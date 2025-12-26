Planurile tale pentru 2025, mai aproape cu Creditul Retail de la Comertbank
Banca Mea, 26 decembrie 2025 09:45
Acum 30 minute
09:45
Dacă ai planuri pentru anul 2025 și cauți o soluție de finanțare ușor de accesat, Comertbank propune Creditul Retail, un produs destinat cheltuielilor personale, cu procedură simplificată și condiții clare. Creditul este disponibil în sumă de până la 70.000 de lei și se acordă doar în baza buletinului de identitate, fără solicitarea unui gaj și fără comision de acordare. Cererea poate fi depusă...
Acum 24 ore
15:45
Job de vis pe o insulă, pentru odihnă mintală: salariu de 30.000 de euro și compania pinguinilor # Banca Mea
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută un ranger dispus să locuiască timp de șase luni pe insula Handa, un teritoriu nelocuit din largul coastei de nord-vest a Scoției, postul venind cu un salariu de aproximativ 30.000 de euro și cazare gratuită, potrivit BBC, citat de HotNews.ro. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust și presupune un contract pe durată determinată, din...
12:45
Ieri
17:00
În anul 2023, în Republica Moldova activau 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de 2022, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare. Cea mai mare pondere a întreprinderilor active a fost deținută de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 39% din total, urmat de activitățile...
15:15
Anca Dragu: 2025, an de referință pentru modernizarea sistemului financiar al Republicii Moldova # Banca Mea
Guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în care a subliniat că anul 2025 va rămâne un reper în istoria financiară a Republicii Moldova, marcat de transformări structurale majore. Potrivit guvernatoarei, conectarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro a depășit dimensiunea unui proiect tehnic, devenind un simbol al...
14:15
În cadrul ședinței din 24 decembrie 2025, Consiliul de Administrație al Comisia Națională a Pieței Financiare a adoptat mai multe decizii relevante pentru sectorul bancar, protecția consumatorilor și piața de capital. Pe segmentul de autorizare, CNPF a înregistrat în Registrul emitenților de valori mobiliare rezultatele emisiunii a VIII-a de obligațiuni din cadrul Programului de ofertă al Banca...
12:15
Cum vor lucra băncile din Moldova de sărbătorile de iarnă. Program special anunțat de instituțiile financiare # Banca Mea
Sărbătorile de iarnă vin cu program special la bănci, așa că e bine să știi din timp când poți ajunge la ghișeu și când să te bazezi pe aplicațiile digitale. Mai multe instituții financiare din Republica Moldova au anunțat deja cum vor activa în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Comerțbank anunță că 25 decembrie este zi liberă, iar subdiviziunile nu vor activa. În 24 decembrie,...
10:15
Inteligența artificială nu reprezintă o amenințare majoră pentru piața muncii românească, ci mai degrabă un motor de creștere economică, arată Raportul asupra Stabilității publicat în luna decembrie de Banca Națională a României. Potrivit estimărilor, impactul AI ar putea aduce un plus de circa 5% la creșterea economică, echivalentul a 14–16 miliarde de euro anual, prin creșterea...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Peste 20.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului 2025, cu sprijinul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă . Potrivit datelor oficiale, 20.024 de persoane au fost plasate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ANOFM. Dintre acestea, 6.372 sunt șomeri, reprezentând aproape o treime din total, iar 764 de...
17:30
Peste 40.000 de gospodării din Republica Moldova au plătit facturi mai mici la energie datorită programului EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Potrivit datelor prezentate de CNED, programul generează economii anuale de aproximativ 29,8 milioane de lei, ca urmare a reducerii consumului de energie electrică. În doar doi ani, înlocuirea electrocasnicelor vechi cu...
