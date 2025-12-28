Armata Ucrainei respinge afirmațiile Kremlinului privind acapararea orașelor Guleaipole și Mirnograd
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comentat declarațiile militarilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin privind preluarea controlului asupra orașelor Guleaipole, din regiunea Zaporojie, și Mirnograd, din regiunea Donețk, precizând că acestea nu sunt confirmate de fapte.
Precipitațiile îndelungate pun în pericol recolta de porumb. Fermierii mici, cei mai afectați # Moldova1
Culturile care nu au fost afectate de secetă riscă să fie compromise de precipitațiile îndelungate. În raionul Drochia, unii fermieri nu au reușit cu recoltarea porumbului. Afectați sunt agricultorii cu afaceri mici, care nu au amenajat spații de păstrare și uscare a porumbului. Aceștia sunt nevoiți să-l vândă direct de pe câmp, la prețuri cu până la 40 la sută mai mici.
Chiar în mijlocul iernii, la o seră din raionul Ialoveni, au început să înflorească primele lalele. Aceste flori, aduse special din Olanda, au adus primăvara mai devreme. Gheorghe Tonu cultivă 40 de soiuri de lalele și spune că fiecare floare are farmecul ei aparte și poate încălzi inima oricui.
Zelenski mulțumește Canadei și liderilor europeni pentru sprijin, înaintea negocierilor cu Donald Trump # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit prim-ministrului Canadei, Mark Carney, cu care a purtat discuții la Halifax, în provincia Nova Scoția, precum și liderilor europeni care s-au alăturat reuniunii. Întâlnirea a avut loc în ajunul negocierilor lui Zelenski cu Donald Trump.
On the night of December 28, rescuers and firefighters in Chisinau intensified their efforts after a fire broke out in a townhouse complex on 19 Măcieșilor str. in Chișinău. The flames affected the roofs of five homes, spreading over approximately 1,000 square meters. Fortunately, there were no reported injuries.
Incendiu de proporții într-un complex locativ din Chișinău: pompierii au intervenit la nivel sporit # Moldova1
Salvatorii și pompierii din capitală au intervenit la nivel sporit în noaptea de 28 decembrie, după izbucnirea unui incendiu într-un complex locativ de tip town house de pe strada Măcieșilor nr. 19 din municipiul Chișinău. Focul a afectat acoperișul a cinci locuințe, pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, însă, din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
Tragedie în Chișinău: un șofer de 24 de ani și pasagera sa au decedat într-un accident rutier # Moldova1
Doi tineri au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un automobil a intrat într-un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului, impactul fiind fatal pentru șofer și pasagera sa.
Austriacul Marco Schwarz a câștigat oncursul de slalom super-uriaș din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin ce se desfășoară în stațiunea italiană Livigno. Schwarz, care la 30 de ani a obținut a opta sa victorie în etapele de Cupa Mondială, dar prima la super-uriaș, a fost cronometrat cu un minut 10 secunde și 33 sutimi.
Austriacul Marco Schwarz, învingător-surpriză în concursul de slalaom-uriaș de la Livigno # Moldova1
Austriacul Marco Schwarz a câștigat oncursul de slalom super-uriaș din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin ce se desfășoară în stațiunea italiană Livigno. Schwarz, care la 30 de ani a obținut a opta sa victorie în etapele de Cupa Mondială, dar prima la super-uriaș, a fost cronometrat cu un minut 10 secunde și 33 sutimi.
Secția medicilor de familie din Ialoveni, modernizată cu investiții de aproape două milioane de lei # Moldova1
Condiții mai bune pentru medici și pacienți. Secția medici de familie din cadrul Centrului de sănătate Ialoveni a fost modernizată. Instituția a fost dotată cu un analizator biochimic - un aparat de laborator care procesează rapid analizele de sânge. Investițiile ajung la 1.9 milioane de lei.
Planul de pace este finalizat în proporție de 90%, a anunțat președintele Volodimir Zelenski care se îndreaptă spre Florida, unde, duminică, se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru a discuta despre pașii pentru o pace justă. Dar înainte de aceasta, Zelenski a ajuns în Canada, de unde se va conecta online la o ședință la care vor participa și liderii europeni. Regiunea Donbas, Centrala nucleară din Zaporojie și garanțiile de securitate sunt subiectele sensibile care trebuie puse la punct.
