Guvernul a plătit 38 milioane lei compensații pentru energia electrică în agricultură și industria prelucrătoare

Ultima ședință din acest an a Parlamentului a început cu urături, colinde și o binecuvântare pentru deputați. Înainte de reuniune, pe mesele din Legislativ au fost aranjate cadouri pentru artiștii care au adus tradițiile de iarnă în Legislativ. Primii au venit să colinde aleșii poporului copiii de la liceul „Mihai Viteazul” din Chișinău, ghidați de […] Articolul VIDEO Colinde, urături și binecuvântare de la preot pentru deputați: Toate legile adoptate să fie spre binele țării apare prima dată în Realitatea.md.