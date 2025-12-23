Hemofobia: ce este, de ce apare și cum poate fi gestionată

10:00

În pregătirea pentru perioada în care mâncăm de obicei mult mai mult decât necesarul zilnic, o rețetă cu ovăz adaptată pentru Crăciun este numai bună. Este cremoasă, ușoară și cu o notă caldă de măr și scorțișoară. Poate fi utilizată pentru un mic dejun, dar și pentru o cină ușoară sau chiar ca și desert [...]