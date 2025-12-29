Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației
Realitatea.md, 29 decembrie 2025 14:40
Un elev de 15 ani a fost violat de cinci tineri în căminul Liceului-Internat Sportiv Regional din Comrat, UTA Găgăuzia. Suspecții, în rândul cărora se află și minori, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Incidentul a avut loc încă la sfârșitul lunii noiembrie. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției […] Articolul Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
15:10
Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie # Realitatea.md
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești, în urma examinării în instanță a dosarului legat de incidentul din 25 aprilie 2025, scrie tvrmoldova.md. În același timp, instanța a încetat procesul contravențional pe capătul ce viza acuzația de violență în familie, stabilind că nu […] Articolul Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Instituția chineză de reglementare în mediul online a publicat un proiect pentru dezbatere publică care vizează întărirea supravegherii serviciilor de inteligență artificială concepute să simuleze personalitatea umană și să angajeze utilizatorii în interacțiuni emoționale, potrivit Reuters, citată de HotNews. Proiectul semnalează efortul Beijingului de a modela utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale prin consolidarea […] Articolul China vrea să controleze AI-ul care „simulează emoții” și poate crea dependență apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
15:00
Tensiuni după discuția Trump-Zelenski: Kremlinul solicită retragerea completă a trupelor din Donbas # Realitatea.md
După întrevederea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, optimismul privind un avans rapid către pace a fost temperat de poziția fermă a Moscovei. Kremlinul solicită retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas, în timp ce Kievul insistă asupra obținerii unor garanții de securitate pe termen extins din partea Statelor Unite. Mesajul transmis de Kremlin după […] Articolul Tensiuni după discuția Trump-Zelenski: Kremlinul solicită retragerea completă a trupelor din Donbas apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Legea bugetului de stat pentru anul 2026, adoptată de Parlament în lectura a doua, confirmă un model bugetar dependent de împrumuturi și orientat preponderent spre cheltuieli curente, în timp ce spațiul pentru investiții rămâne limitat. Potrivit documentului, bugetul este construit cu venituri de aproximativ 79,7 miliarde de lei. Cheltuielile vor crește cu 7%, comparativ cu […] Articolul Bugetul de stat pentru 2026 aprobat cu un deficit de peste 20,9 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:40
Încasări record la bugetul public național. Ce venituri a adus Fiscul în doar două zile # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță încasări record la buget, în ultimele zile ale anului. Potrivit instituției, în data de 24 decembrie au fost acumulate 1,33 miliarde de lei, iar în data de 26 decembrie – 1,34 miliarde de lei. Autoritatea fiscală precizează că aceste rezultate confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica […] Articolul Încasări record la bugetul public național. Ce venituri a adus Fiscul în doar două zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
„Bâzoiul la arat”. Reacția lui Grosu, după ce Dodon a propus rezoluție pentru a susține planul de pace al lui Trump # Realitatea.md
„Asta e un fel de musca la arat. Sau bâzoiul la arat”. Așa a comentat speakerul Igor Grosu propunerea lui Igor Dodon de a vota în Parlament o rezoluție de susținere a planului de pace pentru Ucraina, elaborat de administrația lui Donald Trump. Președintele Legislativului i-a sugerat liderului socialist să propună o rezoluție pentru Vladimir […] Articolul „Bâzoiul la arat”. Reacția lui Grosu, după ce Dodon a propus rezoluție pentru a susține planul de pace al lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației # Realitatea.md
Un elev de 15 ani a fost violat de cinci tineri în căminul Liceului-Internat Sportiv Regional din Comrat, UTA Găgăuzia. Suspecții, în rândul cărora se află și minori, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Incidentul a avut loc încă la sfârșitul lunii noiembrie. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției […] Articolul Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 29 decembrie 2025, o nouă metodologie de calculare și aplicare a prețurilor reglementate la energia electrică. Documentul stabilește reguli noi pentru modul în care sunt formate tarifele, atât pentru consumatorii care beneficiază de serviciul universal, cât și pentru cei care ajung la furnizorul […] Articolul Moldovenii ar putea plăti altfel pentru curent: ANRE aprobă noi formule de preț apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ministerul Finanțelor are un nou secretar general adjunct. A lucrat anterior la Serviciul Vamal # Realitatea.