Crăciun cu sens pe litoralul Bulgariei: voluntarii au strâns aproape 5 tone de deșeuri de pe plajele Mării Negre # Moldova1
De Crăciun, zeci de voluntari au ales să dăruiască naturii cel mai prețios cadou: un țărm mai curat. În Bulgaria, inițiativa „Crăciun Curat” a ajuns la cea de-a opta ediție consecutivă și a adunat oameni de toate vârstele pe litoralul Mării Negre, cu un mesaj clar: poluarea nu mai poate fi amânată.
Zâmbete, jocuri și cadouri: o petrecere de iarnă pentru copiii care au cea mai mare nevoie # Moldova1
Pentru zeci de copii din diferite localități ale Republicii Moldova, sărbătorile de iarnă au venit mai devreme. Asociația The Moldova Project le-a organizat o petrecere de neuitat, cu animatori, jocuri interactive și cadouri. Beneficiari au fost copii din familii social-vulnerabile, iar unii au participat pentru prima dată la astfel de evenimente.
Ancheta privind prăbușirea avionului AZAL, oprită în Rusia. Reacția dură a Azerbaidjanului # Moldova1
Comitetul de Investigații al Federației Ruse a clasat dosarul penal privind prăbușirea avionului companiei AZAL, care a fost lovit de sistemul rus de apărare antiaeriană „Pantsir-S” în spațiul aerian de deasupra orașului Groznîi și s-a prăbușit ulterior în orașul kazah Aktau. Informația a fost comunicată de ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov.
În perioada sărbătorilor de iarnă, clubul de fotbal Zimbru Chișinău a organizat cea de-a doua ediție a turneului „Christmas Cup" # Moldova1
La „Christmas Cup", un eveniment dedicat tinerelor talente, au participat 7 echipe de băieți, dintre care 6 - de la liceele din municipiul Chișinău, și una - de la Ungheni. La turneu a concurat și o echipă de fete a clubului Zimbru, ele luptând de la egal la egal cu băieții, demonstrând determinare, curaj și spirit competitiv.
Veaceslav Ioniță: Creștere economică pe hârtie, în realitate - fragilitate. De ce 2025 nu este anul revenirii economiei R. Moldova? # Moldova1
Economia Republicii Moldova înregistrează în 2025 o creștere de 2.7%, după stagnarea din anul precedent, însă această evoluție nu marchează o relansare solidă, ci o recuperare lentă și vulnerabilă, dependentă de agricultură, climă și factori externi. Concluzia aparține economistului Veaceslav Ioniță, care a analizat principalele „Totaluri” ale anului economic 2025.
Doar 31% dintre americanii cu venituri anuale de până la 50.000 de dolari aprobă activitatea lui Donald Trump în funcția de președinte. În același timp, 65% exprimă dezaprobare, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare sociologică YouGov, scrie DW.
Fără ei, poveștile nu ar prinde viață. Vorbim despre actorii care transmit emoții de fiecare dată când urcă pe scenă. De Ziua Națională a Actorului vă prezentăm poveștile câtorva dintre artiștii Teatrului de Păpuși „Licurici”. Arta mânuirii păpușilor nu se mai studiază în nicio instituție din Republica Moldova, chiar dacă spectacolele sunt atât de îndrăgite de cei mici.
Un grav accident rutier în lanț, soldat cu doi morți și 26 de persoane rănite, a avut loc vineri seara pe autostrada Kan-etsu, în prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. În coliziune au fost implicate până la 67 de vehicule, iar mai multe dintre ele au luat foc, relatează Japan Today.
Tehnologie nouă în investigații: Poliția a primit un scaner 3D cu laser de înaltă precizie # Moldova1
Poliția Națională a Republicii Moldova a fost dotată cu un scaner 3D de ultimă generație, care va permite documentarea mult mai rapidă și precisă a locului faptei, prin crearea unor reprezentări virtuale complete ale scenelor investigate, ce pot fi folosite ulterior ca probe în instanță.
