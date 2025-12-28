De ce ar trebui să includem grapefruit-ul în alimentație?Ce spun dieteticienii

16:10

Ciupercile proaspete rezistă până la o săptămână în frigider. Dar dacă nu le consumi în acest interval, înainte să ajungă moi și urât mirositoare, cel mai recomandat este să le congelezi. Ciupercile pot fi păstrate la congelator până la nouă luni și utilizate într-o varietate de preparate gătite, arată eatingwell. Cum să congelezi ciupercile proaspete Congelarea [...]