Tragedie în Franța: tânăra de 23 de ani a dus la spital copilul mort în rucsac
Realitatea.md, 29 decembrie 2025 13:20
O tânără de 23 de ani a fost arestată la Toulouse, Franța, după ce a transportat în rucsac trupul unui bebeluș mort la un spital din oraș. Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, la ora 11:00, când femeia s-a prezentat la un spital universitar din Toulouse, citează presa italiană. La intrarea în spital, tânăra […]
Acum 30 minute
13:20
Tragedie în Franța: tânăra de 23 de ani a dus la spital copilul mort în rucsac
13:10
Diaspora care revine definitiv în Moldova va putea importa automobile de până la 10 ani fără taxe vamale # Realitatea.md
Moldovenii care decid să revină definitiv în Republica Moldova vor putea importa automobile cu o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 de mii de lei și o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea taxelor vamale. De asemenea, vor putea aduce în țară bunuri de […]
Acum o oră
13:00
Șapte polițiști turci au fost răniți în timpul unei ciocniri cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunțat luni, 29 decembrie, postul public de televiziune locală, citată de Digi24. Potrivit presei, echipele de poliție au lansat o operațiune asupra unei case despre care se crede că adăpostea […]
13:00
VIDEO Vlad Filat va sta după gratii în Moldova, după sentința din Franța? Explicații de la Misail-Nichitin și Cojuhari # Realitatea.md
Pentru ca Vlad Filat să își poată ispăși pedeapsa aplicată de autoritățile franceze în Republica Moldova, este nevoie de o decizie a instanței naționale, conform ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari. Autoritățile de la Chișinău au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează fostul premier și a transmis-o procurorilor, a explicat șefa Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit […]
12:50
Scurgere de gaz și explozie într-o gospodărie din Leova. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri # Realitatea.md
Un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58, în dimineața zilei de 28 decembrie. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de […]
12:40
AND: 157 de utilaje au intervenit pe drumurile din țară pentru deszăpezire și siguranța traficului # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră toate traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă. În timpul nopții, 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri au intervenit, răspândind peste 2.000 de tone de sare tehnică și 136 de tone de materiale antiderapante pentru […]
12:40
Rapperul Banarus, condamnat la 8 ani de închisoare: „Vă cer doar un cadou – să întâlnesc cu ai mei, acasă, Anul Nou” # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat, la 22 decembrie 2025, pe Ion Banaru, cunoscut și ca rapperul Banarus, de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din această pedeapsă, respectiv 4 ani de închisoare, iar restul fiind suspendat pe […]
12:40
Polițiștii din sectorul Buiucani al mun. Chișinău au reținut un bărbat de 48 de ani, suspectat de comiterea a cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul fiind estimat la peste 120.000 de lei. Suspectul acționa preponderent pe timp de zi, profitând de absența proprietarilor și pătrundea în locuințe prin culegere de chei, de unde sustrăgea […]
Acum 2 ore
12:30
Ministra Afacerilor Interne despre incidentul de la IP Centru: polițistul a fost concediat, cauza penală continuă # Realitatea.md
Cazul penal privind incidentul cu focuri de armă de la sediul Inspectoratului de Poliție Centru este în gestiunea Procuraturii Generale, iar măsurile disciplinare au fost deja aplicate, a anunțat ministra Afacerilor Interne. Daniella Misail-Nichitin a declarat că polițistul implicat în incidentul cu focuri de armă a fost concediat în urma finalizării anchetei disciplinare, iar conducerea Inspectoratului […]
12:30
Un incendiu care a izbucnit la un azil de bătrâni din Indonezia a ucis 16 persoane, a anunțat poliția, potrivit AP, citată de Mediafax. Incendiul a afectat un imobil cu un singur etaj din orașul Manado și a izbucnit în timp ce rezidenții dormeau, a transmis autoritățile, luni, 29 decembrie. „Echipa de la fața locului […]
12:20
VIDEO Lupta pentru funcția de rector, tot mai acerbă? Chicu susține că ar exista proces penal pe numele lui Bostan # Realitatea.md
Ion Chicu acuză rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan de delapidări. Fostul premier a cerut audierea procurorului general cu referire la subiect. Ar fi vorba despre transmiterea unui teren din sectorul Botanica al Capitalei din posesia UTM către o companie de construcții. Firma urma să transmită universității spații dedicate studenților, însă în 2020 […]
12:20
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, dintre care 34 au vizat lichidarea efectelor generate de intensificările vântului. Cele mai multe intervenții au fost pentru înlăturarea copacilor doborâți, atât în curțile oamenilor, cât și pe carosabil, în special în municipiul Chișinău, […]