Accident grav în sudul țării: un mort și doi răniți după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac # Moldova1
Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs sâmbătă dimineață pe drumul Baurci – Ceadâr-Lunga, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac. Alte două persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Rusia: forțele de ordine au descins la o „sectă” unde se rugau pentru sănătatea lui Zelenski # Moldova1
La Sankt Petersburg, peste 70 de persoane au participat la o întâlnire a „Școlii principiului unic” - o organizație pe care agenția de stat RIA „Novosti”, citând surse din structurile de forță, o numește o „pseudo-sectă religioasă pro-ucraineană”, relatează DW.
Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol. Condamnare în lipsă în Franța, dar fără posibilitate de extrădare # Moldova1
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, au confirmat autoritățile de la Chișinău. Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.
Real Madrid continuă evoluțiile oscilante în Euroliga de baschet. Echipa spaniolă a înregistrat a 8-a înfrângere în 18 meciuri jucate în ediția actuală a competiției.
Atac rusesc asupra Kievului și regiunii: morți, zeci de răniți și oameni evacuați de sub dărâmături # Moldova1
Atacul rusesc asupra Kievului și regiunii s-a soldat cu morți, zeci de răniți și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile, iar salvatorii continuă intervențiile în mai multe raioane ale capitalei, unde există suspiciuni că oameni ar putea fi încă sub dărâmături. Anunțul a fost făcut de ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klimenko.
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfășoară, la această oră, în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului obișnuit, anunță Primăria Municipiului Chișinău, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.
„Cu Trump nu există opțiuni sigure”. Oficialii europeni consideră că rezultatul întâlnirii dintre președinții SUA și Ucrainei este imprevizibil # Moldova1
Oficialii europeni se așteaptă ca întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, programată pentru 28 decembrie, să fie una productivă, însă rezultatul acesteia rămâne imprevizibil, relatează CNN, citat de Meduza Live.
Poliția avertizează: polei și ghețuș pe drumurile din țară. Șoferii, îndemnați la prudență # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au creat dificultăți majore în trafic pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova. Potrivit Poliției Naționale, pe carosabil se formează polei și ghețuș, situație care reduce semnificativ aderența și sporește riscul producerii accidentelor rutiere.
Parlamentul în 2025: Multe ajustări punctuale, puține reforme profunde. Bugetul întârziat și opoziția slabă rămân vulnerabilități legislaturii a XI-a # Moldova1
Activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2025 a fost marcată mai degrabă de intervenții punctuale și ajustări de moment, decât de promovarea unor reforme structurale de substanță. Contextul electoral, presiunile externe legate de integrarea europeană și slăbiciunea dezbaterii parlamentare au influențat decisiv modul în care Legislativul și-a exercitat rolul, arată evaluările realizate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Promo-LEX și analiza expertului economic Stas Madan.
After spending 18 years in Italy, Artur Boldurescu returned to his hometown of Hâncești with a clear dream: to bring authentic Italian flavors to the area. He succeeded by investing in and opening a panini restaurant, the only one of its kind in the city. The establishment has already won over customers with its fresh ingredients and unique preparations.
Cinci persoane rănite după un nou atac rusesc asupra Kievului. Incendii și distrugeri în mai multe raioane ale capitalei # Moldova1
Cinci persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra Kievului, produs în noaptea de 27 decembrie. Patru dintre victime au fost transportate la spital, iar uneia i-a fost acordată asistență medicală ambulatorie. În urma bombardamentelor, în mai multe raioane ale capitalei ucrainene au izbucnit incendii, fiind avariate locuințe și automobile.
Punte veche de peste 50 de ani, singura legătură rapidă între Piatra și Pohorniceni, pericol pentru localnici # Moldova1
Un podeț vechi de peste jumătate de secol continuă să fie singura legătură rapidă dintre satele Piatra și Pohorniceni. Construit cândva de localnici, „puntea”, așa cum îi spun oamenii, este folosită zilnic de tineri și vârstnici, chiar dacă starea ei devine tot mai periculoasă. De ani buni, locuitorii cer o soluție sigură, iar autoritățile recunosc că intervențiile nu mai pot fi amânate.
„Magia chipului feminin” - Când pietrele spun povești: bijuterii handmade și portrete feminine, într-o expoziție unică la Chișinău # Moldova1
Frumusețea discretă a pietrelor semiprețioase și forța expresivă a chipului feminin se întâlnesc în expoziția „Magia chipului feminin”, inaugurată la Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău. Expoziția reunește bijuterii realizate manual și portrete pictate, ambele semnate de Olga Slastihin, arhitectă de profesie, care și-a descoperit vocația artistică după pensionare
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, pentru Axios, că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.
