Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș
Moldova1, 29 decembrie 2025 08:40
Patru moldoveni au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, din cauza condițiilor meteorologice extreme care afectează zona montană. Potrivit autorităților române, persoanele nu avut nevoie de intervenția medicilor, stare acestora fiind bună.
Acum 30 minute
08:40
08:30
A adus pâinea la teza de licență și a construit o afacere: drumul unui antreprenor din Rezina # Moldova1
Pasiunea pentru gustul autentic s-a transformat într-o afacere de succes. Andrei Bîzgan din orașul Rezina produce pâine artizanală cu maia, obținută prin fermentație naturală, fără aditivi sau conservanți. Deși procesul este lent și costisitor, clienții revin pentru un produs sănătos, ușor digerabil, cu aroma pâinii de altădată.
Acum o oră
08:10
Spațiul informațional din Republica Moldova a fost grav afectat în 2025 de falsuri și manipulări, pe fondul unui an electoral marcat de campanii agresive de dezinformare, coordonate și amplificate de actori politici și rețele afiliate acestora, relevă o analiză publicată de portalul Stopfals.md. Clasamentul anual al „campionilor falsurilor” îi plasează pe Ilan Șor, Igor Dodon și Irina Vlah în topul promotorilor de narațiuni false despre alegeri, Uniunea Europeană, securitate și apărare, menite să inducă frică, neîncredere și să influențeze percepțiile publice.
08:10
Vântul puternic și ninsorile de noaptea trecută, preponderent sub formă de lapoviță, au dat bătăi de cap serviciilor municipale din Chișinău, care au intervenit pentru deszăpezire și pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute pe teritoriul capitalei.
08:00
Ursula von der Leyen: Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide din prima zi a păcii # Moldova1
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.
Acum 2 ore
07:40
Corespondență Dan Alexe | Brigitte Bardot si extrema dreaptă: presa franceză critică derivele răposatei actrițe # Moldova1
Actrița Brigitte Bardot, figură centrală a cinematografiei franceze a Noului Val, care a murit duminică, 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani, cocheta de multe decenii cu extrema dreaptă și o vedea pe Marine Le Pen, lidera Frontului Național devenit Rassemblement National, ca pe o „Jeanne d'Arc a secolului XXI”, asigurând totodată că alegerile sale politice au fost dictate, înainte de toate, de apărarea cauzei animalelor.
Acum 4 ore
06:40
Trump: Suntem „foarte aproape” de un acord de pace pentru Ucraina. Donbasul rămâne principala dispută # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „foarte aproape, poate foarte, foarte aproape” de un acord, după întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totuși, Trump a recunoscut că statutul regiunii Donbas rămâne cea mai dificilă problemă nerezolvată, notează Reuters.
Acum 12 ore
21:30
Din Marea Britanie, înapoi acasă: pasiunea pentru gătit, transformată într-o afacere de succes # Moldova1
Și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere profitabilă. După zece ani în care a muncit în Marea Britanie, Rodica Moldovanu s-a întors acasă și a investit toate economiile familiei într-o patiserie. Femeia de afaceri suferă de o boală autoimună și a ezitat mult, dar sprijinul celor dragi a convins-o că visurile pot deveni realitate.
21:10
De ce sunt necesare reparații capitale pe drumurile naționale: autoritățile anunță un program de mentenanță # Moldova1
În Republica Moldova urmează să fie lansat un amplu program de mentenanță a drumurilor naționale. Proiectul va include atât lucrări capitale, precum și înlocuirea completă a stratului de uzură pe porțiuni extinse de șosea. Autoritățile spun că aceste reparații sunt necesare pentru a prelungi durata de exploatare a infrastructurii rutiere. Până atunci, pe drumuri se desfășoară doar lucrări de întreținere curentă - în special plombarea gropilor și alte intervenții punctuale. Programul de mentenanță va fi elaborat de Ministerul Infrastructurii și urmează să fie implementat începând cu anul 2027.
20:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în cazul unui incident de violență asupra unei eleve, comis de două fete, și anunță măsuri de sprijin psihologic, precum și intensificarea acțiunilor de prevenire a violenței în mediul școlar. Autoritățile precizează că fapta a avut loc în afara instituției de învățământ și este documentată de organele de drept, în conformitate cu legislația în vigoare.
20:40
Formația din Ceadîr-Lunga a învins în finală gruparea BAM Speranța Chișinău cu 90:54. Eroul echipei a fost ucraineanul Vladislav Koreniuk, cu 32 de puncte acumulate.
20:30
Zelenski: Rusia nu va renunța la cererile maximaliste. Ucraina mizează pe sprijinul lui Trump # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a comunicat liderilor europeni că nu se așteaptă ca Rusia să renunțe la cererile sale maximaliste și nici să accepte planul de pace propus. Declarațiile au fost făcute înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida, au relatat surse ale Financial Times care au fost prezente la convorbirea telefonică. Potrivit acestora, Zelenski a subliniat că, în acest context, își dorește să obțină din partea șefului Casei Albe intensificarea presiunilor asupra Rusiei, scrie publicația The Moscow Times.
Acum 24 ore
19:50
Biblioteca „Grigore Vieru” din Călărași încheie anul cu o șezătoare dedicată lecturii și tradițiilor # Moldova1
Final de an cu discuții despre rolul cărții și al lecturii în viața comunității, precum și cu o șezătoare consacrată tradițiilor din străbuni. Evenimentul a reunit numeroși cititori la Biblioteca „Grigore Vieru” din Călărași. În 2025, instituția a marcat o aniversare deosebită: 80 de ani de la fondare.
19:50
Sfârșit de an în forță pentru „brațele de fier” ale Republicii Moldova. Sportivi de top precum Oleg Tudorean, Dumitru Breahnă sau Mihaela Lazari au concurat la ediția a 4-a a Cupei Moldovei la armwrestling.
18:50
Produse pirotehnice în valoare de peste 140 de mii de lei, depistate fără acte în sectorul Buiucani # Moldova1
Produse pirotehnice fără acte de proveniență, estimate la peste 140.000 de lei, au fost depistate duminică în sectorul Buiucani al capitalei, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în comun cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică.
18:50
Încăierări și chiar bătăi în NBA! Două meciuri din cel mai puternic campionat de baschet al lumii au fost umbrite de altercații în teren # Moldova1
În partida dintre New Orleans Pelicans și Phoenix Suns spiritele s-au încins pe parcursul reprizei a treia, după ce Jose Alvarado de la Pelicans a fost sancționat pentru că l-a împins pe Mark Williams de la Suns. Primul le-a cerut inițial socoteală arbitrilor, dar apoi s-a întors brusc și l-a împins pe pivotul lui Suns. A urmat o bătaie în toată regula între Alvarado și Williams. Cei doi baschetbaliști au fost eliminați și tirmiși la vestiare, iar la final Phoenix Suns au obținut victoria cu scorul de 123:114.
18:10
Studentă la Yale, acasă de sărbători: Iulia Teleucă despre studii în SUA, muzică și dorul de familie # Moldova1
De sărbători, drumul spre casă devine o prioritate pentru mulți moldoveni plecați peste hotare. Printre cei care au revenit acasă se numără și Iulia Teleucă, studentă în anul II la chimie la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii, care spune că dorul de familie și emoția reîntoarcerii sunt mai puternice decât orice oportunitate academică. Tânăra vorbește despre experiența studiilor peste ocean, pasiunea pentru muzică, dar și despre planurile de viitor, pe care speră să le lege, într-o zi, de Republica Moldova.
17:50
„Rosso-nerii" s-au impus fără probleme, pe teren propriu, în fața formației Hellas Verona, scor 3:0. Christian Pulisic a marcat primul gol al partidei chiar înainte de pauză, mai exact în primul minut suplimentar al primei reprize, atunci când a profitat de o deviere inspirată cu capul a lui Rabiot și l-a învins pe portarul veronez Montipo din câțiva metri.
