care ar putea fi nevoiți să plece peste hotare din lipsa locurilor de muncă. Potrivit edilului, moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul public va lăsa aproape 17.000
15:40
Scenă de crimă la spital în România: asistenta ar fi ajutat o femeie să-și ucidă mama # Realitatea.md
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a anunțat luni, 29 decembrie, că a demarat verificări la Spitalul Orășenesc Cisnădie, după ce o asistentă a fost reținută și ulterior arestată preventiv în România, sub acuzația că a fost implicată într-un omor, transmite stirileprotv.ro. Asistenta este suspectată că ar fi ajutat o femeie să își ucidă mama
15:40
Guvernul a prelungit moratoriul asupra angajării personalului în funcțiile vacante, stabilite la situația din 30 noiembrie 2025. Astfel, măsura va fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026, pentru un număr total de aproximativ 17 mii de funcții, și nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data intrării în vig
15:30
În Franța, depășirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o simplă contravenție, ci a fost transformată într-o infracțiune cu pedepse mai severe. Conform noii reglementări publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, șoferii care încalcă această regulă riscă până la trei luni de închisoare și o amendă de […] Articolul Șoferii din Franța riscă închisoarea pentru depășirea limitei de viteză apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Serviciul antirabic din Chișinău va fi descentralizat din 1 ianuarie 2026. Ce înseamnă asta # Realitatea.md
Direcția generală asistență medicală și socială informează că, începând cu 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizat, conform unui ordin al Ministerului Sănătății. Măsura are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratament și reducerea timpului de intervenție în cazurile de urgență. Astfel, în zilele lucrătoare, locuitorii Capitalei vor beneficia […] Articolul Serviciul antirabic din Chișinău va fi descentralizat din 1 ianuarie 2026. Ce înseamnă asta apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că gerul va persista până […] Articolul Ger în ultimele zile din 2025. Se încălzește după Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie # Realitatea.md
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești, în urma examinării în instanță a dosarului legat de incidentul din 25 aprilie 2025, scrie tvrmoldova.md. În același timp, instanța a încetat procesul contravențional pe capătul ce viza acuzația de violență în familie, stabilind că nu […] Articolul Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Instituția chineză de reglementare în mediul online a publicat un proiect pentru dezbatere publică care vizează întărirea supravegherii serviciilor de inteligență artificială concepute să simuleze personalitatea umană și să angajeze utilizatorii în interacțiuni emoționale, potrivit Reuters, citată de HotNews. Proiectul semnalează efortul Beijingului de a modela utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale prin consolidarea […] Articolul China vrea să controleze AI-ul care „simulează emoții” și poate crea dependență apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Tensiuni după discuția Trump-Zelenski: Kremlinul solicită retragerea completă a trupelor din Donbas # Realitatea.md
După întrevederea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, optimismul privind un avans rapid către pace a fost temperat de poziția fermă a Moscovei. Kremlinul solicită retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas, în timp ce Kievul insistă asupra obținerii unor garanții de securitate pe termen extins din partea Statelor Unite. Mesajul transmis de Kremlin după […] Articolul Tensiuni după discuția Trump-Zelenski: Kremlinul solicită retragerea completă a trupelor din Donbas apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Legea bugetului de stat pentru anul 2026, adoptată de Parlament în lectura a doua, confirmă un model bugetar dependent de împrumuturi și orientat preponderent spre cheltuieli curente, în timp ce spațiul pentru investiții rămâne limitat. Potrivit documentului, bugetul este construit cu venituri de aproximativ 79,7 miliarde de lei. Cheltuielile vor crește cu 7%, comparativ cu […] Articolul Bugetul de stat pentru 2026 aprobat cu un deficit de peste 20,9 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Încasări record la bugetul public național. Ce venituri a adus Fiscul în doar două zile # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță încasări record la buget, în ultimele zile ale anului. Potrivit instituției, în data de 24 decembrie au fost acumulate 1,33 miliarde de lei, iar în data de 26 decembrie – 1,34 miliarde de lei. Autoritatea fiscală precizează că aceste rezultate confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica […] Articolul Încasări record la bugetul public național. Ce venituri a adus Fiscul în doar două zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
„Bâzoiul la arat”. Reacția lui Grosu, după ce Dodon a propus rezoluție pentru a susține planul de pace al lui Trump # Realitatea.md
„Asta e un fel de musca la arat. Sau bâzoiul la arat”. Așa a comentat speakerul Igor Grosu propunerea lui Igor Dodon de a vota în Parlament o rezoluție de susținere a planului de pace pentru Ucraina, elaborat de administrația lui Donald Trump. Președintele Legislativului i-a sugerat liderului socialist să propună o rezoluție pentru Vladimir […] Articolul „Bâzoiul la arat”. Reacția lui Grosu, după ce Dodon a propus rezoluție pentru a susține planul de pace al lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației # Realitatea.md
