Salariul minim aprobat pentru 2026: ora de muncă va costa circa 37,5 lei

FinComBank informează companiile că, în ultima perioadă, escrocii folosesc metode tot mai convingătoare pentru a obține acces la datele și fondurile firmelor. Infractorii se prezintă ca reprezentanți ai băncii, ai autorităților sau ai unor instituții de încredere și, cu un ton profesionist, încearcă să câștige încrederea angajaților. Cum acționează escrocii:– solicită instalarea unor aplicații...