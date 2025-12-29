2026 începe cu modificări fiscale și vamale: TVA la produse energetice și importul auto
Banca Mea, 29 decembrie 2025 18:00
Guvernul a aprobat astăzi, 29 decembrie, proiectul hotărârii privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului din domeniul fiscal și vamal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul, prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, vizează ajustarea actelor normative subsecvente, în contextul modificărilor operate la cadrul normativ primar. Potrivit comunicatului oficial,...
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 10 minute
Acum 30 minute
18:00
Guvernul a aprobat astăzi, 29 decembrie, proiectul hotărârii privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului din domeniul fiscal și vamal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul, prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, vizează ajustarea actelor normative subsecvente, în contextul modificărilor operate la cadrul normativ primar. Potrivit comunicatului oficial,...
Acum 4 ore
15:15
IMM-urile pot primi granturi pentru eficiență energetică: Guvernul a aprobat un nou acord de finanțare # Banca Mea
Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant destinat sprijinirii eficienței energetice a întreprinderilor micro, mici și mijlocii , în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”. Acordul urmează să fie semnat între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, proiectul fiind coordonat de GIZ Moldova și...
Acum 6 ore
13:00
BNM lansează curba randamentelor: mai multă transparență și predictibilitate pentru piața financiară # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale. Curba randamentelor este o reprezentare grafică care arată relația dintre ratele dobânzilor și scadențele instrumentelor financiare și constituie un reper fundamental pentru...
Acum 8 ore
12:00
Victoriabank are în portofoliul său cardul de debit Salut, o soluție practică pentru plăți rapide și administrarea ușoară a banilor, indiferent dacă ești în Republica Moldova sau peste hotare. Cardul este pus la dispoziția ta pentru cumpărături online sau în magazine fizice și pentru primirea transferurilor din țară sau din străinătate. Un beneficiu important al cardului Salut este bonusul lunar...
11:45
Victoriabank are în portofoliul său cardul de debit Salut, o soluție practică pentru plăți rapide și administrarea ușoară a banilor, indiferent dacă ești în Republica Moldova sau peste hotare. Cardul este pus la dispoziția ta pentru cumpărături online sau în magazine fizice și pentru primirea transferurilor din țară sau din străinătate. Un beneficiu important al cardului Salut este bonusul...
10:45
39,4 milioane de lei prin plăți vamale: aportul la buget al diasporei revenite acasă de sărbători # Banca Mea
În penultima săptămână a anului, persoanele fizice au contribuit semnificativ la bugetul de stat prin plăți vamale în valoare de 39,4 milioane de lei. Suma provine din bunurile introduse de persoane fizice care au depășit limita neimpozabilă la frontieră și reprezintă aproximativ 4% din totalul încasărilor vamale din perioada 22–28 decembrie 2025. Per total, în intervalul menționat, Serviciul...
Ieri
16:30
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Prețurile locuințelor din Uniunea Europeană continuă să crească mai rapid decât veniturile populației, iar accesul la o casă devine tot mai dificil pentru milioane de europeni. O analiză recentă arată că o țară din UE se detașează clar prin nivelul ridicat de supraevaluare a pieței imobiliare. Potrivit Descopera.ro, Portugalia are cele mai supraevaluate prețuri la locuințe din Uniunea...
12:15
45 de propuneri de proiect, depuse la primul apel european pentru investiții în Republica Moldova # Banca Mea
Un număr de 45 de propuneri de proiect au fost depuse în cadrul primei etape a apelului Comisiei Europene „Call for Expressions of Interest”, dedicat atragerii investițiilor în Republica Moldova. Potrivit Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, propunerile au fost transmise de companii din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene și acoperă o gamă largă de domenii...
26 decembrie 2025
19:15
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul subscrierilor la Valorile Mobiliare de Stat pentru primele luni ale anului 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a-și planifica din timp plasamentele. Subscrierile vor avea loc în următoarele perioade:12–21 ianuarie 2026;9–18 februarie 2026;9–18 martie 2026. În cadrul acestor sesiuni, investitorii vor putea achiziționa obligațiuni de stat cu...
19:00
Ministerul Finanțelor a publicat calendarul subscrierilor la Valorile Mobiliare de Stat pentru primele luni ale anului 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a-și planifica din timp plasamentele. Subscrierile vor avea loc în următoarele perioade:12–21 ianuarie 2026;9–18 februarie 2026;9–18 martie 2026. În cadrul acestor sesiuni, investitorii vor putea achiziționa obligațiuni de stat cu...
