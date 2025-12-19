BNM lansează prima monedă din seria „Moldova Europeană”, dedicată aderării la SEPA
Banca Mea, 19 decembrie 2025 16:45
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație prima monedă din seria jubiliară și comemorativă „Moldova Europeană”, intitulată „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, care marchează aderarea Republicii Moldova la SEPA . Potrivit BNM, aderarea la SEPA reprezintă un pas strategic pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul financiar european, cu beneficii directe pentru cetățeni și mediul...
Tineri pasionați de domeniul financiar au fost premiați de Moldindconbank în cadrul programului „Bursa bancară pentru inovație financiară”, o inițiativă lansată în 2024 și extinsă în acest an și în municipiul Bălți, pentru a oferi mai multor studenți oportunitatea de a-și valorifica ideile inovatoare. Studenții de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din...
Noutate în maib business: extrase pentru mai multe conturi, descărcate sau trimise simultan # Banca Mea
maib a lansat o nouă funcționalitate în aplicația maib business, care permite descărcarea sau expedierea prin email a extraselor pentru mai multe conturi, simultan, direct din modulul „Extras”. Noua opțiune este gândită pentru a simplifica activitatea zilnică a antreprenorilor și contabililor care gestionează mai multe conturi în cadrul aceleiași companii. Cum funcționează? Tot ce trebuie să faci...
Comisia Națională a Pieței Financiare a decis inițierea unor controale tematice extinse la toate băncile din Republica Moldova, vizând modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor de servicii financiare, în special în relația cu clienții persoane fizice. Autoritatea va analiza modul de calcul și aplicare a dobânzilor la creditele garantate cu bunuri imobile, precum și corectitudinea...
Moldovenii vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică modul de valorificare a acestora de către Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit noilor reguli, persoanele fizice devin eligibile pentru achiziționarea bunurilor confiscate, prin contracte de vânzare-cumpărare. Bunurile vor fi comercializate prin vânzare directă, comerț de comision...
FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar # Banca Mea
Fondul Monetar Internațional recunoaște progresele realizate de Banca Națională a Moldovei în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, publicată la 17 decembrie 2025. În evaluarea sa, FMI evidențiază faptul că, în ultimul deceniu, BNM...
Autoritățile din România avertizează asupra unei scheme de fraudă online care copiază site-urile băncilor și platformelor financiare pentru a fura parole, coduri de autentificare și date de card. Astfel, un kit de phishing extrem de sofisticat este folosit de infractori cibernetici pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci și platforme financiare din Europa, permițând furtul de...
OTP Bank anunță facilitarea transferurilor în euro către țările din Uniunea Europeană, ca urmare a aderării la sistemul SEPA, oferind clienților persoane fizice și juridice plăți mai rapide, mai sigure și cu costuri reduse, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Prin SEPA, transferurile în euro pot fi efectuate în termen de până la 24 de ore către orice stat din zona SEPA, la comisioane...
Maib, unul dintre liderii din sectorul bancar al Republicii Moldova, reconfirmă parteneriatul său durabil cu Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc, un furnizor important de inputuri și soluții agricole din țară, în scopul sprijinirii fermierilor în dezvoltarea afacerilor. Colaborarea dintre maib și Agrostoc oferă agricultorilor acces facil atât la produsele agricole necesare sezonului, cât și...
Mastercard a premiat Moldindconbank pentru contribuția la modernizarea sectorului bancar # Banca Mea
Mastercard a premiat Moldindconbank cu distincția „Priceless Unity Award”, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a băncii în Republica Moldova, ca recunoaștere a unui parteneriat strategic construit pe încredere, eficiență și cooperare. Premiul reflectă un model de colaborare de succes între cele două instituții, care a contribuit semnificativ la modernizarea sectorului bancar,...
Diferențe mari de venituri în Moldova: un angajat din cinci câștigă sub 7.000 de lei, iar 18% depășesc 20.000 de lei # Banca Mea
Salariul mediu brut al angajaților din sectorul real al economiei, cu cel puțin patru salariați, precum și al celor din instituțiile bugetare a constituit 14.692,7 lei în septembrie 2025, scrie monitorul.fisc.md. Potrivit Biroului Național de Statistică, 20,4% dintre angajați au avut salarii de până la 7.000 de lei, în timp ce 32,6% au câștigat peste 15.000 de lei. Totodată, 18% dintre...
EnergBank permite aplicarea pentru credit direct din aplicația MyEnergBank, cu proces 100% online și răspuns în mai puțin de un minut, fără drumuri la bancă. Creditul este oferit cu dobândă fixă de 8,90% pe toată perioada, iar DAE ajunge la 9,21%, ceea ce oferă predictibilitate și condiții clare pe termen lung. MyEnergBank elimină pașii birocratici clasici, iar solicitarea poate fi transmisă de...