Un elev de 15 ani a fost violat de cinci tineri în căminul Liceului-Internat Sportiv Regional din Comrat, UTA Găgăuzia. Suspecții, în rândul cărora se află și minori, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Incidentul a avut loc încă la sfârșitul lunii noiembrie. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției […] Articolul Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 29 decembrie 2025, o nouă metodologie de calculare și aplicare a prețurilor reglementate la energia electrică. Documentul stabilește reguli noi pentru modul în care sunt formate tarifele, atât pentru consumatorii care beneficiază de serviciul universal, cât și pentru cei care ajung la furnizorul […] Articolul Moldovenii ar putea plăti altfel pentru curent: ANRE aprobă noi formule de preț apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ministerul Finanțelor are un nou secretar general adjunct. A lucrat anterior la Serviciul Vamal # Realitatea.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, numirea Lidiei Ababii în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor. Aceasta își va prelua atribuțiile începând cu 5 ianuarie 2026. „Anterior, a exercitat funcția de directoare adjunctă a Serviciul Vamal al Republicii Moldova și șefă a Departamentului venituri și control vamal, având o […] Articolul Ministerul Finanțelor are un nou secretar general adjunct. A lucrat anterior la Serviciul Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Vânt puternic și risc pe trasee montane: turiștii, avertizați înainte de Revelion # Realitatea.md
Cu doar două zile înainte de Revelion, salvamontiștii din România avertizează turiștii care merg la munte cu privire la riscurile de pe traseele montane. Vântul puternic din ultimele zile a afectat stabilitatea unor copaci, ceea ce poate genera pericole pentru drumeți. Salvamontiștii brașoveni recomandă turiștilor să fie atenți, să verifice condițiile înainte de plecare și […] Articolul VIDEO Vânt puternic și risc pe trasee montane: turiștii, avertizați înainte de Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Republica Moldova câștigă definitiv dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Realitatea.md
Republica Moldova a obținut o decizie definitivă și irevocabilă privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice (APP). La 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică a Curții Supreme a Ucrainei a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest din 24 septembrie 2025, […] Articolul Republica Moldova câștigă definitiv dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
14:10
Ce spune ministrul de Interne despre dispariția lui Constantinov: „S-a deplasat în direcția…” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichita, a declarat că, potrivit datelor disponibile din dosarul de căutare, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Declarația vine la trei zile după condamnarea acestuia, după ședința Guvernului din 29 decembrie, ultima din acest an. „Conform dosarului de căutare, la această etapă […] Articolul Ce spune ministrul de Interne despre dispariția lui Constantinov: „S-a deplasat în direcția…” apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă” va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, transmite BANI.MD. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite […] Articolul Marja maximă aplicată la creditele ”Prima Casă” va rămâne de 3% anual în anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Statul își întărește apărarea cibernetică: noi măsuri pentru securitatea și protecția infrastructurii critice # Realitatea.md
O serie de hotărâri care vizează consolidarea securității cibernetice, protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale au fost aprobate luni de Guvern. Deciziile sunt motivate de creșterea numărului de atacuri informatice, extinderea fraudei online și intensificarea riscurilor hibride, inclusiv a interferențelor informaționale externe. Printre documentele aprobate se numără Programul Național de Securitate Cibernetică pentru anii […] Articolul Statul își întărește apărarea cibernetică: noi măsuri pentru securitatea și protecția infrastructurii critice apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Bulgaria va introduce vinieta de o zi din februarie 2026, prețurile fiind stabilite în euro și leva # Realitatea.md
Începând cu 3 februarie 2026, o vinietă valabilă o zi va fi disponibilă pentru vehiculele de pasageri de până la 3,5 tone, permițând accesul la rețeaua rutieră națională a Bulgariei timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA), citată de Novinite. Costul noii viniete va fi de 4,09 euro (8 leva). […] Articolul Bulgaria va introduce vinieta de o zi din februarie 2026, prețurile fiind stabilite în euro și leva apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
De ce universitatea din Cahul va fi absorbită anume de UTM? Perciun: Consolidăm IT, ingineria, agricultura în sud # Realitatea.md
Universitatea din Cahul va fi absorbită de UTM pentru a promova sectoarele IT, ingineria și agricultura la sudul Moldovei. Potrivit ministrului educației Dan Perciun, rectorul instituției va prelua o funcție de conducere la UTM. Mai exact, funcționarul va deveni pro-rector. Perciun a mai menționat că facultățile și decanii vor rămâne, iar o parte dintre cadrele […] Articolul De ce universitatea din Cahul va fi absorbită anume de UTM? Perciun: Consolidăm IT, ingineria, agricultura în sud apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O tânără de 23 de ani a fost arestată la Toulouse, Franța, după ce a transportat în rucsac trupul unui bebeluș mort la un spital din oraș. Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, la ora 11:00, când femeia s-a prezentat la un spital universitar din Toulouse, citează presa italiană. La intrarea în spital, tânăra […] Articolul Tragedie în Franța: tânăra de 23 de ani a dus la spital copilul mort în rucsac apare prima dată în Realitatea.md.