16:15
FinComBank pune la dispoziția afacerii tale soluția myPOS, un produs care reunește într-un singur dispozitiv acceptarea plăților electronice și fiscalizarea automată. Cu myPOS de la FinComBank, poți accepta plăți cu cardurile Visa și Mastercard, precum și plăți prin cod QR. Soluția este conectată la platforma FiscalCloud, iar bonul fiscal se emite automat, fără pași suplimentari. 1. Depui cererea și semnezi contractul cu FinComBank, apoi semnezi acordul de fiscalizare cu partenerul băncii. • 2....
14:30
Numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi a europenilor, chiar dacă plățile digitale câștigă tot mai mult teren, potrivit Băncii Centrale Europene, citat de Mediafax. Datele pentru 2024 arată că suma medie de numerar purtată de un locuitor al zonei euro este de 59 de euro, cu diferențe semnificative între state. Astfel, în Olanda media este de doar 35 de euro, în timp ce...
12:45
Plata salariului pe card rămâne una dintre cele mai sigure și comode soluții pentru gestionarea veniturilor lunare. Prin proiectele salariale Moldindconbank, angajații au acces rapid la bani, iar companiile beneficiază de un mecanism clar și eficient de organizare a plăților salariale. Cardul salarial MICB le oferă angajaților libertatea de a-și administra veniturile digital, cu acces permanent...
10:45
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”. Moneda „Petre Teodorovici -...
09:45
Dacă ai planuri pentru anul 2025 și cauți o soluție de finanțare ușor de accesat, Comertbank propune Creditul Retail, un produs destinat cheltuielilor personale, cu procedură simplificată și condiții clare. Creditul este disponibil în sumă de până la 70.000 de lei și se acordă doar în baza buletinului de identitate, fără solicitarea unui gaj și fără comision de acordare. Cererea poate fi depusă...
25 decembrie 2025
15:45
Job de vis pe o insulă, pentru odihnă mintală: salariu de 30.000 de euro și compania pinguinilor # Banca Mea
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută un ranger dispus să locuiască timp de șase luni pe insula Handa, un teritoriu nelocuit din largul coastei de nord-vest a Scoției, postul venind cu un salariu de aproximativ 30.000 de euro și cazare gratuită, potrivit BBC, citat de HotNews.ro. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust și presupune un contract pe durată determinată, din...
12:45
26 decembrie, ultima zi pentru plata contribuțiilor sociale: cine este obligat să plătească # Banca Mea
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește că 26 decembrie 2025 este termenul-limită pentru declararea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente lunii noiembrie 2025. Este important de menționat că angajații nu achită direct contribuțiile sociale. Acestea sunt reținute și virate de către angajatori, iar în cazul anumitor categorii de persoane, contribuțiile sunt achitate individual, conform legislației. Angajatorii trebuie să depună Declarația IPC2...
24 decembrie 2025
17:00
În anul 2023, în Republica Moldova activau 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de 2022, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare. Cea mai mare pondere a întreprinderilor active a fost deținută de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 39% din total, urmat de activitățile...
15:15
Anca Dragu: 2025, an de referință pentru modernizarea sistemului financiar al Republicii Moldova # Banca Mea
Guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în care a subliniat că anul 2025 va rămâne un reper în istoria financiară a Republicii Moldova, marcat de transformări structurale majore. Potrivit guvernatoarei, conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro a depășit dimensiunea unui proiect tehnic, devenind un simbol al...
14:15
În cadrul ședinței din 24 decembrie 2025, Consiliul de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare a adoptat mai multe decizii relevante pentru sectorul bancar, protecția consumatorilor și piața de capital. Pe segmentul de autorizare, CNPF a înregistrat în Registrul emitenților de valori mobiliare rezultatele emisiunii a VIII-a de obligațiuni din cadrul Programului de ofertă al Banca...
12:15
Cum vor lucra băncile din Moldova de sărbătorile de iarnă. Program special anunțat de instituțiile financiare # Banca Mea
Sărbătorile de iarnă vin cu program special la bănci, așa că e bine să știi din timp când poți ajunge la ghișeu și când să te bazezi pe aplicațiile digitale. Mai multe instituții financiare din Republica Moldova au anunțat deja cum vor activa în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Comerțbank anunță că 25 decembrie este zi liberă, iar subdiviziunile nu vor activa. În 24 decembrie,...
10:15
Inteligența artificială nu reprezintă o amenințare majoră pentru piața muncii românească, ci mai degrabă un motor de creștere economică, arată Raportul asupra Stabilității publicat în luna decembrie de Banca Națională a României. Potrivit estimărilor, impactul AI ar putea aduce un plus de circa 5% la creșterea economică, echivalentul a 14–16 miliarde de euro anual, prin creșterea...