OTP Bank Moldova a semnat un nou acord de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , prin care 10 milioane de euro devin disponibili pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii din Republica Moldova. Finanțarea este acordată în cadrul programului EU4Business, susținut de Uniunea Europeană, și va fi gestionată de OTP Bank Moldova, care va direcționa fondurile către...
maib extinde gama de soluții digitale pentru mediul de afaceri și pune la dispoziția companiilor Mastercard Digital Business, un card destinat persoanelor juridice, disponibil exclusiv în format digital și utilizabil direct de pe telefon, fără card fizic. Cardul poate fi activat în câteva minute, direct din aplicația maib business, fără vizite la bancă. Utilizatorii selectează compania, aleg...
Guvernul alocă 385,7 milioane lei pentru creșe: până la 5.000 de locuri noi în 2026–2027 # Banca Mea
Guvernul Republicii Moldova lansează ediția a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” și anunță o finanțare totală de 385,7 milioane de lei pentru extinderea rețelei de creșe în perioada 2026–2027. Din bugetul total, 136,6 milioane de lei sunt alocate pentru anul 2026, iar 249,1 milioane de lei pentru 2027. Fondurile vor permite crearea a până...
ProCredit Bank Moldova împlinește 18 ani: majorat în banking, cu focus pe dezvoltare și responsabilitate # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova marchează astăzi 18 ani de activitate pe piața bancară din Republica Moldova, o etapă simbolică de „majorat în banking”, construită pe principii de dezvoltare durabilă, transparență și sprijin pentru economia reală. Banca Comercială ProCredit Bank S.A. a obținut licența pentru desfășurarea activității financiare la 17 decembrie 2007 și face parte din grupul financiar...
Salariul mediu anual în Uniunea Europeană este de 39.808 euro, însă diferențele dintre state rămân mari – de la 15.387 euro în Bulgaria până la aproape 83.000 de euro în Luxemburg.
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei lansează un serviciu digital privind Informația relevantă despre cursul oficial – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine.Informația, eliberată până în prezent în format scris și în baza...
Acces gratuit în lounge-uri: ProCredit Bank introduce condiții noi pentru deținătorii cardurilor Visa Platinum # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova anunță modificarea regulilor de acces gratuit în lounge-urile din aeroporturi pentru deținătorii de carduri Visa Platinum, începând cu data de 1 februarie 2026, potrivit unui comunicat al băncii. Conform noilor condiții, clienții vor putea beneficia de acces gratuit în lounge-uri doar dacă au efectuat plăți la comercianți în valoare totală de minimum 9.000 de lei în...
Alexandru Sonic va reprezenta maib în Consiliul de Administrație al noii Burse Internaționale a Moldovei # Banca Mea
Odată cu înființarea Bursei Internaționale a Moldovei , inițiativă condusă de Bursa de Valori București , a fost anunțată și componența echipei de management. Alexandru Sonic, Vicepreședinte al maib, responsabil de Divizia Corporate Banking și Investiții, a fost numit membru al Consiliului de Administrație MIE. Inițiativa, sub egida BVB, asigură infrastructură modernă și expertiză în domeniul...
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Banca Mea
Începând cu 16 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est , una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară din regiune. Mandatul va fi exercitat de viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, pentru perioada 16 decembrie 2025 – 15 decembrie 2026, în urma...
CNPF lansează programul de stagii plătite pentru 2026: 4 luni de experiență practică și oportunități de dezvoltare # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare anunță lansarea unui nou program de stagii plătite, adresat studenților, proaspeților absolvenți sau persoanelor care își doresc o schimbare de carieră în domeniul financiar. Programul le oferă participanților oportunitatea de a trece de la teorie la practică și de a dobândi experiență profesională în domenii-cheie ale pieței financiare, sub îndrumarea...
Bursa Internațională a Moldovei este oficial înregistrată: începe etapa de construire operațională # Banca Mea
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) este înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, fapt care marchează trecerea instituției într-o etapă instituțională și operațională pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova, potrivit comunicatului micb.md. Echipa executivă și Consiliul de Administrație reunesc profesioniști cu experiență în administrație publică, piețe financiare, investiții și banking: Veronica Arpintin, directoare generală – expertiză în dezvoltarea mediului de a...
