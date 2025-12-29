PAS respinge toate propunerile MAN la bugetul 2026

12:40

Polițiștii din sectorul Buiucani al mun. Chișinău au reținut un bărbat de 48 de ani, suspectat de comiterea a cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul fiind estimat la peste 120.000 de lei. Suspectul acționa preponderent pe timp de zi, profitând de absența proprietarilor și pătrundea în locuințe prin culegere de chei, de unde sustrăgea […]