Cum vor lucra băncile din Moldova de sărbătorile de iarnă. Program special anunțat de instituțiile financiare

Bugetarii care câștigă mai puțin de 6.300 de lei pe lună vor beneficia de plăți compensatorii, după ce Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Măsura este determinată de majorarea salariului minim pe țară, care va fi stabilit la 6.300 de lei începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, angajații din instituțiile bugetare care au un salariu lunar sub acest nivel, pentru o normă întreagă de muncă, vor primi o compensație financiar...