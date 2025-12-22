Care este cea mai lungă șosea din Europa? Are peste 8.000 de kilometri și traversează zece țări

14:50

A venit frigul și nu mai este mult până la prima zăpadă, iar oamenii ar trebui să știe că, potrivit healthline.com, alimentația îi poate ajuta să se încălzească, atunci când fac față cu greu temperaturilor scăzute. Temperatura corpului uman se autoreglează cu ajutorul hipotalamusului, o parte a creierului ce compară temperatura internă actuală, atunci când simțim că am [...]