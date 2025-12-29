Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova blocați la Refugiul Călțun au fost recuperați

13:55

Cetățenii Republicii Moldova care decid să revină definitiv în țară vor putea importa automobile mai vechi de până la 10 ani, cu o valoare de până la 550 000 de lei și cu o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea drepturilor de import. Totodată, vor putea aduce în țară obiecte de uz personal fără taxe vamale. Facilitățile sunt prevăzute într-un proiect de lege votat de Parlament în lectură finală, care modifică Legea privind repatrierea bunurilor, transmite IPN.