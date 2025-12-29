Mai mulți bani pentru sănătate în 2026: cresc fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate

13:10

Moldovenii care decid să revină definitiv în Republica Moldova vor putea importa automobile cu o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 de mii de lei și o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea taxelor vamale. De asemenea, vor putea aduce în țară bunuri de […]