2026 începe cu modificări fiscale și vamale: TVA la produse energetice și importul auto

Numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi a europenilor, chiar dacă plățile digitale câștigă tot mai mult teren, potrivit Băncii Centrale Europene, citat de Mediafax. Datele pentru 2024 arată că suma medie de numerar purtată de un locuitor al zonei euro este de 59 de euro, cu diferențe semnificative între state. Astfel, în Olanda media este de doar 35 de euro, în timp ce...