A doua zi de Crăciun a fost pentru mulți o zi de odihnă și relaxare. Chiar dacă pensiunile nu au fost la fel de pline ca în ziua de Crăciun, acestea s-au pregătit din timp pentru a-și întâmpina oaspeții. O pensiune din Orhei și-a primit vizitatorii cu bucate tradiționale, colinde și o atmosferă caldă. Gazdele spun că sunt deja în toiul pregătirilor pentru următoarele sărbători de iarnă.
În timp ce frigul i-a alungat pe toți în case, polonezii au sfidat gerul și s-au scăldat în apa rece. Este un obicei tradițional de Crăciun care le pune la încercare curajul și rezistența. Participanții spun că după scufundare se simt plini de energie și vitalitate.
Cobza, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO: „Va crește prestigiul acestui instrument muzical în întreaga lume” # Moldova1
La începutul secolului XX, cobza era prezentă la nunți, cumetrii și parastase, fiind o parte esențială a vieții în R. Moldova, România și Ucraina. Astăzi, cobza este mai rar întâlnită, însă există muzicieni pasionați și meșteri pricepuți care îi păstrează tradiția vie, continuând să transmită muzica și poveștile vechi din generație în generație. UNESCO a inclus cobza, în decembrie curent, pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității.
După 18 ani petrecuți în Italia, Artur Boldurescu s-a întors acasă, la Hâncești, cu un vis clar: să aducă gustul autentic italian în orașul său natal. Și i-a reușit. A investit și a deschis un local specializat în panini, singurul de acest fel din oraș, care deja a cucerit clienții prin produse proaspete și preparate ca la origine.
O noapte de Crăciun plină de teamă a cuprins mai multe regiuni din Europa din cauza așa-numitului „ciclon de Crăciun”. În câmpia Ravenna din Italia, râurile Senio și Lamone au ieșit din matcă, iar primarii au ordonat evacuări. În sudul Bulgariei, inundațiile au afectat case, curți și un hotel. Autoritățile au declarat stare de urgență parțială timp de șapte zile. Și pe insula Corsica din Franța, ploile abundente au provocat inundații, alunecări de teren și blocaje rutiere.
Probe video privind proveniența banilor lui Creangă. Procurorul: „Nu au legătură cu faptele incriminate” # Moldova1
Avocații fostului șef de la Direcția juridică a Parlamentului, Ion Creangă, au prezentat pe 26 decembrie, probe video cu versiunea lor privind proveniența banilor depistați asupra inculpatului la momentul reținerii. Înregistrarea arată cum Ion Creangă, având asupra sa o sacoșă, s-a întâlnit cu fratele său, Ștefan Creangă, și ar fi urcat ulterior într-un automobil. Acest lucru ar întări poziția că banii găsiți asupra lui Creangă nu au legătură cu faptele incriminate, susține procurorul de caz.
Radarele ucrainene au detectat, în după amiaza de 26 decembrie, un obiect zburător deasupra Republicii Moldova, care s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.
Meci uriaș făcut de sârbul Nikola Jokic în liga profesionistă nord-americană de baschet. Starul echipei Denver Nuggets a realizat un triple-double de senzație în partida câștigată cu Minnesota Timberwolves: 56 de puncte, 16 recuperări și 15 pase decisive.
De la Răzeni, în inima Belgiei: chef Alexandru Șapco și bucătăria care i-a adus titlul de cel mai bun tânăr bucătar al Bruxellesului # Moldova1
Originar din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Alexandru Șapco conduce astăzi, împreună cu soția sa, Lora Sutac, bucătăria unui restaurant de succes din orașul Bruxelles. În 2023, munca și perseverența sa au fost încununate cu titlul de cel mai bun tânăr bucătar din capitala Belgiei — o recunoaștere care, după cum spune chiar el, a venit în momentul în care „am înțeles cu siguranță ce vreau să fac”.
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare: Poliția deschide dosar de urmărire # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat, pe 26 decembrie, la 12 ani de închisoare, potrivit deciziei Judecătoriei Comrat. Constantinov nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței.
