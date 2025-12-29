Cele mai bogate fructe în proteine și minerale care susțin inima și starea de bine
ZdGust, 29 decembrie 2025 14:40
Cei mai mulți oameni se limitează la banane, fructe de pădure, mere și struguri, dar multe alte fructe oferă beneficii pentru sănătatea inimii, pierderea în greutate și chiar starea de spirit. Potrivit today.com, fructele sunt extrem de bogate în nutrienți importanți pentru sănătate, fiecare înghițitură oferind vitamine, minerale, antioxidanți și fibre. Fructul cu cel mai mare [...]
• • •
Acum o oră
14:40
Acum 2 ore
13:30
Fotografia unei tradiții din nordul Moldovei, surprinsă de Maria Guțu, selectată „Fotografia zilei” de Vogue # ZdGust
O fotografie realizată de Maria Guțu, tânără fotografă din orașul Glodeni, a fost selectată astăzi, 29 decembrie, drept „Photo of the Day” de prestigioasa revistă Vogue. Imaginea surprinde tradiția Malanca, un obicei străvechi practicat în mai multe sate din Republica Moldova, cunoscut pentru energia sa, măștile spectaculoase și atmosfera de sărbătoare. Fotografia, care surprinde tradiția [...]
Acum 4 ore
12:20
„Floarea Vieții” – frumusețea satului moldovenesc pe ecran: vezi când vor fi următoarele proiecții # ZdGust
Pe 23 decembrie 2025 a avut loc premiera documentarului „Floarea Vieții”, în regia lui Victor Maxian, cea de-a cincea producție lansată de OWH Studio. Următoarele proiecții vor avea loc tot la Odeon pe 2 și 3 ianuarie 2026. Documentarul este rezultatul unei cercetări vizuale de amploare, realizate în aproximativ 100 de localități din Republica Moldova, și [...]
11:50
Valerie’s Food propune trei rețete simple și spectaculoase de ouă umplute, perfecte pentru un platou festiv care să impresioneze invitații. Pe blog sunt disponibile și alte rețete inspirate pentru masa de sărbătoare. 1. Ouă umplute cu bacon și brânză albastră Ingrediente: 6 ouă 1 lingură maioneză 1 linguriță muștar 50 g bacon 1 castravete murat, [...]
Acum 6 ore
11:10
În contextul crizei costului vieții și al bugetelor tot mai atent calculate, europenii nu renunță la vacanțele la schi, dar caută destinații mai puțin aglomerate și mai accesibile. Potrivit unui studiu realizat de operatorul de turism Ski Solutions, tot mai mulți schiori se îndreaptă către stațiuni care oferă pârtii de calitate, peisaje spectaculoase și facilități [...]
10:10
Pediatrul român Mihai Craiu avertizează părinții că prezentarea la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu un copil răcit, dar altfel sănătos, este adesea inutilă și chiar riscantă. Într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Spitalul Virtual pentru Copii”, medicul explică faptul că, în primele ore sau chiar în primele 1–2 zile de la debutul unei [...]
Ieri
13:30
A murit Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani: viața între glorie, singurătate și controverse # ZdGust
Brigitte Bardot, cunoscută în Franța simplu drept „B.B.”, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică, 28 decembrie 2025, fundația sa. Ultimii ani ai actriței au fost marcați de campanii pentru drepturile animalelor, dar și de simpatii politice de extremă dreapta. Cauza decesului nu a fost comunicată imediat, relatează Reuters. [...]
13:20
Renumit pentru suculența și gustul său acrișor, cu pulpa sa galbenă, roz sau rubinie, care atinge maturitatea maximă în lunile de iarnă, grapefruit-ul constituie, potrivit today.com, un sprijin pentru oamenii care doresc să-și susțină sănătatea. Grapefruit-ul, la fel ca și alte fructe, este o sursă bună de vitamine, minerale și fibre, spune Elisabetta Politi, dietetician la Duke [...]