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, numirea Lidiei Ababii în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor. Aceasta își va prelua atribuțiile începând cu 5 ianuarie 2026. „Anterior, a exercitat funcția de directoare adjunctă a Serviciul Vamal al Republicii Moldova și șefă a Departamentului venituri și control vamal, având o […] Articolul Ministerul Finanțelor are un nou secretar general adjunct. A lucrat anterior la Serviciul Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Vânt puternic și risc pe trasee montane: turiștii, avertizați înainte de Revelion # Realitatea.md
Cu doar două zile înainte de Revelion, salvamontiștii din România avertizează turiștii care merg la munte cu privire la riscurile de pe traseele montane. Vântul puternic din ultimele zile a afectat stabilitatea unor copaci, ceea ce poate genera pericole pentru drumeți. Salvamontiștii brașoveni recomandă turiștilor să fie atenți, să verifice condițiile înainte de plecare și […] Articolul VIDEO Vânt puternic și risc pe trasee montane: turiștii, avertizați înainte de Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:10
Republica Moldova câștigă definitiv dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Realitatea.md
Republica Moldova a obținut o decizie definitivă și irevocabilă privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice (APP). La 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică a Curții Supreme a Ucrainei a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest din 24 septembrie 2025, […] Articolul Republica Moldova câștigă definitiv dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cu doar două zile înainte de Revelion, salvamontiștii din România avertizează turiștii care merg la munte cu privire la riscurile de pe traseele montane. Vântul puternic din ultimele zile a afectat stabilitatea unor copaci, ceea ce poate genera pericole pentru drumeți. Salvamontiștii brașoveni recomandă turiștilor să fie atenți, să verifice condițiile înainte de plecare și […] Articolul Vânt puternic și risc pe trasee montane: turiștii, avertizați înainte de Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ce spune ministrul de Interne despre dispariția lui Constantinov: „S-a deplasat în direcția…” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichita, a declarat că, potrivit datelor disponibile din dosarul de căutare, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Declarația vine la trei zile după condamnarea acestuia, după ședința Guvernului din 29 decembrie, ultima din acest an. „Conform dosarului de căutare, la această etapă […] Articolul Ce spune ministrul de Interne despre dispariția lui Constantinov: „S-a deplasat în direcția…” apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă” va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, transmite BANI.MD. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite […] Articolul Marja maximă aplicată la creditele ”Prima Casă” va rămâne de 3% anual în anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Statul își întărește apărarea cibernetică: noi măsuri pentru securitatea și protecția infrastructurii critice # Realitatea.md
O serie de hotărâri care vizează consolidarea securității cibernetice, protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale au fost aprobate luni de Guvern. Deciziile sunt motivate de creșterea numărului de atacuri informatice, extinderea fraudei online și intensificarea riscurilor hibride, inclusiv a interferențelor informaționale externe. Printre documentele aprobate se numără Programul Național de Securitate Cibernetică pentru anii […] Articolul Statul își întărește apărarea cibernetică: noi măsuri pentru securitatea și protecția infrastructurii critice apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Bulgaria va introduce vinieta de o zi din februarie 2026, prețurile fiind stabilite în euro și leva # Realitatea.md
Începând cu 3 februarie 2026, o vinietă valabilă o zi va fi disponibilă pentru vehiculele de pasageri de până la 3,5 tone, permițând accesul la rețeaua rutieră națională a Bulgariei timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA), citată de Novinite. Costul noii viniete va fi de 4,09 euro (8 leva). […] Articolul Bulgaria va introduce vinieta de o zi din februarie 2026, prețurile fiind stabilite în euro și leva apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
De ce universitatea din Cahul va fi absorbită anume de UTM? Perciun: Consolidăm IT, ingineria, agricultura în sud # Realitatea.md