12:20
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, prezentat drept unul „echilibrat" și orientat spre familii, copii și persoane în etate. Dincolo de mesajul oficial, cifrele arată însă o dependență tot mai mare a sistemului social de banii din bugetul de stat și presiuni structurale care se adâncesc, transmite BANI.MD. Pentru anul 2026, […]
11:50
Intemperiile fac victime! Un bărbat a decedat în urma unui accident, produs la Ceadîr-Lunga # Realitatea.md
Un bărbat a decedat în urma unui grav accident rutier, produs în această dimineață, în Sudul țării. Poliția anunță că a fost sesizată în jurul orei 09:00 despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Copceac din raionul Ceadîr-Lunga. Preliminar, un Opel, al cărui conducător auto nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, […]
11:50
Guvernul oferă granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru întreprinderi care investesc în eficiență energetică # Realitatea.md
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii vor putea beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru investiții în tehnologii eficiente energetic și soluții de energie regenerabilă, potrivit unui proiect aprobat de Guvern în ședința de astăzi. Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea […]
11:50
Zelenski acceptă garanții de securitate pe 15 ani, deși ceruse un angajament mai lung # Realitatea.md
În urma discuțiilor dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurate la Mar-a-Lago, au fost prezentate detalii privind un posibil plan de pace pentru încheierea războiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. La o conferință de presă susținută ulterior, Volodimir Zelenski a declarat că planul de pace discutat include garanții de […]
11:40
După agresiunea dintre minore, școlile din Ialoveni vor avea ore speciale de prevenire a violenței # Realitatea.md
Consiliul raionul Ialoveni a dispus ca instituția de învățământ în care își fac studiile cele trei minore să elaboreze și să prezinte un plan de intervenție în raport cu minora agresată, precum și un plan de prevenție în cazul minorelor agresoare. După revenirea elevilor din vacanța de iarnă, în fiecare instituție de învățământ din raion […]
11:40
Perciun, despre fata agresată la Ialoveni: Reprezentanții Ministerului au mers la școală pentru a investiga cazul # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comentat cazul adolescentei agresate fizic la Ialoveni, subliniind că victima primește în prezent tot suportul medical necesar. Incidentul, petrecut în afara orelor de curs, a fost raportat autorităților instituției de învățământ, iar colegii și cadrele didactice sunt în proces de consultare pentru a identifica semnalele anterioare de comportament neadecvat și […]
Acum 4 ore
11:30
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029 # Realitatea.md
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. Potrivit proiectului, anexele Programului sunt substituite cu o versiune actualizată, care integrează progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare, rezultatele screeningului bilateral cu Uniunea Europeană și recomandările stabilite în rapoartele anuale de progres ale Comisiei Europene. […]
11:30
Moldindconbank își consolidează poziția de investitor social în 2025, prin proiecte cu impact național # Realitatea.md
În anul 2025, Moldindconbank a continuat să își consolideze rolul de partener responsabil al societății, susținând prin donații și sponsorizări proiecte relevante în domeniile educației, sănătății, culturii, sportului și incluziunii sociale, cu impact direct asupra comunităților din întreaga Republică Moldova. În domeniul educației, Moldindconbank a investit constant în formarea tinerilor și în promovarea excelenței academice. […]
11:20
Poliția vine cu noi detalii în cazul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi. Oamenii legii l-au reținut și pe fiul bănuitului. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani, care a încercat să fugă din țară. "În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă […]
11:20
VIDEO Colinde, urături și binecuvântare de la preot pentru deputați: Toate legile adoptate să fie spre binele țării # Realitatea.md
Ultima ședință din acest an a Parlamentului a început cu urături, colinde și o binecuvântare pentru deputați. Înainte de reuniune, pe mesele din Legislativ au fost aranjate cadouri pentru artiștii care au adus tradițiile de iarnă în Legislativ. Primii au venit să colinde aleșii poporului copiii de la liceul „Mihai Viteazul" din Chișinău, ghidați de […]
11:10
Remanieri de cadre, aprobate la ședința Guvernului. Stanislav Copețchi a demisionat de la Ministerul Justiției # Realitatea.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, mai multe decizii privind eliberarea din funcție și numirea unor persoane în cadrul autorităților publice centrale. Astfel, Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată de Guvern. Tot astăzi, Executivul a decis încetarea […]