14:15
Final de an în forță pentru afacerile locale: granturi de 35,5 milioane lei și investiții de peste 58 milioane lei în economie # Banca Mea
Anul 2025 se încheie cu vești bune pentru mediul antreprenorial din Republica Moldova. Alte 79 de companii locale vor beneficia de granturi în valoare totală de 35,5 milioane de lei, sprijin care va genera investiții de peste 58 de milioane de lei în economia națională, potrivit comunicatului Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Finanțarea nerambursabilă este asigurată de...
12:30
Mediul de afaceri din Republica Moldova a transmis Guvernului un document de poziție privind proiectul Legii cu privire la investiții, cu scopul de a contribui la elaborarea unui cadru normativ coerent, previzibil și compatibil cu obligațiile internaționale asumate de stat în domeniul protecției investițiilor. În documentul de poziție privind proiectul Legii cu privire la investiții, disponibil...
09:30
Guvernul a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, precum și salariul minim pe țară, potrivit hotărârilor publicate în Monitorul Oficial din 18 decembrie 2025, informează Casa Națională de Asigurări Sociale. Conform Hotărârii Guvernului nr. 773 din 17 decembrie 2025, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, a fost stabilit la 17.400...
22 decembrie 2025
18:30
Banca Comercială Română a lansat în premieră în România funcționalitatea „Move & Save”, disponibilă în aplicația George, care le permite clienților să economisească automat bani atunci când își ating obiectivele de activitate fizică, scrie Profit.ro. Prin această funcție, utilizatorii pot seta o sumă de economisit care este transferată automat din contul curent în contul de economii de fiecare dată când un obiectiv de mișcare este atins. Activitatea este monitorizată prin Apple Watch sau aplicaț...
16:45
FinComBank și Mastercard continuă colaborarea strategică orientată spre dezvoltarea plăților digitale și modernizarea serviciilor financiare din Republica Moldova. În cadrul acestui parteneriat, Mastercard contribuie cu expertiză internațională în tehnologii precum tokenizarea, inteligența artificială și soluțiile de plăți digitale, iar FinComBank susține implementarea acestora printr-o...
13:30
Republica Moldova face pași importanți în îmbunătățirea mediului de afaceri, arată cea mai recentă analiză a Banca Mondială. În linie cu evoluțiile pozitive ale indicatorilor PMR , țara a redus barierele la intrarea pe piață și a creat condiții mai favorabile pentru concurență și dezvoltarea afacerilor. Povara administrativă și de reglementare a scăzut cu 0,3 puncte, până la nivelul de 1,91....
11:15
Termene fiscale pe 26 și 30 decembrie: ce obligații trebuie respectate până la final de an # Banca Mea
La final de an, sunt două date importante de trecut în agendă, ca să intri în noul an fără griji fiscale. 26 decembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea dărilor de seamă și achitarea obligațiilor fiscale aferente lunii noiembrie, potrivit Serviciul Fiscal de Stat. Respectarea acestui termen te ajută să eviți penalitățile și să ai situația fiscală în regulă înainte de...
09:00
Victoriabank marchează astăzi 36 de ani de la fondare, o perioadă în care banca a crescut odată cu Republica Moldova și a contribuit constant la dezvoltarea economiei și a comunității locale. Fondată la 22 decembrie 1989, Victoriabank a fost prima instituție bancară din țară și a deschis drumul modernizării sistemului financiar moldovenesc. De-a lungul celor 36 de ani, banca a înregistrat...
21 decembrie 2025
14:30
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură un proiect de lege care vizează simplificarea mediului de afaceri, una dintre principalele modificări fiind eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2027, a codului individual de asigurări sociale , potrivit Monitorului Fiscal. Conform proiectului, evidența drepturilor și obligațiilor persoanelor asigurate va fi realizată pe baza IDNP-ului sau...
11:45
Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziția de negociere privind introducerea euro digital, susținând un model care permite utilizarea monedei atât online, cât și offline, ca parte a modernizării sistemului de plăți european, potrivit digi24.ro. Euro digital ar urma să fie emis de Banca Centrală Europeană și să poată fi utilizat inclusiv fără conexiune la internet, prin tranzacții offline...