Universitatea din Cahul va fi absorbită de UTM pentru a promova sectoarele IT, ingineria și agricultura la sudul Moldovei. Potrivit ministrului educației Dan Perciun, rectorul instituției va prelua o funcție de conducere la UTM. Mai exact, funcționarul va deveni pro-rector. Perciun a mai menționat că facultățile și decanii vor rămâne, iar o parte dintre cadrele […] Articolul De ce universitatea din Cahul va fi absorbită anume de UTM? Perciun: Consolidăm IT, ingineria, agricultura în sud apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O tânără de 23 de ani a fost arestată la Toulouse, Franța, după ce a transportat în rucsac trupul unui bebeluș mort la un spital din oraș. Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, la ora 11:00, când femeia s-a prezentat la un spital universitar din Toulouse, citează presa italiană. La intrarea în spital, tânăra […] Articolul Tragedie în Franța: tânăra de 23 de ani a dus la spital copilul mort în rucsac apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:10
Diaspora care revine definitiv în Moldova va putea importa automobile de până la 10 ani fără taxe vamale # Realitatea.md
Moldovenii care decid să revină definitiv în Republica Moldova vor putea importa automobile cu o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 de mii de lei și o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea taxelor vamale. De asemenea, vor putea aduce în țară bunuri de […] Articolul Diaspora care revine definitiv în Moldova va putea importa automobile de până la 10 ani fără taxe vamale apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Șapte polițiști turci au fost răniți în timpul unei ciocniri cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunțat luni, 29 decembrie, postul public de televiziune locală, citată de Digi24. Potrivit presei, echipele de poliție au lansat o operațiune asupra unei case despre care se crede că adăpostea […] Articolul VIDEO Șapte polițiști răniți în ciocniri cu militanți ai Statului Islamic în Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Vlad Filat va sta după gratii în Moldova, după sentința din Franța? Explicații de la Misail-Nichitin și Cojuhari # Realitatea.md
Pentru ca Vlad Filat să își poată ispăși pedeapsa aplicată de autoritățile franceze în Republica Moldova, este nevoie de o decizie a instanței naționale, conform ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari. Autoritățile de la Chișinău au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează fostul premier și a transmis-o procurorilor, a explicat șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit […] Articolul VIDEO Vlad Filat va sta după gratii în Moldova, după sentința din Franța? Explicații de la Misail-Nichitin și Cojuhari apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Scurgere de gaz și explozie într-o gospodărie din Leova. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri # Realitatea.md
Un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58, în dimineața zilei de 28 decembrie. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de […] Articolul Scurgere de gaz și explozie într-o gospodărie din Leova. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
AND: 157 de utilaje au intervenit pe drumurile din țară pentru deszăpezire și siguranța traficului # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră toate traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă. În timpul nopții, 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri au intervenit, răspândind peste 2.000 de tone de sare tehnică și 136 de tone de materiale antiderapante pentru […] Articolul AND: 157 de utilaje au intervenit pe drumurile din țară pentru deszăpezire și siguranța traficului apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Rapperul Banarus, condamnat la 8 ani de închisoare: „Vă cer doar un cadou – să întâlnesc cu ai mei, acasă, Anul Nou” # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat, la 22 decembrie 2025, pe Ion Banaru, cunoscut și ca rapperul Banarus, de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din această pedeapsă, respectiv 4 ani de închisoare, iar restul fiind suspendat pe […] Articolul Rapperul Banarus, condamnat la 8 ani de închisoare: „Vă cer doar un cadou – să întâlnesc cu ai mei, acasă, Anul Nou” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Polițiștii din sectorul Buiucani al mun. Chișinău au reținut un bărbat de 48 de ani, suspectat de comiterea a cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul fiind estimat la peste 120.000 de lei. Suspectul acționa preponderent pe timp de zi, profitând de absența proprietarilor și pătrundea în locuințe prin culegere de chei, de unde sustrăgea […] Articolul „Bântuie hoții prin Capitală”: Un bărbat reținut după șapte furturi din apartamente apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ministra Afacerilor Interne despre incidentul de la IP Centru: polițistul a fost concediat, cauza penală continuă # Realitatea.md
