Friptură pentru masa de Crăciun: rețete aromate și festive pentru sărbători
ZdGust, 24 decembrie 2025 17:30
Friptura rămâne preparatul central al mesei de Crăciun, iar carnea de porc și cea de vită permit combinații variate cu fructe, ierburi aromatice, glazuri, pentru a obține niște preparate festive și gustoase, notează MediaFax. La fel de așteptată ca sarmalele pregătite de sărbători, friptura rămâne vedeta meselor de Crăciun. Carnea de porc și carnea de [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
17:30
Friptura rămâne preparatul central al mesei de Crăciun, iar carnea de porc și cea de vită permit combinații variate cu fructe, ierburi aromatice, glazuri, pentru a obține niște preparate festive și gustoase, notează MediaFax. La fel de așteptată ca sarmalele pregătite de sărbători, friptura rămâne vedeta meselor de Crăciun. Carnea de porc și carnea de [...]
Acum 2 ore
16:20
Republica Moldova se află în TOP 5 țări la nivel global în clasamentul Youth Progress Index 2025, devansând state precum Franța, Germania, Norvegia și Regatul Unit. Țara a obținut un scor total de 74,1 din 100 la capitolul calitatea vieții tinerilor raportată la resursele disponibile. Rezultatele arată că Republica Moldova este una dintre cele mai [...]
Acum 4 ore
15:10
Pianistul Iurie Mahovici, Artist al Poporului și Laureat al Premiului Național, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii academice din Republica Moldova, a încetat din viață. Pianist de renume, Iurie Mahovici a evoluat pe scene importante din țară și din străinătate și a fost, timp de mulți ani, profesor universitar la Academia de Muzică, [...]
14:10
În pragul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu recomandări importante pentru consumatori, menite să asigure alegerea unor produse alimentare sigure și de calitate, evitând riscurile pentru sănătate în perioada festivă. Recomandările experților ANSA se referă la mai multe categorii de alimente, din lista preferințelor consumatorilor: Să procure produse alimentare exclusiv [...]
Acum 6 ore
13:10
Conform Raportului Mondial privind Fericirea din 2025 , cele mai fericite țări din lume sunt situate în mod constant în Europa de Nord. Finlanda conduce pentru al optulea an consecutiv, urmată îndeaproape de Danemarca, Islanda și Suedia, iar Olanda, Costa Rica și Mexic completează, de asemenea, primele locuri, notează La Vanguardia. Există un lucru care plasează Danemarca [...]
12:10
Cel mai mare pasaj pentru animalele sălbatice a fost deschis în Colorado, SUA, în urma unui proiect de 15 milioane de dolari. Pasajul superior Greenland traversează autostrada Interstate 25, o autostradă aglomerată situată între Denver și Colorado Springs, potrivit Express. Pasajul conectează 39.000 de acri de teren unde trăiesc animale sălbatice. Construcția masivă permite elanilor, căprioarelor, [...]
Acum 8 ore
10:10
În ajunul sărbătorilor de iarnă, studenții internaționali ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au colindat în limba română la Ministerul Educației și Cercetării, oferind un moment artistic încărcat de emoție și diversitate culturală. Vizita a fost realizată de ansamblul etnofolcloric al studenților internaționali, format în mare parte din tineri originari din [...]
Acum 24 ore
20:50
Gabriel Nebunu și-a primit medalia „Meritul Civic” de la Maia Sandu: „A fost o zi pe care o voi purta mereu în suflet” # ZdGust
Interpretul Gabriel Nebunu, decorat cu medalia „Meritul Civic” printr-un decret prezidențial semnat la 16 decembrie, și-a primit marți, 23 decembrie, medalia în cadrul unei ceremonii organizate de Președinție. „Astăzi a fost o zi pe care o voi purta mereu în suflet! La Președinția Republicii Moldova am primit Medalia «Meritul Civic», din partea doamnei președinte Maia [...]
20:40
Emilian Crețu, medaliat de la Maia Sandu: „Mă motivează să continui să fac bine pentru oamenii și locurile de acasă” # ZdGust
Actorul Emilian Crețu a fost decorat de președinta Maia Sandu cu medalia „Meritul Civic”. Ceremonia de înmânare a distincției a avut loc marți, 23 decembrie. Alături de Emilian Crețu au primit distincții și alte personalități. „Vă mulțumesc, doamnă Președintă Maia Sandu, pentru apreciere și pentru onoarea de a-mi oferi medalia «Meritul Civic». Este o recunoaștere [...]
