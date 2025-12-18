FMI confirmă progresele Băncii Naționale a Moldovei în consolidarea sectorului financiar

19:30

Aproximativ 23.900 de firme din Germania ar urma să intre în faliment până la finalul lui 2025, conform unui raport al agenţiei de rating Creditreform. Această prognoză marchează o creștere de 8,3% față de 2024 şi ar reprezenta cel mai ridicat nivel înregistrat din 2014, scrie profit.ro. Raportul subliniază că firmele — în special cele mici și mijlocii — sunt presate de costuri ridicate (energie, salarii), dificultăți la accesul la credite și cerere internă slabă. 81,6% dintre cazurile anticipat...