Cele mai bogate fructe în proteine și minerale care susțin inima și starea de bine

14:50

Un oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare. Topul realizat de experți în domeniu a poziționat Napoli pe primul loc. Pentru realizarea studiului au fost analizate sute de mii de evaluări din zeci de mii de orașe din întreaga lume. Cercetările recente realizate de TasteAtlas au identificat destinațiile de top [...]