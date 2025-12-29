UE reiterează că sprijinul pentru Ucraina nu va fi slăbit: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani
Radio Chisinau, 29 decembrie 2025 19:05
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina înainte de întâlnirea pe care acesta din urmă urmează să o aibă cu președintele american Donald Trump, în Florida.
• • •
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe.
UE reiterează că sprijinul pentru Ucraina nu va fi slăbit: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului Sandbox energetic. Proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” va evalua tehnologia Vehicle-to-Grid, care permite circulația bidirecțională a energiei între vehiculul electric și rețeaua de energie.
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președintei Maia Sandu, anunță că își încheie activitatea la finalul anului 2025. Deocamdată nu a fost anunțat cine va prelua funcția, comunică MOLDPRES.
Dor de izvor | Mariana Melinte Ciobanu: „Sunt o perfecționistă și de fiecare dată am ce învăța" (Audio)
Invitata acestei ediții a emisiunii „Dor de izvor” de la Radio Chișinău este interpreta de muzică populară Mariana Melinte Ciobanu.
Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, menită să asigure transparența, corectitudinea și eficiența în utilizarea fondurilor publice. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați și a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, transpunând Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice în legislația națională.
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova blocați la Refugiul Călțun au fost recuperați
Cei patru moldoveni blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați, transmite IPN.
Medierea devine obligatorie în anumite litigii. Parlamentul a votat legea în lectura a doua
Participarea la cel puțin o ședință de mediere va fi obligatorie înainte de adresarea în instanță în cazul anumitor litigii civile, de familie și de muncă. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului, transmite IPN.
Dreptul de proprietate a sanatoriului „Moldova" din Odesa aparține definitiv Republicii Moldova
Dreptul de proprietate a Republicii Moldova pentru Complexul Sanatorial „Moldova” din Odesa, Ucraina, a fost recunoscut definitiv de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, transmite IPN.
Numărul de tineri care fac studii superioare în R. Moldova a crescut cu 7% într-un an
Pentru al doilea an consecutiv se înregistrează o creștere a numărului de tineri care aleg să urmeze studii superioare în Moldova. Comparativ cu 2024, admiterea la programele de licență în instituțiile de învățământ din țară a crescut cu 7%. Informațiile au fost comunicate de către ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă.
FOTO | Cei mai buni militari și angajați civili ai Armatei Naționale, premiați la „Militarii Anului 2025"
Cei mai buni militari și angajați civili ai Armatei Naționale, care, pe parcursul anului curent, s-au remarcat prin disciplină și rezultate înalte în domeniul de activitate militară, reușite la exerciții, campionate sportive naționale și internaționale, operații internaționale de menținere a păcii, au fost menționați în cadrul evenimentului „Militarii Anului 2025”.
Ucraina va primi garanții de securitate „puternice” din partea SUA, convenite de către delegațiile ucrainene și americane, ulterior aprobate de președintele Donald Trump. Declarația a fost făcută luni de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a menționat că garanțiile sunt prevăzute pentru 15 ani, cu posibilitate de prelungire, transmite IPN.
IGM a escortat un cetățean străin pentru nerespectarea regimului de ședere în Republica Moldova
Ofițerii Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au escortat un cetățean cubanez, în vârstă de 35 de ani, până la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat – Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.
Sprijin pentru fermieri: instituirea moratoriului asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor, avizată de Guvern
Fermierii mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară împotriva falimentului. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a avizat pozitiv proiectul care prevede instituirea moratoriului temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024–2025, transmite MOLDPRES.
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025. Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova.
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
Parlamentul, care s-a reunit astăzi în ultima ședință plenară din acest an, a examinat în plen bugetul de stat pentru anul 2026. A fost votat cu 54 de voturi și prevede venituri de aproape 80 de miliarde de lei, precum și cheltuieli ce depășesc 100 de miliarde de lei. Opoziția a criticat nivelul record al deficitului bugetar și a solicitat o optimizare mai riguroasă a cheltuielilor publice, transmite Radio Chișinău.
Mașini de până la 10 ani, aduse fără taxe: facilități extinse pentru cetățenii R. Moldova din diaspora
Cetățenii Republicii Moldova care decid să revină definitiv în țară vor putea importa automobile mai vechi de până la 10 ani, cu o valoare de până la 550 000 de lei și cu o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea drepturilor de import. Totodată, vor putea aduce în țară obiecte de uz personal fără taxe vamale. Facilitățile sunt prevăzute într-un proiect de lege votat de Parlament în lectură finală, care modifică Legea privind repatrierea bunurilor, transmite IPN.
Prețurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia și Ucraina rămâne incertă
Prețurile petrolului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a rezultatelor discuțiilor dintre președinții SUA și Ucrainei despre un potențial acord pentru încheierea războiului din Ucraina, precum și a tensiunilor din Orientul Mijlociu care ar putea perturba aprovizionarea, relatează Reuters.
Bugetul asigurărilor sociale de stat 2026, adoptat în lectura a doua: Pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8%
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, care prevede o serie de măsuri menite să sprijine pensionarii, familiile și persoanele cu dizabilități. Conform proiectului de lege aprobat, pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, iar peste 665.000 de persoane vor beneficia de pensii.