Cazul penal privind incidentul cu focuri de armă de la sediul Inspectoratului de Poliție Centru este în gestiunea Procuraturii Generale, iar măsurile disciplinare au fost deja aplicate, a anunțat ministra Afacerilor Interne. Daniella Misail-Nichitin a declarat că polițistul implicat în incidentul cu focuri de armă a fost concediat în urma finalizării anchetei disciplinare, iar conducerea Inspectoratului […] Articolul Ministra Afacerilor Interne despre incidentul de la IP Centru: polițistul a fost concediat, cauza penală continuă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un incendiu care a izbucnit la un azil de bătrâni din Indonezia a ucis 16 persoane, a anunțat poliția, potrivit AP, citată de Mediafax. Incendiul a afectat un imobil cu un singur etaj din orașul Manado și a izbucnit în timp ce rezidenții dormeau, a transmis autoritățile, luni, 29 decembrie. „Echipa de la fața locului […] Articolul VIDEO Incendiu devastator la un azil din Indonezia: bilanțul victimelor urcă la 16 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Lupta pentru funcția de rector, tot mai acerbă? Chicu susține că ar exista proces penal pe numele lui Bostan # Realitatea.md
Ion Chicu acuză rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan de delapidări. Fostul premier a cerut audierea procurorului general cu referire la subiect. Ar fi vorba despre transmiterea unui teren din sectorul Botanica al Capitalei din posesia UTM către o companie de construcții. Firma urma să transmită universității spații dedicate studenților, însă în 2020 […] Articolul VIDEO Lupta pentru funcția de rector, tot mai acerbă? Chicu susține că ar exista proces penal pe numele lui Bostan apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, dintre care 34 au vizat lichidarea efectelor generate de intensificările vântului. Cele mai multe intervenții au fost pentru înlăturarea copacilor doborâți, atât în curțile oamenilor, cât și pe carosabil, în special în municipiul Chișinău, […] Articolul Vânt apocaliptic peste Moldova: Salvatorii au intervenit în zeci de incidente apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, prezentat drept unul „echilibrat” și orientat spre familii, copii și persoane în etate. Dincolo de mesajul oficial, cifrele arată însă o dependență tot mai mare a sistemului social de banii din bugetul de stat și presiuni structurale care se adâncesc, transmite BANI.MD. Pentru anul 2026, […] Articolul Bugetul social, aprobat! Cu cât vor fi indexate pensiile în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Intemperiile fac victime! Un bărbat a decedat în urma unui accident, produs la Ceadîr-Lunga # Realitatea.md
Un bărbat a decedat în urma unui grav accident rutier, produs în această dimineață, în Sudul țării. Poliția anunță că a fost sesizată în jurul orei 09:00 despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga. Preliminar, un Opel, al cărui conducător auto nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, […] Articolul Intemperiile fac victime! Un bărbat a decedat în urma unui accident, produs la Ceadîr-Lunga apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Guvernul oferă granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru întreprinderi care investesc în eficiență energetică # Realitatea.md
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii vor putea beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru investiții în tehnologii eficiente energetic și soluții de energie regenerabilă, potrivit unui proiect aprobat de Guvern în ședința de astăzi. Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea […] Articolul Guvernul oferă granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru întreprinderi care investesc în eficiență energetică apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Zelenski acceptă garanții de securitate pe 15 ani, deși ceruse un angajament mai lung # Realitatea.md
În urma discuțiilor dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurate la Mar-a-Lago, au fost prezentate detalii privind un posibil plan de pace pentru încheierea războiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. La o conferință de presă susținută ulterior, Volodimir Zelenski a declarat că planul de pace discutat include garanții de […] Articolul Zelenski acceptă garanții de securitate pe 15 ani, deși ceruse un angajament mai lung apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
După agresiunea dintre minore, școlile din Ialoveni vor avea ore speciale de prevenire a violenței # Realitatea.md