11:00
Cristina Gherasimov a calificat finalul de an drept unul „foarte bun” pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat aprobarea actualizării Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029. Documentul, adoptat inițial în luna mai, este revizuit anual, conform cadrului juridic, pentru a reflecta evoluțiile recente din parcursul european al țării. Potrivit Cristinei Gherasimov, actualizarea are la bază recomandările Comisiei Europene […]
10:50
Natalia Plugaru reacționează la acuzațiile privind discriminarea mamelor: MMPS va analiza și va veni cu răspuns # Realitatea.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va analiza indexarea anuală a concediului de maternitate și va veni cu o reacție la acuzațiile, potrivit cărora, femeile din Republica Moldova sunt discriminate. Asigurarea a venit din partea ministrei Natalia Plugaru, la conferința de presă susținută luni, 29 decembrie curent. „Îmi este greu să vă dau un răspuns în […]
10:50
Bolea recunoaște: În Moldova, 50% din drumuri se află într-o stare proastă sau foarte rea # Realitatea.md
Toate cele 5993 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova vor fi supuse unui audit complet, realizat de un nou departament care va deveni funcțional în 2026 în cadrul ANTA, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde date esențiale […]
10:50
Alexandru Munteanu, la începutul ședinței Guvernului: „Sper că Moș Crăciun a fost foarte drăguț cu toții” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis, la începutul ședinței Guvernului de astăzi, un mesaj privind condițiile meteo din ultimele zile, siguranța în perioada sărbătorilor de iarnă și măsurile întreprinse de autorități pentru prevenirea incidentelor. „Sper că ați avut un Crăciun foarte frumos, foarte reușit, alături de cei dragi, și Moș Crăciun a fost foarte drăguț cu […]
10:40
Reacția Chișinăului: Moldovenii blocați la Refugiul Călțun din Româna sunt în stare bună # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe anunță că autoritățile competente din România au intervenit prompt în urma sesizărilor privind patru cetățeni ai Republicii Moldova blocați în zona Refugiului Călțun. Informațiile au fost transmise de Ambasada Republicii Moldova la București. Potrivit datelor disponibile în prezent, cei patru cetățeni se află în stare bună de sănătate, iar o echipă de salvare se […]
10:30
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii
10:20
Ministra MMPS, despre cazul de la Ialoveni: Nu există o baghetă magică să intervenim cu un serviciu. Ce a îndemnat # Realitatea.md
„Aceste cazuri sunt regretabile și nu ar trebui să se întâmple, mai ales că este vorba de adolescenți, tineri care sunt într-o perioadă de creștere și tranziții de la copilărie la viața adultă și modul în care se întâmplă interacțiunile, de fapt, în mare parte le influențează și viitorul. Din păcate, atestăm un fenomen de […] Articolul Ministra MMPS, despre cazul de la Ialoveni: Nu există o baghetă magică să intervenim cu un serviciu. Ce a îndemnat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Socialiștii propun susținerea planului de pace a lui Trump: Moldova tace, de parcă ar aștepta indicații de la Soros # Realitatea.md
Socialiștii propun în Parlament adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace a lui Donald Trump. Declarația a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, care susține că „puterea din Moldova tace”. În opinia deputatului, autoritățile de la Chișinău par să aștepte „indicații din exterior – din partea rețelei globaliștilor și a lui Soros”. Fostul președinte […] Articolul Socialiștii propun susținerea planului de pace a lui Trump: Moldova tace, de parcă ar aștepta indicații de la Soros apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Profilul de consum alimentar al moldovenilor: prin ce ne deosebim de europeni în fiecare zi și de sărbători # Realitatea.md
Mâncăm mai multă pâine, mai puțină carne și consumăm mai mult lapte și ulei vegetal. Acestea sunt concluziile care reies din statisticile oficiale privind consumul anual mediu de alimente pe persoană, comparativ între Chișinău și media europeană. Datele, publicate de site-ul BANI.MD, mai arată că un chișinăuian consumă mai multe ouă, dar mult mai puțin […] Articolul Profilul de consum alimentar al moldovenilor: prin ce ne deosebim de europeni în fiecare zi și de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
O depășire periculoasă printr-un tunel din București s-a finalizat cu un accident violent. VIDEO cu momentul impactului # Realitatea.md