20 decembrie 2025
12:15
Cumpărarea unei locuințe, a unui teren sau a oricărui alt bun imobil este una dintre cele mai importante decizii financiare din viața unei persoane. Dincolo de preț, o astfel de tranzacție implică riscuri juridice semnificative, mai ales dacă anumite aspecte esențiale nu sunt verificate înainte de semnarea contractului. Potrivit unei note informative publicate de Expert-Grup, cadrul legal care reglementează achizițiile imobiliare în Republica Moldova este complex și include prevederi din Codul c...
19 decembrie 2025
18:30
Românii din diaspora au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a României, scrie Profit.ro. Suma este de peste două ori mai mare decât valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență și confirmă rolul major al diasporei în susținerea economiei României. Doar în 2024, remiterile...
16:45
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație prima monedă din seria jubiliară și comemorativă „Moldova Europeană”, intitulată „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, care marchează aderarea Republicii Moldova la SEPA . Potrivit BNM, aderarea la SEPA reprezintă un pas strategic pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul financiar european, cu beneficii directe pentru cetățeni și mediul...
16:15
Tineri pasionați de domeniul financiar au fost premiați de Moldindconbank în cadrul programului „Bursa bancară pentru inovație financiară”, o inițiativă lansată în 2024 și extinsă în acest an și în municipiul Bălți, pentru a oferi mai multor studenți oportunitatea de a-și valorifica ideile inovatoare. Studenții de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din...
14:00
Noutate în maib business: extrase pentru mai multe conturi, descărcate sau trimise simultan # Banca Mea
maib a lansat o nouă funcționalitate în aplicația maib business, care permite descărcarea sau expedierea prin email a extraselor pentru mai multe conturi, simultan, direct din modulul „Extras”. Noua opțiune este gândită pentru a simplifica activitatea zilnică a antreprenorilor și contabililor care gestionează mai multe conturi în cadrul aceleiași companii. Cum funcționează? Tot ce trebuie să faci...
12:30
5 milioane de euro pentru IMM-uri: ProCredit Bank și EBRD au semnat un nou acord de finanțare, cu sprijinul UE # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova a semnat un nou acord de finanțare în valoare de 5 milioane de euro cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD), cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul programului EU4Business–EBRD Credit Line, destinat susținerii întreprinderilor din Republica Moldova. Acordul a fost semnat cu prilejul vizitei oficiale în Republica Moldova a Președintei EBRD, Odile Renaud-Basso, și vizează extinderea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici ș...
10:45
Comisia Națională a Pieței Financiare a decis inițierea unor controale tematice extinse la toate băncile din Republica Moldova, vizând modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor de servicii financiare, în special în relația cu clienții persoane fizice. Autoritatea va analiza modul de calcul și aplicare a dobânzilor la creditele garantate cu bunuri imobile, precum și corectitudinea...
08:45
Moldovenii vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică modul de valorificare a acestora de către Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit noilor reguli, persoanele fizice devin eligibile pentru achiziționarea bunurilor confiscate, prin contracte de vânzare-cumpărare. Bunurile vor fi comercializate prin vânzare directă, comerț de comision...
18 decembrie 2025
22:00
FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar # Banca Mea
Fondul Monetar Internațional recunoaște progresele realizate de Banca Națională a Moldovei în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, publicată la 17 decembrie 2025. În evaluarea sa, FMI evidențiază faptul că, în ultimul deceniu, BNM...
19:15
Autoritățile din România avertizează asupra unei scheme de fraudă online care copiază site-urile băncilor și platformelor financiare pentru a fura parole, coduri de autentificare și date de card. Astfel, un kit de phishing extrem de sofisticat este folosit de infractori cibernetici pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci și platforme financiare din Europa, permițând furtul de...
