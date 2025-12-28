Zelenski mulțumește Canadei și liderilor europeni pentru sprijin, înaintea negocierilor cu Donald Trump

17:10

Originar din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Alexandru Șapco conduce astăzi, împreună cu soția sa, Lora Sutac, bucătăria unui restaurant de succes din orașul Bruxelles. În 2023, munca și perseverența sa au fost încununate cu titlul de cel mai bun tânăr bucătar din capitala Belgiei — o recunoaștere care, după cum spune chiar el, a venit în momentul în care „am înțeles cu siguranță ce vreau să fac”.