Ieri
16:40
Bucuria unei mese de Crăciun nu constă doar în multitudinea și generozitatea felurilor de mâncare. Conversația, glumele și atmosfera de sărbătoare se înfiripă în jurul unei mese frumos decorate. Este important să știm să așezăm toate farfuriile, paharele și tacâmurile la locul potrivit, dar și să găsim câteva mici decorațiuni unice, care să ne bucure [...]
14:20
Vitamina B12, cunoscută și sub numele de cobalamină, este una dintre cele opt vitamine hidrosolubile din grupul B, coenzime esențiale implicate în numeroase reacții metabolice. Organismul nostru nu este capabil să o producă singur, motiv pentru care trebuie introdusă în mod obligatoriu prin alimentație, scrie cookist.it. Esențială pentru multe procese biologice, vitamina B12, asemenea celorlalte [...]
12:40
Hemofobia reprezintă teama intensă de sânge, răni fizice, ace și injecții. Această fobie afectează aproximativ 4% din populație și poate provoca simptome precum amețeala la vederea sângelui sau greața înaintea unei injecții. Spre deosebire de alte fobii, care duc adesea la accelerarea ritmului cardiac, hemofobia determină scăderea tensiunii arteriale și crește riscul de leșin, scrie [...]
11:10
Crăciunul este un moment special nu atât pentru ceea ce punem pe masă, cât pentru ceea ce transmite: împărtășire, plăcere, convivialitate. În timpul sărbătorilor, mâncarea devine un instrument valoros de educație alimentară, prin culorile și aromele preparatelor tradiționale sau, în unele familii, ale celor care ies din tipare. Scopul este, din nou, acela de a-i [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Hai la spectacole: Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la „Poveste de Crăciun” și „Chirița în provincie” # ZdGust
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la spectacolele „Poveste de Crăciun” și „Chirița în provincie”. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles Dickens Regia și adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 26 decembrie, ora 14.00 și 18.30 În ajunul Crăciunului, Ebenezer Scrooge – bătrânul zgârcit pentru care banii cântăresc mai mult decât oamenii – primește o [...]
17:00
Un stomac curățat și echilibrat este esențial pentru o sănătate bună a sistemului digestiv, scrie La Razon. Acumularea toxinelor și a reziduurilor în tractul gastrointestinal poate provoca disconfort, balonare și alte probleme stomacale. Din fericire, există mai multe opțiuni naturale care te pot ajuta să-ți cureți stomacul și să îmbunătățești starea generală de bine. Trei băuturi [...]
15:50
Magneziul este un mineral care nu trebuie subestimat, deoarece contribuie la funcționarea a numeroase procese vitale care implică inima, mușchii, sistemul nervos și sistemul imunitar. Îl obținem prin alimentație, în principal din nuci, cereale integrale și legume cu frunze verzi. Potrivit cookist.it, magneziul este un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului nostru, deoarece participă [...]
15:00
Fructele uscate sunt un ingredient care nu ar trebui să lipsească niciodată din bucătărie: sunt practice, bogate în nutrienți, perfecte pentru a da un plus de savoare deserturilor, salatelor, iaurtului sau ca gustare rapidă și energizantă, la micul dejun sau între mese, notează cookist.it. Depozitarea corectă a acestora, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, [...]
13:30
Când nu știi ce să gătești, descoperă meniul propus de G4Food. Săptămâna este una festivă, cu Ajun, zile de Crăciun, mese îmbelșugate, vizite și musafiri, abundență gastronomică și dulciuri în cantități nesănătoase. G4Food recomandă să facem un plan alimentar și să păstrăm echilibrul, măcar în afara meselor festive. Luni 22 decembrie Zi de lucru cu [...]
12:20
Dormitul cu televizorul pornit este un obicei des întâlnit, practicat de milioane de persoane care caută confort sau liniște înainte de culcare, relatează MediaFax. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că acest comportament poate avea efecte negative semnificative asupra somnului și sănătății generale. Potrivit experților în somnologie, dormitul cu televizorul pornit perturbă ciclurile naturale ale somnului, [...]