17:45
OTP Bank anunță facilitarea transferurilor în euro către țările din Uniunea Europeană, ca urmare a aderării la sistemul SEPA, oferind clienților persoane fizice și juridice plăți mai rapide, mai sigure și cu costuri reduse, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Prin SEPA, transferurile în euro pot fi efectuate în termen de până la 24 de ore către orice stat din zona SEPA, la comisioane...
16:00
14:30
Maib, unul dintre liderii din sectorul bancar al Republicii Moldova, reconfirmă parteneriatul său durabil cu Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc, un furnizor important de inputuri și soluții agricole din țară, în scopul sprijinirii fermierilor în dezvoltarea afacerilor. Colaborarea dintre maib și Agrostoc oferă agricultorilor acces facil atât la produsele agricole necesare sezonului, cât și...
11:30
Mastercard a premiat Moldindconbank pentru contribuția la modernizarea sectorului bancar # Banca Mea
Mastercard a premiat Moldindconbank cu distincția „Priceless Unity Award”, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a băncii în Republica Moldova, ca recunoaștere a unui parteneriat strategic construit pe încredere, eficiență și cooperare. Premiul reflectă un model de colaborare de succes între cele două instituții, care a contribuit semnificativ la modernizarea sectorului bancar,...
09:45
Diferențe mari de venituri în Moldova: un angajat din cinci câștigă sub 7.000 de lei, iar 18% depășesc 20.000 de lei # Banca Mea
Salariul mediu brut al angajaților din sectorul real al economiei, cu cel puțin patru salariați, precum și al celor din instituțiile bugetare a constituit 14.692,7 lei în septembrie 2025, scrie monitorul.fisc.md. Potrivit Biroului Național de Statistică, 20,4% dintre angajați au avut salarii de până la 7.000 de lei, în timp ce 32,6% au câștigat peste 15.000 de lei. Totodată, 18% dintre...
17 decembrie 2025
19:15
EnergBank permite aplicarea pentru credit direct din aplicația MyEnergBank, cu proces 100% online și răspuns în mai puțin de un minut, fără drumuri la bancă. Creditul este oferit cu dobândă fixă de 8,90% pe toată perioada, iar DAE ajunge la 9,21%, ceea ce oferă predictibilitate și condiții clare pe termen lung. MyEnergBank elimină pașii birocratici clasici, iar solicitarea poate fi transmisă de...
16:45
OTP Bank Moldova a semnat un nou acord de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , prin care 10 milioane de euro devin disponibili pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii din Republica Moldova. Finanțarea este acordată în cadrul programului EU4Business, susținut de Uniunea Europeană, și va fi gestionată de OTP Bank Moldova, care va direcționa fondurile către...
16:00
maib extinde gama de soluții digitale pentru mediul de afaceri și pune la dispoziția companiilor Mastercard Digital Business, un card destinat persoanelor juridice, disponibil exclusiv în format digital și utilizabil direct de pe telefon, fără card fizic. Cardul poate fi activat în câteva minute, direct din aplicația maib business, fără vizite la bancă. Utilizatorii selectează compania, aleg...
13:45
Guvernul alocă 385,7 milioane lei pentru creșe: până la 5.000 de locuri noi în 2026–2027 # Banca Mea
Guvernul Republicii Moldova lansează ediția a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” și anunță o finanțare totală de 385,7 milioane de lei pentru extinderea rețelei de creșe în perioada 2026–2027. Din bugetul total, 136,6 milioane de lei sunt alocate pentru anul 2026, iar 249,1 milioane de lei pentru 2027. Fondurile vor permite crearea a până...
09:30
ProCredit Bank Moldova împlinește 18 ani: majorat în banking, cu focus pe dezvoltare și responsabilitate # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova marchează astăzi 18 ani de activitate pe piața bancară din Republica Moldova, o etapă simbolică de „majorat în banking”, construită pe principii de dezvoltare durabilă, transparență și sprijin pentru economia reală. Banca Comercială ProCredit Bank S.A. a obținut licența pentru desfășurarea activității financiare la 17 decembrie 2007 și face parte din grupul financiar...
