Recunoașterea Somalilandului de către Israel, condamnată de Somalia și statele arabe

Avocații fostului șef de la Direcția juridică a Parlamentului, Ion Creangă, au prezentat pe 26 decembrie, probe video cu versiunea lor privind proveniența banilor depistați asupra inculpatului la momentul reținerii. Înregistrarea arată cum Ion Creangă, având asupra sa o sacoșă, s-a întâlnit cu fratele său, Ștefan Creangă, și ar fi urcat ulterior într-un automobil. Acest lucru ar întări poziția că banii găsiți asupra lui Creangă nu au legătură cu faptele incriminate, susține procurorul de caz.