11:10
Care este cea mai lungă șosea din Europa? Are peste 8.000 de kilometri și traversează zece țări # ZdGust
Cea mai lungă șosea din Europa traversează 10 țări, din nordul Franței până în inima Asiei Centrale, și are aproximativ 8.600 de kilometri. Este vorba despre ruta europeană E40, care face parte dintr-o rețea mai largă supravegheată de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit Express, parcurgerea integrală a traseului ar dura aproximativ 54 de zile, [...]
10:00
Potrivit yahire.com, tot mai multe persoane au restricții alimentare. Copiii pot avea alergii grave, mulți adulți sunt intoleranți la anumite alimente, iar unii evită produse din motive religioase. În acest context, rolul gazdei în timpul sărbătorilor devine mai important ca niciodată. Nu mai este suficient să pregătești un prânz sau o cină gustoasă de Crăciun, [...]
21 decembrie 2025
18:00
Bogat în vitamina C, antioxidanți, potasiu și vitamine, kiwi este o adevărată mină de substanțe benefice. Cu pulpa sa fragedă și aroma sa proaspătă și inconfundabilă, mai mult sau mai puțin dulce, în funcție de soi, este un fruct incredibil de versatil, perfect pentru cei care doresc să experimenteze în bucătărie. Potrivit cookist.it, kiwi este [...]
14:50
Un oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare. Topul realizat de experți în domeniu a poziționat Napoli pe primul loc. Pentru realizarea studiului au fost analizate sute de mii de evaluări din zeci de mii de orașe din întreaga lume. Cercetările recente realizate de TasteAtlas au identificat destinațiile de top [...]
13:40
Aluatul fraged conține o cantitate de zahăr minimă, se face extrem de simplu și intuitiv și mai ales, din puține ingrediente. Pentru o tavă rotundă de tartă de mărime obișnuită, de 28 cm, pornim de la o cantitate de făină de 300 g. Ingrediente: 300 g făină 150 g unt 75 g zahăr pudră 1 [...]
11:40
Taxă de acces la Fântâna Trevi, unul dintre cele mai vizitate monumente din lume: cât vor plăti turiștii din ianuarie 2026 # ZdGust
O taxă va fi impusă turiștilor care vizitează Fântâna Trevi. Obiectivul, unul dintre cele mai populare din lume, va fi vizitat contra cost începând din ianuarie. Autoritățile din Roma încearcă astfel să elimine cozile uriașe care se formează în jurul obiectivului, scrie MediaFax. O taxă va fi impusă turiștilor care vor ajunge la Fântâna Trevi [...]
09:40
Clătitele americane sunt mereu o soluție simplă și rapidă pentru micul dejun, iar dacă nu exagerăm cu zahărul pot fi și sănătoase pentru că au multe proteine. Putem adăuga în ele ricotta sau, alternativ, brânză de vacă fermentată. Și, pentru că se îmbină de minune și aroma de lămâie, putem folosi pur și simplu coajă [...]
20 decembrie 2025
17:40
Cum să eviți ofilirea legumelor și fructelor în frigider? Câteva idei care te vor ajuta să reduci risipa alimentară # ZdGust
Dacă timpul trece în defavoarea legumelor și fructelor tale, soluția este să adopți o abordare de bucătar pentru ingredientele proaspete. Întâi de toate, cumpără produsele strategic. Apoi, depozitează-le și gătește-le în moduri care le prelungesc viața. Și, când inevitabil se întâmplă să se ofilească legume sau zarzavaturi, salvează-le. Câțiva bucătari profesioniști au explicat pentru Food [...]
16:10
Ciupercile proaspete rezistă până la o săptămână în frigider. Dar dacă nu le consumi în acest interval, înainte să ajungă moi și urât mirositoare, cel mai recomandat este să le congelezi. Ciupercile pot fi păstrate la congelator până la nouă luni și utilizate într-o varietate de preparate gătite, arată eatingwell. Cum să congelezi ciupercile proaspete Congelarea [...]
15:50
Uleiul de măsline și uleiul de floarea soarelui sunt cele două mari tipologii de ulei folosite în bucătărie pe continentul european, dar există diferențe importante între ele atât în ce privește calitățile nutriționale, cât și proprietățile organoleptice. Calitățile nutriționale sunt influențate atât de profilul diferit al materiei prime din care sunt extrase, dar și de [...]
19 decembrie 2025
19:10
Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare „Economisește energia – plătește mai puțin”. Campania oferă cetățenilor și agenților economici resurse informaționale utile publicate de către Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, care se referă la reducerea consumului de energie și a cheltuielilor, contribuind totodată la protejarea mediului. Sfaturi simple pentru a [...]
