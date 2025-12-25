Ce să mănânci, dacă încerci să previi căderea părului

15:40

Una dintre cele mai neplăcute senzații pe care aproape toți am experimentat-o cel puțin o dată, mai ales după mese copioase, este arsura sau aciditatea stomacală. Potrivit Mayo Clinic, aceasta se manifestă printr-o durere sau senzație de arsură în piept, chiar în spatele sternului, care se intensifică adesea noaptea, atunci când stăm întinși sau aplecați, [...]