17:10
Armistițiul local convenit de Rusia și Ucraina va permite începerea lucrărilor de reparație la linia de transport al energiei electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de BBC News.
16:30
Doi frați gemeni din satul Văleni, Avram și Ștefan Repede, au demonstrat că munca, disciplina și legătura cu locurile natale pot ține oamenii tineri și activi chiar și la 70 de ani, vârstă pe care au împlinit-o în această toamnă. Deși au ales drumuri profesionale diferite – unul șofer, celălalt metodist pe sport – cei doi au mers prin viață umăr la umăr, uniți de respect, hărnicie și dragostea pentru satul în care s-au născut.
16:00
România: Cod roșu de viscol pentru zone din 11 județe. Alertele de vreme extremă, prelungite de meteorologi # Moldova1
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe, valabilă începând de duminică până luni, ora 10:00. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo, transmite Hotnews.ro.
15:20
Zgomotul aeroportuar, monitorizat mai strict: Guvernul aliniază legislația la standardele europene # Moldova1
Nivelul de zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova va fi monitorizat mai riguros, în baza unui proiect de lege aprobat recent de Guvern, care urmărește prevenirea depășirilor ce pot afecta sănătatea populației și armonizarea cadrului național cu standardele europene și internaționale. În același timp, autoritățile recunosc lipsa unui sistem național de monitorizare a poluării fonice în zonele urbane, fenomen a cărui amploare rămâne insuficient evaluată.
14:30
Israelul a devenit prima țară din lume care a recunoscut oficial Somalilandul - regiune care și-a declarat ieșirea din componența Somaliei. Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a anunțat pe platforma X că părțile vor stabili relații diplomatice depline, inclusiv prin schimb de ambasadori și deschiderea de ambasade, și a dispus inițierea imediată a acestui proces, scrie publicația Astra.
13:40
Exporturi record și pierderi în pomicultură: un an al contrastelor pentru agricultura moldovenească # Moldova1
Agricultura Republicii Moldova se află între bilanț și reziliență. Anul 2025 a fost unul al contrastelor: pe de o parte, creșteri vizibile în producția vegetală și exporturi record, pe de altă parte, pierderi severe în pomicultură, provocate de înghețuri și fenomene extreme. În acest context, 2026 se conturează drept un an decisiv, în care direcția politicilor agricole și capacitatea de adaptare la schimbările climatice vor conta mult.
13:20
Un atac cu drone ucrainene asupra Moscovei, început în seara zilei de 27 decembrie, a paralizat activitatea mai multor aeroporturi din capitala Rusiei. În total, pe aeroporturile Vnukovo și Șeremetievo au fost întârziate aproximativ 290 de zboruri, scrie RBC, citând panourile online de informare. Alte peste 80 de aeronave au fost redirecționate către aeroporturi de rezervă.
12:30
Furtuna de zăpadă „Johannes” a lovit Norvegia, Suedia și Finlanda. Din cauza ninsorilor abundente și a vânturilor de intensitate uraganică, în aceste țări se înregistrează perturbări ale transportului terestru și ale traficului cu feriboturile, transmite DW.
12:20
Brigitte Bardot, alias „BB”, care a încarnat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină și libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunță într-un comunicat fundația ce-i poartă numele.
11:40
Armata Ucrainei respinge afirmațiile Kremlinului privind acapararea orașelor Guleaipole și Mirnograd # Moldova1
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comentat declarațiile militarilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin privind preluarea controlului asupra orașelor Guleaipole, din regiunea Zaporojie, și Mirnograd, din regiunea Donețk, precizând că acestea nu sunt confirmate de fapte.
10:50
Precipitațiile îndelungate pun în pericol recolta de porumb. Fermierii mici, cei mai afectați # Moldova1
Culturile care nu au fost afectate de secetă riscă să fie compromise de precipitațiile îndelungate. În raionul Drochia, unii fermieri nu au reușit cu recoltarea porumbului. Afectați sunt agricultorii cu afaceri mici, care nu au amenajat spații de păstrare și uscare a porumbului. Aceștia sunt nevoiți să-l vândă direct de pe câmp, la prețuri cu până la 40 la sută mai mici.