Pentru 2026, autoritățile vizează angajarea a încă 25.000 de persoane și majorarea bugetului pentru creșe. Natalia Plugaru: „Mărim bugetul de aproximativ 20 de ori"
Peste 20 de mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii în acest an. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezent în cadrul unei conferințe de presă bilanțul realizărilor pentru anul 2025, evidențiind o creștere semnificativă a integrării în câmpul muncii și lansarea unor programe ambițioase de sprijin pentru tineri, transmite Radio Chișinău.
Cine mai folosește numerar? Clasamentul țărilor în care se fac multe plăți cash, ce loc ocupă România și Republica Moldova
Țările cele mai sărace se bazează mai mult pe numerar: Myanmar (98%), Etiopia (95%) și Gambia (95%) se află în fruntea listei, reflectând infrastructura bancară limitată, scrie Visual Capitalist.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că toate traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale.
Carburanții auto își continuă ieftinirea. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 decembrie.
Guvernul oferă finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru IMM-urile care vor să devină eficiente energetic
Guvernul va acorda finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă și măsuri de eficiență energetică. Măsura face parte din proiectul „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”, aprobat astăzi în ședința Cabinetului de miniștri.
MAE vine cu informații despre cei patru moldoveni blocați pe munte în Argeș. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București, patru cetățeni moldoveni sunt blocați pe munte, în Refugiul Călțun, zona Argeș, și anunță că echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră, comunică MOLDPRES.
Executivul a aprobat actualizarea Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Astfel, documentul va fi suplinit cu progresele realizate în decursul acestui an, rezultatele screeningului bilateral și recomandările UE. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite IPN.
Explozie într-o gospodărie din raionul Leova, din cauza unei scurgeri de gaz. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a ajuns la spital după ce a suferit arsuri de gradul I, II și III în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz la un aragaz. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova.
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.
LIVE | Parlamentul se întrunește în ultima ședință din acest an. Proiectele de pe ordinea de zi
Deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aleșii poporului ar urma să revină în sala plenului în februarie, comunică MOLDPRES.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025.
Ursula von der Leyen, după întâlnirea de la Mar-a-Lago: Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat progrese importante după o convorbire telefonică avută cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni.
Încasări de peste 853 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 853 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 112,3%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 40,7 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
Patru turiști din R. Moldova, blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș. Salvamontiștii nu au putut interveni din cauza codului roșu de vreme extremă
Un grup de patru persoane din Republica Moldova a rămas blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de vreme extremă până luni dimineață, la ora 10.00.
Un grup de patru persoane din Republica Moldova a rămas blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de vreme extremă până luni dimineață, la ora 10.00.
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 (Revista presei)
Presa face analiza anului 2025 – care au fost cele mai importante evenimente din punct de vedere politic, economic și social.
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, comunică MOLDPRES.
Euro scade la început de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 29 decembrie
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 76 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 78 bani.
„Poate foarte aproape de pace". Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un ton diferit față de precedentele întâlniri dintre cei doi lideri, notează Reuters și CNN.
Concluziile negocierilor de la Mar-a-Lago: progrese mari spre pace, dar fără acord privind teritoriile
Negocierile de la Mar-a-Lago au evidențiat progrese semnificative în conturarea unui plan de pace, părțile ajungând la un acord asupra aspectelor considerate esențiale, inclusiv mecanismele de securitate și rolul partenerilor occidentali. Dialogul cu liderii europeni și contactele cu Moscova vor continua în perioada următoare, iar părțile și-au exprimat optimismul prudent că un acord final ar putea fi atins în următoarele săptămâni, transmite MOLDPRES.
Recomandările autorităților: „Supravegheați copiii și evitați deplasările în preajma arborilor"
Responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău informează că în contextul codului galben de vânt puternic și a precipitațiilor sub formă de ninsoare, cetățenii sunt îndemnați să circule cu prudență iar șoferii să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau pe arterele principale, pentru a nu îngreuna circulația transportului public și intervenția serviciilor speciale.
Condiții mai bune pentru elevi: blocurile sanitare din 18 școli au fost reabilitate
Blocurile sanitare din 18 școli din întreaga țară au fost reabilitate în cadrul Programului național „Construcția, renovarea, reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”, ediția 2025.
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova trece din nou granițele țării. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, realizat de Universitatea Stanford din SUA.
Administrația Națională de Meteorologie din România a emis, duminică, o avertizare Cod Roșu de ninsori însoțite de vânt foarte puternic, care vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 metri.
Trafic intens la frontieră în perioada sărbătorilor: autoritățile aplică măsuri speciale pentru a evita aglomerația
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile estimează o creștere semnificativă a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, pe ambele sensuri. În aceste condiții, echipa Poliției de frontieră și vameșii vor lucra în regim intensiv pentru a evita aglomerația și a asigura un control eficient.
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026–2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, citate de IPN.
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” va rămâne și anul viitor la 3%, aceeași valoare ca în 2025, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie, transmite IPN.
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombordamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa și încălzirea lipsesc. Anunțul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, care punctează că gestul arată că suveranul pontif „nu numai că se roagă pentru pace, ci dorește să fie prezent și alături de familiile care suferă”.
