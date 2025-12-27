Zâmbete, jocuri și cadouri: o petrecere de iarnă pentru copiii care au cea mai mare nevoie

20:00

Din cauza temperaturilor scăzute, în această dimineață s-a format polei pe mai multe șosele din țară. Șoferii care cicrulau pe drumul M3 au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să aștepte intervenția drumarilor. Dificultăți au avut și pietonii, pentru că trotuarele din capitală s-au transformat în adevărate patinoare. 80 de oameni au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi sau luxații, de trei ori mai mulți decât în alte zile.