23 decembrie 2025
18:30
Peste 20.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului 2025, cu sprijinul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă . Potrivit datelor oficiale, 20.024 de persoane au fost plasate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ANOFM. Dintre acestea, 6.372 sunt șomeri, reprezentând aproape o treime din total, iar 764 de...
17:30
Peste 40.000 de gospodării din Republica Moldova au plătit facturi mai mici la energie datorită programului EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Potrivit datelor prezentate de CNED, programul generează economii anuale de aproximativ 29,8 milioane de lei, ca urmare a reducerii consumului de energie electrică. În doar doi ani, înlocuirea electrocasnicelor vechi cu...
14:15
Final de an în forță pentru afacerile locale: granturi de 35,5 milioane lei și investiții de peste 58 milioane lei în economie # Banca Mea
Anul 2025 se încheie cu vești bune pentru mediul antreprenorial din Republica Moldova. Alte 79 de companii locale vor beneficia de granturi în valoare totală de 35,5 milioane de lei, sprijin care va genera investiții de peste 58 de milioane de lei în economia națională, potrivit comunicatului Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Finanțarea nerambursabilă este asigurată de...
12:30
Mediul de afaceri din Republica Moldova a transmis Guvernului un document de poziție privind proiectul Legii cu privire la investiții, cu scopul de a contribui la elaborarea unui cadru normativ coerent, previzibil și compatibil cu obligațiile internaționale asumate de stat în domeniul protecției investițiilor. În documentul de poziție privind proiectul Legii cu privire la investiții, disponibil...
09:30
Guvernul a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, precum și salariul minim pe țară, potrivit hotărârilor publicate în Monitorul Oficial din 18 decembrie 2025, informează Casa Națională de Asigurări Sociale. Conform Hotărârii Guvernului nr. 773 din 17 decembrie 2025, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, a fost stabilit la 17.400...
22 decembrie 2025
18:30
Banca Comercială Română a lansat în premieră în România funcționalitatea „Move & Save”, disponibilă în aplicația George, care le permite clienților să economisească automat bani atunci când își ating obiectivele de activitate fizică, scrie Profit.ro. Prin această funcție, utilizatorii pot seta o sumă de economisit care este transferată automat din contul curent în contul de economii de fiecare dată când un obiectiv de mișcare este atins. Activitatea este monitorizată prin Apple Watch sau aplicaț...
16:45
FinComBank și Mastercard continuă colaborarea strategică orientată spre dezvoltarea plăților digitale și modernizarea serviciilor financiare din Republica Moldova. În cadrul acestui parteneriat, Mastercard contribuie cu expertiză internațională în tehnologii precum tokenizarea, inteligența artificială și soluțiile de plăți digitale, iar FinComBank susține implementarea acestora printr-o...
13:30
Republica Moldova face pași importanți în îmbunătățirea mediului de afaceri, arată cea mai recentă analiză a Banca Mondială. În linie cu evoluțiile pozitive ale indicatorilor PMR , țara a redus barierele la intrarea pe piață și a creat condiții mai favorabile pentru concurență și dezvoltarea afacerilor. Povara administrativă și de reglementare a scăzut cu 0,3 puncte, până la nivelul de 1,91....
11:15
Termene fiscale pe 26 și 30 decembrie: ce obligații trebuie respectate până la final de an # Banca Mea
La final de an, sunt două date importante de trecut în agendă, ca să intri în noul an fără griji fiscale. 26 decembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea dărilor de seamă și achitarea obligațiilor fiscale aferente lunii noiembrie, potrivit Serviciul Fiscal de Stat. Respectarea acestui termen te ajută să eviți penalitățile și să ai situația fiscală în regulă înainte de...
09:00
Victoriabank marchează astăzi 36 de ani de la fondare, o perioadă în care banca a crescut odată cu Republica Moldova și a contribuit constant la dezvoltarea economiei și a comunității locale. Fondată la 22 decembrie 1989, Victoriabank a fost prima instituție bancară din țară și a deschis drumul modernizării sistemului financiar moldovenesc. De-a lungul celor 36 de ani, banca a înregistrat...
21 decembrie 2025
14:30
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură un proiect de lege care vizează simplificarea mediului de afaceri, una dintre principalele modificări fiind eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2027, a codului individual de asigurări sociale , potrivit Monitorului Fiscal. Conform proiectului, evidența drepturilor și obligațiilor persoanelor asigurate va fi realizată pe baza IDNP-ului sau...
11:45
Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziția de negociere privind introducerea euro digital, susținând un model care permite utilizarea monedei atât online, cât și offline, ca parte a modernizării sistemului de plăți european, potrivit digi24.ro. Euro digital ar urma să fie emis de Banca Centrală Europeană și să poată fi utilizat inclusiv fără conexiune la internet, prin tranzacții offline...