Eximbank oferă dobânzi de până la 6,5% la depozitele în lei: ofertă valabilă până la sfârșit de februarie 2026 # Banca Mea
Eximbank lansează o ofertă dedicată persoanelor fizice care vor să-și crească economiile în condiții avantajoase. Până la 28 februarie 2026, clienții care deschid un depozit la termen în lei pot beneficia de un adaos garantat de +0,50 puncte procentuale la rata dobânzii, pentru trei produse selectate din ofertă. Bonusul se aplică următoarelor depozite: LIBERO – termen 48 luni, cu rată fixă în...
Banca Centrală Europeană este așteptată să mențină neschimbate ratele dobânzilor atât la ședința din 18 decembrie, cât și pe parcursul anului 2026, arată sondajul realizat de Reuters în rândul a 96 de economiști. Prognozele indică o inflație scăzută și o economie suficient de rezilientă, ceea ce reduce presiunea pentru noi intervenții monetare, scrie Profit.ro. În prezent, BCE păstrează rata...
Dacă deschizi cardul social Visa Sigur de la OTP Bank, poți primi un bonus de 200 de lei, acordat după ce în cont intră prima plată socială. Oferta este valabilă în perioada 1 decembrie 2025 – 31 martie 2026. Bonusul este virat automat, fără cereri suplimentare. După ce primești prima alocație, pensie sau altă plată socială în contul cardului, suma de 200 de lei este adăugată conform...
Serviciul Fiscal de Stat a publicat lista firmelor care pot fi supuse controalelor fiscale în anul 2026, precum și Strategia de control pentru anul viitor. Documentele pot fi consultate pe site-ul SFS, în secțiunea Acte normative. Potrivit Fiscului, controalele vor fi orientate către firmele și domeniile de activitate cu risc ridicat de neconformare fiscală, iar selecția nu se face la...
Bugetarii care câștigă mai puțin de 6.300 de lei pe lună vor beneficia de plăți compensatorii, după ce Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Măsura este determinată de majorarea salariului minim pe țară, care va fi stabilit la 6.300 de lei începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, angajații din instituțiile bugetare care au un salariu lunar sub acest nivel, pentru o normă întreagă de muncă, vor primi o compensație financiar...
Banca Mondială a alocat peste 460 mii de euro: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, modernizat # Banca Mea
Sursa foto: Colegiul Pedagogic “Ion Creangă”, Bălți Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți a beneficiat de investiții în valoare de 461,7 mii de euro pentru modernizarea infrastructurii și a procesului educațional, în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Investițiile au vizat renovarea și dotarea spațiilor educaționale, achiziția de echipamente moderne pentru predare și învățare, actualizarea...
Uniunea Europeană va introduce, din iulie 2026, o taxă vamală de 3 euro pentru coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în statele membre, o măsură ce va afecta direct platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. Decizia a fost agreată de miniștrii de Finanțe ai UE, scrie digi24.ro. Măsura este una temporară și va fi aplicată până în 2028, când UE intenționează să elimine complet scutirea...
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică # Banca Mea
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei , Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” , organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund, în cadrul proiectului PEPER: Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and...
FinComBank informează companiile că, în ultima perioadă, escrocii folosesc metode tot mai convingătoare pentru a obține acces la datele și fondurile firmelor. Infractorii se prezintă ca reprezentanți ai băncii, ai autorităților sau ai unor instituții de încredere și, cu un ton profesionist, încearcă să câștige încrederea angajaților. Cum acționează escrocii:– solicită instalarea unor aplicații...
Contoarele inteligente vor intra în casele moldovenilor: 100.000 de dispozitive vor fi instalate până în 2027 pentru facturi corecte și consum eficient # Banca Mea
Până în 2027, 100.000 de contoare inteligente vor fi instalate în casele moldovenilor, potrivit Ministerului Energiei. Proiectul-pilot, realizat împreună cu PNUD Moldova și finanțat de Guvernul Italiei, va acoperi aproximativ 7% din consumatorii de energie electrică din țară. Primele rezultate ale studiului cost–beneficiu arată că tehnologia poate reduce erorile de facturare, permite măsurarea...
Guvernul anunță că 605.538 de gospodării, ceea ce reprezintă aproximativ 1.216.000 de cetățeni, vor beneficia de compensații la energie în sezonul rece. Mai bine de jumătate dintre gospodării vor primi compensația maximă – 800 lei pentru combustibili solizi și 1.000 lei pentru alte tipuri de energie. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, programul „Ajutor la contor”...
Clienții maib pot utiliza, începând de astăzi, o nouă metodă de autentificare și autorizare a tranzacțiilor în aplicația maibank, fără coduri din SMS. Soluția, denumită passkey, permite accesul în aplicație și confirmarea transferurilor direct prin Face ID sau amprentă, folosind biometria telefonului. Passkey reprezintă o cheie digitală stocată în siguranță pe dispozitivul utilizatorului. La autentificare sau autorizarea unei tranzacții, telefonul confirmă identitatea prin biometria integrată,...