14:40
Sărbătorile de iarnă sunt asociate cu mese îmbelșugate, momente petrecute alături de familie și prieteni, dar și cu un consum excesiv de alimente. Din păcate, o mare parte din mâncarea pregătită ajunge să fie aruncată, în special dulciurile, pâinea și aperitivele. Cu puțină planificare și atenție, risipa poate fi redusă considerabil, protejând atât mediul, cât [...]
13:10
Orezul brun și quinoa sunt cereale integrale sănătoase pe care le poți combina ușor cu proteine slabe și legume nutritive, dar una dintre ele are, potrivit today.com, mai multe proteine, fibre și grăsimi sănătoase decât cealaltă, spun dieteticienii. „Ambele sunt considerate cereale sau fac parte din categoria carbohidraților”, spune Julia Zumpano, dietetician la Cleveland Clinic Center for [...]
12:20
Ultimul weekend complet înainte de Crăciun vine cu o varietate bogată de evenimente pentru toate gusturile. De la spectacole simfonice și concerte alternative, până la piese de teatru și spectacole pentru copii, opțiuni care îți pot transforma complet sfârșitul de săptămână. Iată selecția noastră de evenimente recomandate, cu bilete disponibile pe iTicket.md: Pop Simfonic 11 [...]
12:00
În perioada sărbătorilor, tentația de a renunța la dietă este mai mare ca oricând. Magazinele și rețelele sociale sunt pline de dulciuri atrăgătoare, mai ales de sezon, care ne fac cu greu să le rezistăm. Cele mai multe prăjituri, torturi sau eclere din comerț conțin ingrediente de origine animală, ceea ce reprezintă o dificultate pentru [...]
10:40
Hotelurile de gheață, reconstruite anual, atrag turiști cu tarife de la câteva sute de euro pe noapte # ZdGust
Hotelurile de gheață revin în fiecare iarnă în nordul Europei și Americii de Nord, oferind o experiență unică, efemeră și exclusivistă, cu tarife care pornesc de la câteva sute de euro pe noapte. Construite de la zero în fiecare sezon și proiectate să se topească primăvara, aceste structuri spectaculoase îmbină arta, ingineria și turismul de [...]
09:40
Există o multitudine de motive pentru care e bine să ai mereu o conservă de ton acasă. Combinațiile reușite cu ton sunt foarte multe: cu salată verde, spanac, rucola sau alte salate verzi, cu roșii, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, fasole verde, cu lămâie, avocado, cu leguminoase precum fasolea, mazărea și năutul, cu brânzeturi precum telemeaua, [...]
09:20
Povestea lui „Moș Nicolae” are rădăcini adânci în tradiția creștină, legată de venerarea Sfântului Nicolae, episcopul din Mira Lichiei, cunoscut pentru faptele sale de milostenie și sprijinul oferit celor aflați în nevoie. În Republica Moldova, Sfântul Nicolae este marcat astăzi, pe 19 decembrie, conform calendarului vechi. Tradiția spune că, în noaptea de 18 spre 19 [...]
18 decembrie 2025
23:10
Un gest de solidaritate a adus emoție astăzi în Parlament. Ludmila Adamciuc a adunat 101 scrisori adresate lui Moș Crăciun, scrise de copii cu dizabilități severe și le-a împărțit colegilor săi deputați, în ajunul sărbătorilor de iarnă. Scrisorile, redactate cu ajutorul părinților și îngrijitorilor, conțin dorințe simple, dar pline de speranță. Fiecare deputat va deveni, [...]
17:10
ANSA avertizează: Icrele cumpărate din surse neautorizate pot pune în pericol sănătatea consumatorilor # ZdGust
În contextul sărbătorilor de iarnă, când crește consumul de produse pescărești, în special icre roșii și caviar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează populația asupra riscurilor asociate achiziționării acestor produse din surse neautorizate. Potrivit ANSA, icrele sunt produse extrem de perisabile și pot deveni periculoase pentru sănătate dacă nu sunt procesate, transportate și păstrate [...]
17:00
Un gest de solidaritate a adus emoție astăzi în Parlament. Ludmila Adamciuc a adunat 101 scrisori adresate lui Moș Crăciun, scrise de copii cu dizabilități severe și le-a împărțit colegilor săi deputați, în ajunul sărbătorilor de iarnă. Scrisorile, redactate cu ajutorul părinților și îngrijitorilor, conțin dorințe simple, dar pline de speranță. Fiecare deputat va deveni, [...]