09:40
Chiar în mijlocul iernii, la o seră din raionul Ialoveni, au început să înflorească primele lalele. Aceste flori, aduse special din Olanda, au adus primăvara mai devreme. Gheorghe Tonu cultivă 40 de soiuri de lalele și spune că fiecare floare are farmecul ei aparte și poate încălzi inima oricui.
Ieri
08:50
Zelenski mulțumește Canadei și liderilor europeni pentru sprijin, înaintea negocierilor cu Donald Trump # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit prim-ministrului Canadei, Mark Carney, cu care a purtat discuții la Halifax, în provincia Nova Scoția, precum și liderilor europeni care s-au alăturat reuniunii. Întâlnirea a avut loc în ajunul negocierilor lui Zelenski cu Donald Trump.
08:50
On the night of December 28, rescuers and firefighters in Chisinau intensified their efforts after a fire broke out in a townhouse complex on 19 Măcieșilor str. in Chișinău. The flames affected the roofs of five homes, spreading over approximately 1,000 square meters. Fortunately, there were no reported injuries.
08:30
Incendiu de proporții într-un complex locativ din Chișinău: pompierii au intervenit la nivel sporit # Moldova1
Salvatorii și pompierii din capitală au intervenit la nivel sporit în noaptea de 28 decembrie, după izbucnirea unui incendiu într-un complex locativ de tip town house de pe strada Măcieșilor nr. 19 din municipiul Chișinău. Focul a afectat acoperișul a cinci locuințe, pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, însă, din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
08:10
Tragedie în Chișinău: un șofer de 24 de ani și pasagera sa au decedat într-un accident rutier # Moldova1
Doi tineri au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un automobil a intrat într-un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului, impactul fiind fatal pentru șofer și pasagera sa.
27 decembrie 2025
23:10
22:00
Austriacul Marco Schwarz, învingător-surpriză în concursul de slalaom-uriaș de la Livigno # Moldova1
Austriacul Marco Schwarz a câștigat oncursul de slalom super-uriaș din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin ce se desfășoară în stațiunea italiană Livigno. Schwarz, care la 30 de ani a obținut a opta sa victorie în etapele de Cupa Mondială, dar prima la super-uriaș, a fost cronometrat cu un minut 10 secunde și 33 sutimi.
21:20
Secția medicilor de familie din Ialoveni, modernizată cu investiții de aproape două milioane de lei # Moldova1
Condiții mai bune pentru medici și pacienți. Secția medici de familie din cadrul Centrului de sănătate Ialoveni a fost modernizată. Instituția a fost dotată cu un analizator biochimic - un aparat de laborator care procesează rapid analizele de sânge. Investițiile ajung la 1.9 milioane de lei.
21:20
Planul de pace este finalizat în proporție de 90%, a anunțat președintele Volodimir Zelenski care se îndreaptă spre Florida, unde, duminică, se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru a discuta despre pașii pentru o pace justă. Dar înainte de aceasta, Zelenski a ajuns în Canada, de unde se va conecta online la o ședință la care vor participa și liderii europeni. Regiunea Donbas, Centrala nucleară din Zaporojie și garanțiile de securitate sunt subiectele sensibile care trebuie puse la punct.
21:00
Crăciun cu sens pe litoralul Bulgariei: voluntarii au strâns aproape 5 tone de deșeuri de pe plajele Mării Negre # Moldova1
De Crăciun, zeci de voluntari au ales să dăruiască naturii cel mai prețios cadou: un țărm mai curat. În Bulgaria, inițiativa „Crăciun Curat” a ajuns la cea de-a opta ediție consecutivă și a adunat oameni de toate vârstele pe litoralul Mării Negre, cu un mesaj clar: poluarea nu mai poate fi amânată.