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere de 3% în perioada ianuarie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată cele mai recente date statistice. Evoluția pozitivă reflectă investițiile realizate de companiile autohtone în modernizarea și extinderea capacităților de producție, precum și diversificarea activităților industriale . Principalul...
Interes ridicat pentru obligațiunile de stat: 51 milioane lei investiți prin eVMS.md la început de decembrie # Banca Mea
Platforma eVMS.md a atras investiții de 51,5 milioane lei în perioada 1–10 decembrie 2025, prin 717 tranzacții realizate de 566 de investitori — un nou semn al interesului tot mai mare pentru obligațiunile de stat ca instrument sigur de economisire. Cele mai căutate au fost obligațiunile cu maturitate de 2 ani și dobândă de 7,10%, care au cumulat 44,5 milioane lei. Obligațiunile pe 4 ani, cu...
Banca Națională a Moldovei a decis pe 11 decembrie 2025 să reducă rata de bază la 5% pe an. Aceasta este dobânda după care se orientează băncile atunci când stabilesc ratele la credite și depozite, iar o rată mai mică înseamnă, de obicei, credite mai accesibile. BNM a ajustat și alte dobânzi importante: 7% pentru creditele oferite băncilor peste noapte, 5,25% pentru operațiunile repo, 3% pentru...
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 26 decembrie 2025 este data-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale și achitarea impozitelor aferente lunii noiembrie. Este un termen important înainte de încheierea anului, atât pentru companii, cât și pentru persoanele care gestionează obligațiile financiare ale unei afaceri. Ce trebuie depus până la această dată: declarațiile pentru impozitul pe venit...
Argintul trece de 60 USD/uncie, cel mai ridicat nivel din istorie: cererea tehnologică depășește oferta # Banca Mea
Prețul argintului a urcat marți peste 60 de dolari uncia, un record istoric, impulsionat de cererea industrială tot mai mare și de așteptările privind reducerea dobânzilor în SUA, scrie digi24.ro. Investitorii se orientează către metalele prețioase pe fondul instabilității piețelor, iar posibila scădere a dobânzilor crește atractivitatea argintului. Cererea din industrie – mai ales pentru...
Sectorul bancar din Republica Moldova traversează una dintre cele mai solide perioade din ultimul deceniu, confirmă Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova, într-un interviu acordat Monitorului Fiscal. Potrivit acestuia, sistemul bancar este „solid, transparent, bine capitalizat și într-un proces accelerat de digitalizare”. La 30 septembrie 2025, activele totale au ajuns la...
Guvernul a decis să prelungească până la 31 decembrie 2026 mecanismul care oferă scutiri de taxe la import pentru moldovenii ce revin cu traiul permanent în țară. Măsura îi ajută pe cei din diaspora să-și aducă bunurile personale și un autovehicul fără a plăti taxe vamale. De facilități pot beneficia persoanele cu vârsta de peste 18 ani, care au cetățenia Republicii Moldova și au locuit în...
Guvernul înaintează modificări fiscale pentru 2026: noi facilități pentru IMM-uri, agricultură și energie regenerabilă # Banca Mea
Guvernul promovează un proiect de lege care introduce mai multe modificări fiscale pentru mediul antreprenorial și pentru contribuabili, cu scopul de a susține investițiile și de a simplifica procesele de conformare fiscală. Documentul urmează să fie votat în Parlament, iar prevederile ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026. Proiectul prevede menținerea în anul 2026 a zero cote la impozitul...
OTP Group, lider în topul celor mai mari bănci din Europa Centrală și de Est pentru al treilea an consecutiv # Banca Mea
OTP Group își menține poziția de lider regional în clasamentul The Banker Top 100 CEE Banks 2025, realizat de publicația financiară The Banker . Este al treilea an consecutiv în care grupul ocupă primul loc în regiune, după 2023 și 2024. Pe lângă poziția de top în Europa Centrală și de Est, OTP obține locul întâi la nivel național pentru Ungaria și Bulgaria . Totodată, membrii Grupului au...
Victoriabank anunță poziții deschise pentru funcția de Manager/Manageră Relații Clienți Retail în Chișinău și Cahul. Banca selectează candidați motivați, orientați spre clienți și rezultate. Principalele responsabilități includ consultanță în procesul de creditare, promovarea produselor și serviciilor bancare pentru persoane fizice și realizarea obiectivelor de vânzări. Beneficiile oferite...