O depășire periculoasă prin Pasajul Unirii din centrul Bucureștiului s-a soldat cu un accident grav. Vehiculul s-a izbit de peretele tunelului, apoi a fost târâtă câțiva metri pe carosabil, lateral. Totul s-a întâmplat pe 28 decembrie, în jurul orei 4:22, conform presei române. Momentul accidentului a fost surprins de camera de bord a altui vehicul. Pentru […] Articolul O depășire periculoasă printr-un tunel din București s-a finalizat cu un accident violent. VIDEO cu momentul impactului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:30
Mihai Popșoi: Acordul de pace pentru Ucraina poate aduce beneficii economice Republicii Moldova # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că Republica Moldova nu riscă să nu fie inclusă în eventuale negocieri de pace privind Ucraina fără participarea autorităților de la Chișinău. Oficialul a subliniat, într-un interviu pentru MOLDPRES, că diplomația moldovenească depune eforturi constante pentru a se asigura că nicio discuție despre Republica Moldova nu poate avea […] Articolul Mihai Popșoi: Acordul de pace pentru Ucraina poate aduce beneficii economice Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO „Eroare de protocol”: nava militară rusă, „salutată” obscen în timpul briefingului Trump–Zelenski # Realitatea.md
Un moment neașteptat a avut loc în timpul transmisiunii în direct a briefingului susținut de Donald Trump și Volodimir Zelenski, difuzat pe canalul Oficiului Președintelui Ucrainei. În eter a fost transmis, pentru câteva secunde, un mesaj obscen adresat unei nave militare ruse, stârnind reacții imediate în mediul online. Fragmentul a fost rapid eliminat din înregistrarea […] Articolul VIDEO „Eroare de protocol”: nava militară rusă, „salutată” obscen în timpul briefingului Trump–Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Sîngerei: Două persoane care împărțeau bani pentru „NU” la referendumul privind integrarea europeană – pedepsite # Realitatea.md
Două persoane care împărțeau bani votanților la referendumul pentru integrare europeană, ca să aleagă opțiunea „Nu”, au fost pedepsite. Este vorba despre 2 femei care vor achita amendă în valoare de 800 de unități convenționale, echivalentul a 40.000 de lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei. Cetățenii au fost recunoscuți vinovați de […] Articolul Sîngerei: Două persoane care împărțeau bani pentru „NU” la referendumul privind integrarea europeană – pedepsite apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Președinții Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ar putea avea primul lor dialog direct după mai bine de cinci ani, potrivit Fox News, care citează o sursă familiarizată cu negocierile, transmite UNIAN. Întâlnirea între președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, la reședința Mar-a-Lago din Florida, este văzută drept un pas ce ar […] Articolul Zelenski și Putin ar putea discuta pentru prima dată după cinci ani – Fox News apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Declarații la Realitatea TV: Pedagogii buni ard între mai multe activități pentru a supraviețui # Realitatea.md
Pedagogii buni sunt nevoiți să lucreze în mai multe instituții pentru a putea supraviețui. Aceasta este concluzia emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV, în care a fost discutată situația din școlile din Republica Moldova. Participanții la discuție au mai precizat că munca peste program și activitățile de mentorat contribuie la epuizarea profesională a cadrelor […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Pedagogii buni ard între mai multe activități pentru a supraviețui apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că s-au înregistrat progrese semnificative, după întâlnirea președintelui ucrainean Vladimir Zelenski cu președintele SUA Donald Trump. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters. ‘Europa este pregătită să continue să colaboreze cu Ucraina și cu […] Articolul După convorbirea Trump-Zelenski, Von der Leyen cere sprijin ferm pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Patru cetățeni din Moldova, blocați în munți după ce au pornit pe un traseu spre vârful Negoiu # Realitatea.md
Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați în Refugiul Călțun. Aceștia se îndreptau spre vârful Negoiu fără a ține cont de avertizările meteo și au rămas prinși în zona lacului Călțun. În prezent, bărbații se află în refugiu și așteaptă intervenția salvamontiștilor. Cristi Toma de la Salvamont Argeș a subliniat că din pricina condițiilor […] Articolul Patru cetățeni din Moldova, blocați în munți după ce au pornit pe un traseu spre vârful Negoiu apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Va fi pace? Rezultatele discuțiilor lui Trump-Zelenski: S-a ajuns la un acord de aproape 100% pe chestiunile importante # Realitatea.md
Vladimir Zelenski și Donald Trump au avut o întâlnire la Mar-A-Lago, unde au discutat diferențele rămase în procesul de încheiere a războiului dintre Ucraina și Rusia și posibilitatea unui acord de pace. Cei doi au subliniat progresele semnificative pe care le-au făcut în urma discuțiilor, iar Donald Trump a spus chiar că războiul s-ar putea […] Articolul Va fi pace? Rezultatele discuțiilor lui Trump-Zelenski: S-a ajuns la un acord de aproape 100% pe chestiunile importante apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:30
