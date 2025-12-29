Elev de 15 ani violat în căminul unui liceu din Comrat. Cum reacționează ministrul Educației

10:20

„Aceste cazuri sunt regretabile și nu ar trebui să se întâmple, mai ales că este vorba de adolescenți, tineri care sunt într-o perioadă de creștere și tranziții de la copilărie la viața adultă și modul în care se întâmplă interacțiunile, de fapt, în mare parte le influențează și viitorul. Din păcate, atestăm un fenomen de […] Articolul Ministra MMPS, despre cazul de la Ialoveni: Nu există o baghetă magică să intervenim cu un serviciu. Ce a îndemnat apare prima dată în Realitatea.md.