16:50
Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe din țară – inițiativa emoționantă a deputatei PAS, Ludmila Adamciuc # ZdGust
Un gest de solidaritate a adus emoție astăzi în Parlament. Ludmila Adamciuc a adunat 101 scrisori adresate lui Moș Crăciun, scrise de copii cu dizabilități severe și le-a împărțit colegilor săi deputați, în ajunul sărbătorilor de iarnă. Scrisorile, redactate cu ajutorul părinților și îngrijitorilor, conțin dorințe simple, dar pline de speranță. Fiecare deputat va deveni, [...]
15:40
Una dintre cele mai neplăcute senzații pe care aproape toți am experimentat-o cel puțin o dată, mai ales după mese copioase, este arsura sau aciditatea stomacală. Potrivit Mayo Clinic, aceasta se manifestă printr-o durere sau senzație de arsură în piept, chiar în spatele sternului, care se intensifică adesea noaptea, atunci când stăm întinși sau aplecați, [...]
11:30
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic # ZdGust
Cel mai lung drum drept din Europa a fost construit în urmă cu aproape două mii de ani. Pe drumul care leagă Roma de sudul Italiei există o porțiune fără nicio curbă pe zeci de kilometri. Tot traseul acoperă aproape 500 de kilometri având pe margine numeroase obiective turistice, scrie MediaFax. Europa găzduiește una dintre [...]
10:20
Generațiile Z și millennials apelează tot mai frecvent la inteligența artificială pentru a-și gestiona banii, atrași de rapiditatea răspunsurilor, controlul mai bun asupra finanțelor și costurile reduse. Totuși, mulți rămân precauți atunci când vine vorba de datele personale, scrie Reuters. La 27 de ani, Taki Wong, cofondator al unei firme de tehnologie din Ontario, folosește [...]
09:20
Dacă dimineața ești pe fugă, dar vrei un mic dejun sănătos și delicios, aceste clătite cu banane sunt soluția perfectă. Fără lactate și fără ouă, clătitele sunt ideale pentru persoanele care urmează o dietă vegană sau pentru cei care au intoleranță la lactoză. Banana pisată înlocuiește ouăle, adăugând o textură moale și un gust natural [...]
17 decembrie 2025
17:40
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn odihnitor # ZdGust
Somnul de calitate devine tot mai greu de obținut într-o lume alertă, dominată de ecrane și solicitări constante. Experții în sănătate spun că îmbunătățirea somnului necesită rutine consecvente, un mediu favorabil și obiceiuri care ajută corpul să se relaxeze complet, potrivit India Today. Creează consecvență în rutina de somn Menținerea unui program regulat de somn este una [...]
15:00
În urma audițiilor live din 16 decembrie, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026, 16 artiști s-au calificat în finală, anunță televiziunea publică Moldova 1. Inițial, la concurs s-au înscris 37 de participanți, însă doar 34 au susținut prestații pe scenă, trei dintre aceștia renunțând la participare. Deși inițial era prevăzută calificarea a maximum 10 [...]
13:50
Sindromul Grinch. Explicația științifică de ce sărbătorile nu sunt fericite pentru toată lumea # ZdGust
78% dintre oameni sunt mai stresați de Crăciun. Psihologii explică de ce sărbătorile aduc anxietate, depresie și sentimentul obligației de a fi fericit, scrie MediaFax. Aparent, luminile sclipitoare, cadourile sub brad și masa de Crăciun aduc bucurie și dispoziție bună. Pentru mulți, însă, sărbătorile înseamnă stres, anxietate și tristețe. Psihologii vorbesc despre „Christmas Blues” – [...]
12:40
Deși în unele țări prețurile alimentelor sunt mai mici decât media Uniunii Europene, gospodăriile din aceste state alocă adesea o parte mai mare din buget pentru mâncare, transmite EuroNews. Alimentele reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale gospodăriilor din Europa, cu o medie de aproximativ 11,9% din totalul cheltuielilor la nivelul UE, ajungând până [...]
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg de biscuiți de import, după ce controalele oficiale au indicat un conținut excesiv de acizi grași trans, substanțe dăunătoare sănătății. Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat un nivel de 24,18 g de acizi grași [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.