10:10
Cerealele par a fi pe cale să-și piardă popularitatea în fața proteinelor și smoothie-urilor. Totuși, cerealele pentru micul dejun pot fi, potrivit today.com, o masă sănătoasă dimineața sau un desert delicios. Dr. Uma Naidoo, psihiatru nutritional, format la Harvard, spune că cerealele cu zahăr sunt primul aliment ultra-procesat pe care îl evită. „Cerealele pentru mic dejun sunt [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
2 ceaiuri din plante cu efect antiinflamator și beneficii pentru digestie, ușor de preparat acasă # ZdGust
Dacă sunteți în căutarea unui ceai de plante calmant care să vă ajute să vă relaxați după sărbători sau după o masă copioasă, cookist.it recomandă două ceaiuri de plante pe care le puteți prepara acasă: unul cu plante aromatice și unul cu cuișoare. Sunt delicioase, parfumate și ușor de preparat. Te simți vreodată balonat după [...]
11:40
Euronews Travel a analizat unele dintre cele mai vizitate destinații ale anului 2025, de la Londra la Hanoi, orașe care combină cultura, gastronomia și romantismul. Anul 2025 a fost unul emblematic pentru turism, marcat de ascensiunea vacanțelor bazate pe experiențe, de nostalgia turistică și de utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor. [...]
10:00
Dacă v-ați plictisit de aceeași mâncare în fiecare dimineață, puteți încerca un mic dejun altfel. Este o rețetă ușoară, dar sățioasă și bogată în nutrienți. O budincă de chia se face la fel de ușor ca și ovăzul care este lăsat peste noapte la înmuiat. Ingrediente ½ cană lapte de migdale neîndulcit sau alt lapte vegetal 2 [...]
26 decembrie 2025
16:20
Aproximativ un miliard de oameni suferă de deficit de vitamina D, la nivel mondial. În sezonul rece, riscul crește și mai mult din cauza expunerii reduse la soare, însă există anumite alimentele care pot compensa lipsa razelor UV, notează HotNews. Importanța vitaminei D Vitamina D ajută la absorbția calciului din alimentație și menține densitatea osoasă. [...]
15:00
Unde îți așezi telefonul când ești la masă? Este politicos să spui „poftă bună”? Și ce faci dacă mâncarea este prea fierbinte? Potrivit cookist.it, există o serie de reguli clare de etichetă care se aplică în special în contexte formale și care pot face diferența dintre un comportament elegant și o gafă. Iată șase lucruri [...]
13:40
Pe măsură ce iarna se instalează, mulți oameni observă o scădere a nivelului de energie. Zilele mai scurte, lipsa luminii solare și temperaturile scăzute influențează ritmul biologic al organismului, determinând o producție mai mare de melatonină, hormonul somnului, și o reducere a serotoninei, responsabilă de starea de bine. Această combinație, potrivit Health, poate duce la [...]
12:20
Dacă ești în căutarea unei gustări sărate și crocante, bogate în proteine și fibre, oleaginoasele sunt o alegere excelentă. Dar ele sunt și bogate în anumite grăsimi sănătoase, ceea ce, potrivit today.com, le face și mai benefice pentru organism și te ajută să te simți sătul mai mult timp. Toate oleaginoasele sunt bogate în grăsimi sănătoase, numite acizi [...]
11:10
STUDIU: Somn, dietă, mișcare sau legături sociale? Ce este mai important pentru longevitate? # ZdGust
Cercetătorii americani au descoperit că lipsa somnului influențează durata vieții mai mult decât alimentația, exercițiile fizice sau izolarea socială. Singura variabilă cu un efect negativ mai puternic este fumatul, notează HotNews. Somnul insuficient poate să scurteze viața mai mult decât o dietă dezechilibrată sau lipsa activității fizice, potrivit unui nou studiu realizat la Oregon Health [...]
10:10
Brownie pudding este un desert potrivit pentru sărbătorile sau serile reci de iarnă, mai ales dacă este servit cu înghețată de vanilie, notează Business Insider. La exterior, desertul capătă o crustă subțire de brownie, iar în interior rămâne foarte moale și intens aromat. Textura specială se obține prin coacerea în baie de apă, o metodă care [...]
25 decembrie 2025
16:40
Deseori, legumele se deteriorează înainte de a ajunge să fie consumate. Dacă știi cum să le păstrezi corect însă, acestea vor rămâne proaspete pentru mai mult timp, arată Food and Wine. Frunzele proaspete și fragede, precum rucola, baby spanac, mesclun, mixul de primăvară și altele similare, sunt cele mai delicate legume, așa că este cel [...]