20 decembrie 2025
12:15
Cumpărarea unei locuințe, a unui teren sau a oricărui alt bun imobil este una dintre cele mai importante decizii financiare din viața unei persoane. Dincolo de preț, o astfel de tranzacție implică riscuri juridice semnificative, mai ales dacă anumite aspecte esențiale nu sunt verificate înainte de semnarea contractului. Potrivit unei note informative publicate de Expert-Grup, cadrul legal care reglementează achizițiile imobiliare în Republica Moldova este complex și include prevederi din Codul c...
19 decembrie 2025
18:30
Românii din diaspora au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a României, scrie Profit.ro. Suma este de peste două ori mai mare decât valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență și confirmă rolul major al diasporei în susținerea economiei României. Doar în 2024, remiterile...
16:45
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație prima monedă din seria jubiliară și comemorativă „Moldova Europeană”, intitulată „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, care marchează aderarea Republicii Moldova la SEPA . Potrivit BNM, aderarea la SEPA reprezintă un pas strategic pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul financiar european, cu beneficii directe pentru cetățeni și mediul...
16:15
Tineri pasionați de domeniul financiar au fost premiați de Moldindconbank în cadrul programului „Bursa bancară pentru inovație financiară”, o inițiativă lansată în 2024 și extinsă în acest an și în municipiul Bălți, pentru a oferi mai multor studenți oportunitatea de a-și valorifica ideile inovatoare. Studenții de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din...
14:00
Noutate în maib business: extrase pentru mai multe conturi, descărcate sau trimise simultan # Banca Mea
maib a lansat o nouă funcționalitate în aplicația maib business, care permite descărcarea sau expedierea prin email a extraselor pentru mai multe conturi, simultan, direct din modulul „Extras”. Noua opțiune este gândită pentru a simplifica activitatea zilnică a antreprenorilor și contabililor care gestionează mai multe conturi în cadrul aceleiași companii. Cum funcționează? Tot ce trebuie să faci...
12:30
5 milioane de euro pentru IMM-uri: ProCredit Bank și EBRD au semnat un nou acord de finanțare, cu sprijinul UE # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova a semnat un nou acord de finanțare în valoare de 5 milioane de euro cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD), cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul programului EU4Business–EBRD Credit Line, destinat susținerii întreprinderilor din Republica Moldova. Acordul a fost semnat cu prilejul vizitei oficiale în Republica Moldova a Președintei EBRD, Odile Renaud-Basso, și vizează extinderea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici ș...
10:45
Comisia Națională a Pieței Financiare a decis inițierea unor controale tematice extinse la toate băncile din Republica Moldova, vizând modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor de servicii financiare, în special în relația cu clienții persoane fizice. Autoritatea va analiza modul de calcul și aplicare a dobânzilor la creditele garantate cu bunuri imobile, precum și corectitudinea...
08:45
Moldovenii vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică modul de valorificare a acestora de către Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit noilor reguli, persoanele fizice devin eligibile pentru achiziționarea bunurilor confiscate, prin contracte de vânzare-cumpărare. Bunurile vor fi comercializate prin vânzare directă, comerț de comision...
18 decembrie 2025
22:00
FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar # Banca Mea
Fondul Monetar Internațional recunoaște progresele realizate de Banca Națională a Moldovei în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, publicată la 17 decembrie 2025. În evaluarea sa, FMI evidențiază faptul că, în ultimul deceniu, BNM...
19:15
Autoritățile din România avertizează asupra unei scheme de fraudă online care copiază site-urile băncilor și platformelor financiare pentru a fura parole, coduri de autentificare și date de card. Astfel, un kit de phishing extrem de sofisticat este folosit de infractori cibernetici pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci și platforme financiare din Europa, permițând furtul de...
17:45
OTP Bank anunță facilitarea transferurilor în euro către țările din Uniunea Europeană, ca urmare a aderării la sistemul SEPA, oferind clienților persoane fizice și juridice plăți mai rapide, mai sigure și cu costuri reduse, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Prin SEPA, transferurile în euro pot fi efectuate în termen de până la 24 de ore către orice stat din zona SEPA, la comisioane...
16:00
14:30
Maib, unul dintre liderii din sectorul bancar al Republicii Moldova, reconfirmă parteneriatul său durabil cu Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc, un furnizor important de inputuri și soluții agricole din țară, în scopul sprijinirii fermierilor în dezvoltarea afacerilor. Colaborarea dintre maib și Agrostoc oferă agricultorilor acces facil atât la produsele agricole necesare sezonului, cât și...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.