09:15
Salariul mediu anual în Uniunea Europeană este de 39.808 euro, însă diferențele dintre state rămân mari – de la 15.387 euro în Bulgaria până la aproape 83.000 de euro în Luxemburg.
16 decembrie 2025
17:15
EuroCreditBank și OTP Bank Moldova, premiate de Visa pentru contribuția la modernizarea plăților # Banca Mea
EuroCreditBank și OTP Bank au fost distinse de Visa în cadrul evenimentului de celebrare a partenerilor anului 2025, fiind recunoscute pentru consolidarea parteneriatelor strategice și pentru dezvoltarea soluțiilor moderne de plată și servicii financiare premium. EuroCreditBank, recunoaștere pentru parteneriat strategic cu Visa EuroCreditBank a primit distincția „Strong Partnership Award”, care confirmă consolidarea parteneriatului strategic cu Visa și angajamentul comun pentru dezvoltarea unui...
15:00
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei lansează un serviciu digital privind Informația relevantă despre cursul oficial – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine.Informația, eliberată până în prezent în format scris și în baza...
13:30
Acces gratuit în lounge-uri: ProCredit Bank introduce condiții noi pentru deținătorii cardurilor Visa Platinum # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova anunță modificarea regulilor de acces gratuit în lounge-urile din aeroporturi pentru deținătorii de carduri Visa Platinum, începând cu data de 1 februarie 2026, potrivit unui comunicat al băncii. Conform noilor condiții, clienții vor putea beneficia de acces gratuit în lounge-uri doar dacă au efectuat plăți la comercianți în valoare totală de minimum 9.000 de lei în...
11:15
Alexandru Sonic va reprezenta maib în Consiliul de Administrație al noii Burse Internaționale a Moldovei # Banca Mea
Odată cu înființarea Bursei Internaționale a Moldovei , inițiativă condusă de Bursa de Valori București , a fost anunțată și componența echipei de management. Alexandru Sonic, Vicepreședinte al maib, responsabil de Divizia Corporate Banking și Investiții, a fost numit membru al Consiliului de Administrație MIE. Inițiativa, sub egida BVB, asigură infrastructură modernă și expertiză în domeniul...
08:30
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Banca Mea
Începând cu 16 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est , una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară din regiune. Mandatul va fi exercitat de viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, pentru perioada 16 decembrie 2025 – 15 decembrie 2026, în urma...
15 decembrie 2025
17:45
17:30
CNPF lansează programul de stagiu plătite pentru 2026: 4 luni de experiență practică și oportunități de dezvoltare # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare anunță lansarea unui nou program de stagii plătite, adresat studenților, proaspeților absolvenți sau persoanelor care își doresc o schimbare de carieră în domeniul financiar. Programul le oferă participanților oportunitatea de a trece de la teorie la practică și de a dobândi experiență profesională în domenii-cheie ale pieței financiare, sub îndrumarea...
15:45
Bursa Internațională a Moldovei este oficial înregistrată: începe etapa de construire operațională # Banca Mea
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) este înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, fapt care marchează trecerea instituției într-o etapă instituțională și operațională pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova, potrivit comunicatului micb.md. Echipa executivă și Consiliul de Administrație reunesc profesioniști cu experiență în administrație publică, piețe financiare, investiții și banking: Veronica Arpintin, directoare generală – expertiză în dezvoltarea mediului de a...
14:45
Eximbank oferă dobânzi de până la 6,5% la depozitele în lei: ofertă valabilă până la sfârșit de februarie 2026 # Banca Mea
Eximbank lansează o ofertă dedicată persoanelor fizice care vor să-și crească economiile în condiții avantajoase. Până la 28 februarie 2026, clienții care deschid un depozit la termen în lei pot beneficia de un adaos garantat de +0,50 puncte procentuale la rata dobânzii, pentru trei produse selectate din ofertă. Bonusul se aplică următoarelor depozite: LIBERO – termen 48 luni, cu rată fixă în...
