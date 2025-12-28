Studentă la Yale, acasă de sărbători: Iulia Teleucă despre studii în SUA, muzică și dorul de familie

21:50

A doua zi de Crăciun a fost pentru mulți o zi de odihnă și relaxare. Chiar dacă pensiunile nu au fost la fel de pline ca în ziua de Crăciun, acestea s-au pregătit din timp pentru a-și întâmpina oaspeții. O pensiune din Orhei și-a primit vizitatorii cu bucate tradiționale, colinde și o atmosferă caldă. Gazdele spun că sunt deja în toiul pregătirilor pentru următoarele sărbători de iarnă.