Consiliul raionul Ialoveni a dispus ca instituția de învățământ în care își fac studiile cele trei minore să elaboreze și să prezinte un plan de intervenție în raport cu minora agresată, precum și un plan de prevenție în cazul minorelor agresoare. După revenirea elevilor din vacanța de iarnă, în fiecare instituție de învățământ din raion […] Articolul După agresiunea dintre minore, școlile din Ialoveni vor avea ore speciale de prevenire a violenței apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Perciun, despre fata agresată la Ialoveni: Reprezentanții Ministerului au mers la școală pentru a investiga cazul # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comentat cazul adolescentei agresate fizic la Ialoveni, subliniind că victima primește în prezent tot suportul medical necesar. Incidentul, petrecut în afara orelor de curs, a fost raportat autorităților instituției de învățământ, iar colegii și cadrele didactice sunt în proces de consultare pentru a identifica semnalele anterioare de comportament neadecvat și […] Articolul Perciun, despre fata agresată la Ialoveni: Reprezentanții Ministerului au mers la școală pentru a investiga cazul apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029 # Realitatea.md
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. Potrivit proiectului, anexele Programului sunt substituite cu o versiune actualizată, care integrează progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare, rezultatele screeningului bilateral cu Uniunea Europeană și recomandările stabilite în rapoartele anuale de progres ale Comisiei Europene. […] Articolul Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029 apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național # Realitatea.md
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să își consolideze rolul de partener responsabil al societății, susținând prin donații și sponsorizări proiecte relevante în domeniile educației, sănătății, culturii, sportului și incluziunii sociale, cu impact direct asupra comunităților din întreaga Republică Moldova. În domeniul educației, Moldindconbank a investit constant în formarea tinerilor și în promovarea excelenței academice. […] Articolul Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Poliția vine cu noi detalii în cazul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi. Oamenii legii l-au reținut și pe fiul bănuitului. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani, care a încercat să fugă din țară. ”În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă […] Articolul Lanțul sângeros de la Beriozchi: Fiul suspectului, reținut de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Colinde, urături și binecuvântare de la preot pentru deputați: Toate legile adoptate să fie spre binele țării # Realitatea.md
Ultima ședință din acest an a Parlamentului a început cu urături, colinde și o binecuvântare pentru deputați. Înainte de reuniune, pe mesele din Legislativ au fost aranjate cadouri pentru artiștii care au adus tradițiile de iarnă în Legislativ. Primii au venit să colinde aleșii poporului copiii de la liceul „Mihai Viteazul” din Chișinău, ghidați de […] Articolul VIDEO Colinde, urături și binecuvântare de la preot pentru deputați: Toate legile adoptate să fie spre binele țării apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:10
Remanieri de cadre, aprobate la ședința Guvernului. Stanislav Copețchi a demisionat de la Ministerul Justiției # Realitatea.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, mai multe decizii privind eliberarea din funcție și numirea unor persoane în cadrul autorităților publice centrale. Astfel, Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată de Guvern. Tot astăzi, Executivul a decis încetarea […] Articolul Remanieri de cadre, aprobate la ședința Guvernului. Stanislav Copețchi a demisionat de la Ministerul Justiției apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Cristina Gherasimov a calificat finalul de an drept unul „foarte bun” pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat aprobarea actualizării Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029. Documentul, adoptat inițial în luna mai, este revizuit anual, conform cadrului juridic, pentru a reflecta evoluțiile recente din parcursul european al țării. Potrivit Cristinei Gherasimov, actualizarea are la bază recomandările Comisiei Europene […] Articolul Cristina Gherasimov a calificat finalul de an drept unul „foarte bun” pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Natalia Plugaru reacționează la acuzațiile privind discriminarea mamelor: MMPS va analiza și va veni cu răspuns # Realitatea.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va analiza indexarea anuală a concediului de maternitate și va veni cu o reacție la acuzațiile, potrivit cărora, femeile din Republica Moldova sunt discriminate. Asigurarea a venit din partea ministrei Natalia Plugaru, la conferința de presă susținută luni, 29 decembrie curent. „Îmi este greu să vă dau un răspuns în […] Articolul Natalia Plugaru reacționează la acuzațiile privind discriminarea mamelor: MMPS va analiza și va veni cu răspuns apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Bolea recunoaște: În Moldova, 50% din drumuri se află într-o stare proastă sau foarte rea # Realitatea.md
