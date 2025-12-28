Ceadîr-Basket a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la baschet masculin

18:50

În partida dintre New Orleans Pelicans și Phoenix Suns spiritele s-au încins pe parcursul reprizei a treia, după ce Jose Alvarado de la Pelicans a fost sancționat pentru că l-a împins pe Mark Williams de la Suns. Primul le-a cerut inițial socoteală arbitrilor, dar apoi s-a întors brusc și l-a împins pe pivotul lui Suns. A urmat o bătaie în toată regula între Alvarado și Williams. Cei doi baschetbaliști au fost eliminați și tirmiși la vestiare, iar la final Phoenix Suns au obținut victoria cu scorul de 123:114.