14:40
Există un proces “natural” de cădere a părului. Însă unele persoane și-l pierd într-un mod accelerat, ca urmare a unor afecțiuni medicale precum diabetul, stresul, tulburările autoimune, lipsa somnului și deficiențe de vitamine. Totuși, specialiștii susțin că există câteva modificări pe care le poți face în dietă, care te-ar putea ajuta să previi căderea părului, sau chiar [...]
12:50
Deși plățile digitale câștigă tot mai mult teren în Europa, numerarul continuă să joace un rol central în viața de zi cu zi a milioane de consumatori, iar diferențele dintre statele eurozonei rămân semnificative, scrie EuroNews. Tot mai puțini europeni aleg să plătească exclusiv cu bani cash, preferând cardurile și plățile mobile. Cu toate acestea, [...]
11:20
Într-o lume din ce în ce mai conectată, gestul simplu de a ura „Crăciun Fericit” în limba natală a unei persoane demonstrează respect, considerație și dorința de a depăși barierele culturale, scrie MediaFax. Fie că trimiteți un mesaj pe telefon, scrieți un email sentimental sau postați pe rețelele sociale, aceste urări personalizate pot face diferența [...]
09:40
Ochii umflați sunt o problemă comună și una care poate fi agravată de alimentele pe care le consumi. Mulți oameni nu sunt conștienți că alimentele pe care le mănâncă pot contribui la umflarea ochilor și la apariția cearcănelor. Potrivit medicalspaburlington.com, sunt câteva alimente care ar trebui evitate la apariția cearcănelor sau umflarea ochilor. Anumite alimente [...]
24 decembrie 2025
17:30
Friptura rămâne preparatul central al mesei de Crăciun, iar carnea de porc și cea de vită permit combinații variate cu fructe, ierburi aromatice, glazuri, pentru a obține niște preparate festive și gustoase, notează MediaFax. La fel de așteptată ca sarmalele pregătite de sărbători, friptura rămâne vedeta meselor de Crăciun. Carnea de porc și carnea de [...]
16:20
Republica Moldova se află în TOP 5 țări la nivel global în clasamentul Youth Progress Index 2025, devansând state precum Franța, Germania, Norvegia și Regatul Unit. Țara a obținut un scor total de 74,1 din 100 la capitolul calitatea vieții tinerilor raportată la resursele disponibile. Rezultatele arată că Republica Moldova este una dintre cele mai [...]
15:10
Pianistul Iurie Mahovici, Artist al Poporului și Laureat al Premiului Național, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii academice din Republica Moldova, a încetat din viață. Pianist de renume, Iurie Mahovici a evoluat pe scene importante din țară și din străinătate și a fost, timp de mulți ani, profesor universitar la Academia de Muzică, [...]
14:10
În pragul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu recomandări importante pentru consumatori, menite să asigure alegerea unor produse alimentare sigure și de calitate, evitând riscurile pentru sănătate în perioada festivă. Recomandările experților ANSA se referă la mai multe categorii de alimente, din lista preferințelor consumatorilor: Să procure produse alimentare exclusiv [...]
13:10
Conform Raportului Mondial privind Fericirea din 2025 , cele mai fericite țări din lume sunt situate în mod constant în Europa de Nord. Finlanda conduce pentru al optulea an consecutiv, urmată îndeaproape de Danemarca, Islanda și Suedia, iar Olanda, Costa Rica și Mexic completează, de asemenea, primele locuri, notează La Vanguardia. Există un lucru care plasează Danemarca [...]
12:10
Cel mai mare pasaj pentru animalele sălbatice a fost deschis în Colorado, SUA, în urma unui proiect de 15 milioane de dolari. Pasajul superior Greenland traversează autostrada Interstate 25, o autostradă aglomerată situată între Denver și Colorado Springs, potrivit Express. Pasajul conectează 39.000 de acri de teren unde trăiesc animale sălbatice. Construcția masivă permite elanilor, căprioarelor, [...]
10:10
În ajunul sărbătorilor de iarnă, studenții internaționali ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au colindat în limba română la Ministerul Educației și Cercetării, oferind un moment artistic încărcat de emoție și diversitate culturală. Vizita a fost realizată de ansamblul etnofolcloric al studenților internaționali, format în mare parte din tineri originari din [...]