Tragedie în Mexic: Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în urma deraierii unui tren # Realitatea.md
Cel puţin 13 persoane și-au pierdut viaţa după ce un tren cu aproximativ 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul Mexicului. Marina mexicană a precizat că trenul, care a deraiat în apropierea oraşului Nizanda, transporta nouă membri ai personalului şi 241 de pasageri. Dintre cei aflaţi la bord, 139 au fost declaraţi […] Articolul Tragedie în Mexic: Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața în urma deraierii unui tren apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Meteo 29 decembrie 2025: Lapoviță și ninsoare slabă. Ce temperaturi se vor înregistra # Realitatea.md
Pe 29 decembrie, vremea va fi rece, cu ger resimțit în mai multe regiuni ale țării. În Capitală și în zonele de Centru sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime diurne vor ajunge până la +3 grade, iar pe timpul nopții vor coborî spre 0 grade. În regiunile de Nord, maximele […] Articolul Meteo 29 decembrie 2025: Lapoviță și ninsoare slabă. Ce temperaturi se vor înregistra apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 29 decembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 76 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 78 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 88 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar […] Articolul Curs valutar 29 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Scorpionii au o zi favorabilă pentru obiective și realizări # Realitatea.md
Ziua de astăzi te încurajează să îți reevaluezi alegerile recente și să îți ajustezi direcția cu mai multă claritate. Este un moment potrivit pentru acțiuni mici, dar conștiente, care pot avea efecte importante pe termen lung. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Ai idei clare, în special pentru proiectele personale. Norocul te susține în inițiativele […] Articolul Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Scorpionii au o zi favorabilă pentru obiective și realizări apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
VIDEO Străzile din Chișinău, curățate pe timpul nopții de autospecialele de deszăpezire # Realitatea.md
Pe parcursul nopții, au fost desfășurate acțiuni de deszăpezire, iar serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță. Situația este în continuare monitorizată, în contextul avertizărilor meteorologice emise. Serviciile de întreținere a drumurilor au intervenit pe […] Articolul VIDEO Străzile din Chișinău, curățate pe timpul nopții de autospecialele de deszăpezire apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:30
Un lup cenuşiu a evadat duminică, 28 decembrie curent, din ţarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei nipone Tokyo, ceea ce a obligat instituţia să-şi închidă temporar porţile şi să le ceară vizitatorilor să se refugieze în interiorul clădirilor, informează antena3.ro. „Un lup a evadat de la grădina zoologică. Pentru a garanta […] Articolul Panică la o grădină zoologică din Tokyo după ce un lup a evadat din țarc apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Produse pirotehnice fără acte de proveniență, în valoare de peste 140.000 de lei, au fost confiscate de polițiști. Acestea erau transportate ilegal de un tânăr de 27 de ani. În urma acțiunilor de control, în sectorul Buiucani al capitalei, a fost stopat un automobil care transporta ilegal articole pirotehnice. Acesta era condus de un tânăr […] Articolul Produse pirotehnice în valoare de 140.000 de lei, ridicate de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Marja maximă aplicată creditelor din programul „Prima casă” va rămâne la nivelul de 3% și în anul 2026 # Realitatea.md
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” va rămâne și anul viitor la 3%, aceeași valoare ca în 2025, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie, transmite IPN. Hotărârea va intra în vigoare la […] Articolul Marja maximă aplicată creditelor din programul „Prima casă” va rămâne la nivelul de 3% și în anul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Circulație îngreunată pe traseul M-1, în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorii # Realitatea.md
Pe traseul M-1 (km74) în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorii se circulă cu dificultate, anunță Poliția Republici Moldova. Inspectorii sunt la fața locului și acordă suport conducătorilor auto. Autoritățile îndemnă șoferii să evite deplasarea pe această porțiune de drum. În contextul condițiilor meteo nefavorabile, poliția recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, […] Articolul Circulație îngreunată pe traseul M-1, în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorii apare prima dată în Realitatea.md.
