Ninsori slabe și vânt puternic în Republica Moldova, în weekend

17:00

Chișinăul nu poate fi acuzat că împiedică în prezent furnizarea gazului în regiunea transnistreană, dimpotrivă există înțelegerea și un efort comun ca populația din stânga Nistrului să nu fie lăsată fără gaz și surse de energie. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, citat de IPN.