Toate cele 5993 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova vor fi supuse unui audit complet, realizat de un nou departament care va deveni funcțional în 2026 în cadrul ANTA, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde date esențiale […] Articolul Bolea recunoaște: În Moldova, 50% din drumuri se află într-o stare proastă sau foarte rea apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Alexandru Munteanu, la începutul ședinței Guvernului: „Sper că Moș Crăciun a fost foarte drăguț cu toții” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis, la începutul ședinței Guvernului de astăzi, un mesaj privind condițiile meteo din ultimele zile, siguranța în perioada sărbătorilor de iarnă și măsurile întreprinse de autorități pentru prevenirea incidentelor. „Sper că ați avut un Crăciun foarte frumos, foarte reușit, alături de cei dragi, și Moș Crăciun a fost foarte drăguț cu […] Articolul Alexandru Munteanu, la începutul ședinței Guvernului: „Sper că Moș Crăciun a fost foarte drăguț cu toții” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Reacția Chișinăului: Moldovenii blocați la Refugiul Călțun din Româna sunt în stare bună # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe anunță că autoritățile competente din România au intervenit prompt în urma sesizărilor privind patru cetățeni ai Republicii Moldova blocați în zona Refugiului Călțun. Informațiile au fost transmise de Ambasada Republicii Moldova la București. Potrivit datelor disponibile în prezent, cei patru cetățeni se află în stare bună de sănătate, iar o echipă de salvare se […] Articolul Reacția Chișinăului: Moldovenii blocați la Refugiul Călțun din Româna sunt în stare bună apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că toate drumurile din Republica Moldova sunt deschise circulației, în ciuda condițiilor meteo de iarnă. Potrivit oficialului, duminică au fost mobilizate peste 157 de unități de tehnică specială pentru deszăpezire și combaterea poleiului. În acest context, pe carosabil au fost împrăștiate peste 700 de […] Articolul Bolea: Toate drumurile naționale sunt practicabile, în pofida condițiilor de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ministra MMPS, despre cazul de la Ialoveni: Nu există o baghetă magică să intervenim cu un serviciu. Ce a îndemnat # Realitatea.md
„Aceste cazuri sunt regretabile și nu ar trebui să se întâmple, mai ales că este vorba de adolescenți, tineri care sunt într-o perioadă de creștere și tranziții de la copilărie la viața adultă și modul în care se întâmplă interacțiunile, de fapt, în mare parte le influențează și viitorul. Din păcate, atestăm un fenomen de […] Articolul Ministra MMPS, despre cazul de la Ialoveni: Nu există o baghetă magică să intervenim cu un serviciu. Ce a îndemnat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Socialiștii propun susținerea planului de pace a lui Trump: Moldova tace, de parcă ar aștepta indicații de la Soros # Realitatea.md
Socialiștii propun în Parlament adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace a lui Donald Trump. Declarația a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, care susține că „puterea din Moldova tace”. În opinia deputatului, autoritățile de la Chișinău par să aștepte „indicații din exterior – din partea rețelei globaliștilor și a lui Soros”. Fostul președinte […] Articolul Socialiștii propun susținerea planului de pace a lui Trump: Moldova tace, de parcă ar aștepta indicații de la Soros apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Profilul de consum alimentar al moldovenilor: prin ce ne deosebim de europeni în fiecare zi și de sărbători # Realitatea.md
Mâncăm mai multă pâine, mai puțină carne și consumăm mai mult lapte și ulei vegetal. Acestea sunt concluziile care reies din statisticile oficiale privind consumul anual mediu de alimente pe persoană, comparativ între Chișinău și media europeană. Datele, publicate de site-ul BANI.MD, mai arată că un chișinăuian consumă mai multe ouă, dar mult mai puțin […] Articolul Profilul de consum alimentar al moldovenilor: prin ce ne deosebim de europeni în fiecare zi și de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
O depășire periculoasă printr-un tunel din București s-a finalizat cu un accident violent. VIDEO cu momentul impactului # Realitatea.md
O depășire periculoasă prin Pasajul Unirii din centrul Bucureștiului s-a soldat cu un accident grav. Vehiculul s-a izbit de peretele tunelului, apoi a fost târâtă câțiva metri pe carosabil, lateral. Totul s-a întâmplat pe 28 decembrie, în jurul orei 4:22, conform presei române. Momentul accidentului a fost surprins de camera de bord a altui vehicul. Pentru […] Articolul O depășire periculoasă printr-un tunel din București s-a finalizat cu un accident violent. VIDEO cu momentul impactului apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.