23 decembrie 2025
20:50
Gabriel Nebunu și-a primit medalia „Meritul Civic” de la Maia Sandu: „A fost o zi pe care o voi purta mereu în suflet” # ZdGust
Interpretul Gabriel Nebunu, decorat cu medalia „Meritul Civic” printr-un decret prezidențial semnat la 16 decembrie, și-a primit marți, 23 decembrie, medalia în cadrul unei ceremonii organizate de Președinție. „Astăzi a fost o zi pe care o voi purta mereu în suflet! La Președinția Republicii Moldova am primit Medalia «Meritul Civic», din partea doamnei președinte Maia [...]
20:40
Emilian Crețu, medaliat de la Maia Sandu: „Mă motivează să continui să fac bine pentru oamenii și locurile de acasă” # ZdGust
Actorul Emilian Crețu a fost decorat de președinta Maia Sandu cu medalia „Meritul Civic”. Ceremonia de înmânare a distincției a avut loc marți, 23 decembrie. Alături de Emilian Crețu au primit distincții și alte personalități. „Vă mulțumesc, doamnă Președintă Maia Sandu, pentru apreciere și pentru onoarea de a-mi oferi medalia «Meritul Civic». Este o recunoaștere [...]
16:40
Bucuria unei mese de Crăciun nu constă doar în multitudinea și generozitatea felurilor de mâncare. Conversația, glumele și atmosfera de sărbătoare se înfiripă în jurul unei mese frumos decorate. Este important să știm să așezăm toate farfuriile, paharele și tacâmurile la locul potrivit, dar și să găsim câteva mici decorațiuni unice, care să ne bucure [...]
14:20
Vitamina B12, cunoscută și sub numele de cobalamină, este una dintre cele opt vitamine hidrosolubile din grupul B, coenzime esențiale implicate în numeroase reacții metabolice. Organismul nostru nu este capabil să o producă singur, motiv pentru care trebuie introdusă în mod obligatoriu prin alimentație, scrie cookist.it. Esențială pentru multe procese biologice, vitamina B12, asemenea celorlalte [...]
12:40
Hemofobia reprezintă teama intensă de sânge, răni fizice, ace și injecții. Această fobie afectează aproximativ 4% din populație și poate provoca simptome precum amețeala la vederea sângelui sau greața înaintea unei injecții. Spre deosebire de alte fobii, care duc adesea la accelerarea ritmului cardiac, hemofobia determină scăderea tensiunii arteriale și crește riscul de leșin, scrie [...]
11:10
Crăciunul este un moment special nu atât pentru ceea ce punem pe masă, cât pentru ceea ce transmite: împărtășire, plăcere, convivialitate. În timpul sărbătorilor, mâncarea devine un instrument valoros de educație alimentară, prin culorile și aromele preparatelor tradiționale sau, în unele familii, ale celor care ies din tipare. Scopul este, din nou, acela de a-i [...]
22 decembrie 2025
17:50
Hai la spectacole: Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la „Poveste de Crăciun” și „Chirița în provincie” # ZdGust
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la spectacolele „Poveste de Crăciun” și „Chirița în provincie”. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles Dickens Regia și adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 26 decembrie, ora 14.00 și 18.30 În ajunul Crăciunului, Ebenezer Scrooge – bătrânul zgârcit pentru care banii cântăresc mai mult decât oamenii – primește o [...]
17:00
Un stomac curățat și echilibrat este esențial pentru o sănătate bună a sistemului digestiv, scrie La Razon. Acumularea toxinelor și a reziduurilor în tractul gastrointestinal poate provoca disconfort, balonare și alte probleme stomacale. Din fericire, există mai multe opțiuni naturale care te pot ajuta să-ți cureți stomacul și să îmbunătățești starea generală de bine. Trei băuturi [...]
15:50
Magneziul este un mineral care nu trebuie subestimat, deoarece contribuie la funcționarea a numeroase procese vitale care implică inima, mușchii, sistemul nervos și sistemul imunitar. Îl obținem prin alimentație, în principal din nuci, cereale integrale și legume cu frunze verzi. Potrivit cookist.it, magneziul este un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului nostru, deoarece participă [...]
15:00
Fructele uscate sunt un ingredient care nu ar trebui să lipsească niciodată din bucătărie: sunt practice, bogate în nutrienți, perfecte pentru a da un plus de savoare deserturilor, salatelor, iaurtului sau ca gustare rapidă și energizantă, la micul dejun sau între mese, notează cookist.it. Depozitarea corectă a acestora, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, [...]