20:30
Zâmbete, jocuri și cadouri: o petrecere de iarnă pentru copiii care au cea mai mare nevoie # Moldova1
Pentru zeci de copii din diferite localități ale Republicii Moldova, sărbătorile de iarnă au venit mai devreme. Asociația The Moldova Project le-a organizat o petrecere de neuitat, cu animatori, jocuri interactive și cadouri. Beneficiari au fost copii din familii social-vulnerabile, iar unii au participat pentru prima dată la astfel de evenimente.
20:00
Din cauza temperaturilor scăzute, în această dimineață s-a format polei pe mai multe șosele din țară. Șoferii care cicrulau pe drumul M3 au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să aștepte intervenția drumarilor. Dificultăți au avut și pietonii, pentru că trotuarele din capitală s-au transformat în adevărate patinoare. 80 de oameni au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi sau luxații, de trei ori mai mulți decât în alte zile.
19:50
18:40
Ancheta privind prăbușirea avionului AZAL, oprită în Rusia. Reacția dură a Azerbaidjanului # Moldova1
Comitetul de Investigații al Federației Ruse a clasat dosarul penal privind prăbușirea avionului companiei AZAL, care a fost lovit de sistemul rus de apărare antiaeriană „Pantsir-S” în spațiul aerian de deasupra orașului Groznîi și s-a prăbușit ulterior în orașul kazah Aktau. Informația a fost comunicată de ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov.
18:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, clubul de fotbal Zimbru Chișinău a organizat cea de-a doua ediție a turneului „Christmas Cup" # Moldova1
La „Christmas Cup", un eveniment dedicat tinerelor talente, au participat 7 echipe de băieți, dintre care 6 - de la liceele din municipiul Chișinău, și una - de la Ungheni. La turneu a concurat și o echipă de fete a clubului Zimbru, ele luptând de la egal la egal cu băieții, demonstrând determinare, curaj și spirit competitiv.
17:40
Veaceslav Ioniță: Creștere economică pe hârtie, în realitate - fragilitate. De ce 2025 nu este anul revenirii economiei R. Moldova? # Moldova1
Economia Republicii Moldova înregistrează în 2025 o creștere de 2.7%, după stagnarea din anul precedent, însă această evoluție nu marchează o relansare solidă, ci o recuperare lentă și vulnerabilă, dependentă de agricultură, climă și factori externi. Concluzia aparține economistului Veaceslav Ioniță, care a analizat principalele „Totaluri” ale anului economic 2025.
17:20
Doar 31% dintre americanii cu venituri anuale de până la 50.000 de dolari aprobă activitatea lui Donald Trump în funcția de președinte. În același timp, 65% exprimă dezaprobare, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare sociologică YouGov, scrie DW.
16:20
Fără ei, poveștile nu ar prinde viață. Vorbim despre actorii care transmit emoții de fiecare dată când urcă pe scenă. De Ziua Națională a Actorului vă prezentăm poveștile câtorva dintre artiștii Teatrului de Păpuși „Licurici”. Arta mânuirii păpușilor nu se mai studiază în nicio instituție din Republica Moldova, chiar dacă spectacolele sunt atât de îndrăgite de cei mici.
15:30
Un grav accident rutier în lanț, soldat cu doi morți și 26 de persoane rănite, a avut loc vineri seara pe autostrada Kan-etsu, în prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. În coliziune au fost implicate până la 67 de vehicule, iar mai multe dintre ele au luat foc, relatează Japan Today.
15:00
Tehnologie nouă în investigații: Poliția a primit un scaner 3D cu laser de înaltă precizie # Moldova1
Poliția Națională a Republicii Moldova a fost dotată cu un scaner 3D de ultimă generație, care va permite documentarea mult mai rapidă și precisă a locului faptei, prin crearea unor reprezentări virtuale complete ale scenelor investigate, ce pot fi folosite ulterior ca probe în instanță.
14:30
Accident grav în sudul țării: un mort și doi răniți după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac # Moldova1
Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs sâmbătă dimineață pe drumul Baurci – Ceadâr-Lunga, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac. Alte două persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
