FinComBank și Mastercard consolidează parteneriatul pentru plăți digitale

Platforma eVMS.md a atras investiții de 51,5 milioane lei în perioada 1–10 decembrie 2025, prin 717 tranzacții realizate de 566 de investitori — un nou semn al interesului tot mai mare pentru obligațiunile de stat ca instrument sigur de economisire. Cele mai căutate au fost obligațiunile cu maturitate de 2 ani și dobândă de 7,10%, care au cumulat 44,5 milioane lei. Obligațiunile pe 4 ani, cu...