13:30
Când nu știi ce să gătești, descoperă meniul propus de G4Food. Săptămâna este una festivă, cu Ajun, zile de Crăciun, mese îmbelșugate, vizite și musafiri, abundență gastronomică și dulciuri în cantități nesănătoase. G4Food recomandă să facem un plan alimentar și să păstrăm echilibrul, măcar în afara meselor festive. Luni 22 decembrie Zi de lucru cu [...]
12:20
Dormitul cu televizorul pornit este un obicei des întâlnit, practicat de milioane de persoane care caută confort sau liniște înainte de culcare, relatează MediaFax. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că acest comportament poate avea efecte negative semnificative asupra somnului și sănătății generale. Potrivit experților în somnologie, dormitul cu televizorul pornit perturbă ciclurile naturale ale somnului, [...]
11:10
Care este cea mai lungă șosea din Europa? Are peste 8.000 de kilometri și traversează zece țări # ZdGust
Cea mai lungă șosea din Europa traversează 10 țări, din nordul Franței până în inima Asiei Centrale, și are aproximativ 8.600 de kilometri. Este vorba despre ruta europeană E40, care face parte dintr-o rețea mai largă supravegheată de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit Express, parcurgerea integrală a traseului ar dura aproximativ 54 de zile, [...]
10:00
Potrivit yahire.com, tot mai multe persoane au restricții alimentare. Copiii pot avea alergii grave, mulți adulți sunt intoleranți la anumite alimente, iar unii evită produse din motive religioase. În acest context, rolul gazdei în timpul sărbătorilor devine mai important ca niciodată. Nu mai este suficient să pregătești un prânz sau o cină gustoasă de Crăciun, [...]
21 decembrie 2025
18:00
Bogat în vitamina C, antioxidanți, potasiu și vitamine, kiwi este o adevărată mină de substanțe benefice. Cu pulpa sa fragedă și aroma sa proaspătă și inconfundabilă, mai mult sau mai puțin dulce, în funcție de soi, este un fruct incredibil de versatil, perfect pentru cei care doresc să experimenteze în bucătărie. Potrivit cookist.it, kiwi este [...]
14:50
Un oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare. Topul realizat de experți în domeniu a poziționat Napoli pe primul loc. Pentru realizarea studiului au fost analizate sute de mii de evaluări din zeci de mii de orașe din întreaga lume. Cercetările recente realizate de TasteAtlas au identificat destinațiile de top [...]
13:40
Aluatul fraged conține o cantitate de zahăr minimă, se face extrem de simplu și intuitiv și mai ales, din puține ingrediente. Pentru o tavă rotundă de tartă de mărime obișnuită, de 28 cm, pornim de la o cantitate de făină de 300 g. Ingrediente: 300 g făină 150 g unt 75 g zahăr pudră 1 [...]
11:40
Taxă de acces la Fântâna Trevi, unul dintre cele mai vizitate monumente din lume: cât vor plăti turiștii din ianuarie 2026 # ZdGust
O taxă va fi impusă turiștilor care vizitează Fântâna Trevi. Obiectivul, unul dintre cele mai populare din lume, va fi vizitat contra cost începând din ianuarie. Autoritățile din Roma încearcă astfel să elimine cozile uriașe care se formează în jurul obiectivului, scrie MediaFax. O taxă va fi impusă turiștilor care vor ajunge la Fântâna Trevi [...]
09:40
Clătitele americane sunt mereu o soluție simplă și rapidă pentru micul dejun, iar dacă nu exagerăm cu zahărul pot fi și sănătoase pentru că au multe proteine. Putem adăuga în ele ricotta sau, alternativ, brânză de vacă fermentată. Și, pentru că se îmbină de minune și aroma de lămâie, putem folosi pur și simplu coajă [...]
20 decembrie 2025
17:40
Cum să eviți ofilirea legumelor și fructelor în frigider? Câteva idei care te vor ajuta să reduci risipa alimentară # ZdGust
Dacă timpul trece în defavoarea legumelor și fructelor tale, soluția este să adopți o abordare de bucătar pentru ingredientele proaspete. Întâi de toate, cumpără produsele strategic. Apoi, depozitează-le și gătește-le în moduri care le prelungesc viața. Și, când inevitabil se întâmplă să se ofilească legume sau zarzavaturi, salvează-le. Câțiva bucătari profesioniști au explicat pentru Food [...]
