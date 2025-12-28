(foto) „Ты особенная”: Nicolina Bucătaru a făcut un anunț șoc pe rețele despre relația cu logodnicul său
UNIMEDIA, 28 decembrie 2025 19:30
Blogerita și creatoarea de conținut Nicolina Bucătaru a surprins internauții cu o veste emoționantă despre viața sa personală. Deși în urmă cu doar câteva luni apărea pe rețelele sociale strălucind cu un inel de logodnă impunător și radia de fericire, tânăra a anunțat recent că nu mai este într-o relație, scrie SHOK.md.
• • •
(foto) „Ты особенная": Nicolina Bucătaru a făcut un anunț șoc pe rețele despre relația cu logodnicul său
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi caracterizată de condiții de iarnă, cu o atmosferă predominant norocoasă și precipitații sub formă de ninsoare ușoară.
22:40
Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de cer predominant noros, cu intervale de ninsoare ușoară, iar condițiile atmosferice se mențin stabile pe parcursul zilei.
20:10
(video) „Mai plimbăm mingea”. Ședințele de la Parlament și Guvern „se mută” marți seara pe gazon, pentru fotbal. Maxim Potîrniche: Radu Marian ne adună # UNIMEDIA
Deși a devenit deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche spune că fotbalul rămâne o parte importantă a vieții sale. Acesta a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, că în fiecare zi de marți, la ora 20:00, se întâlnește cu mai mulți membri ai Guvernului, funcționari publici și colegi din Parlament pentru a juca fotbal.
19:20
Reprezentanții Kennedy Center îi cer un milioan de dolari despăgubire artistului care a anulat concertul din cauza lui Trump # UNIMEDIA
Reprezentanții Centrului de Artă „John F. Kennedy”, redenumit neoficial „Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, l-a criticat dur pe un muzician care și-a anulat recitalul în semn de protest, scrie adevărul.ro.
19:10
Atacantul moldovean Vladislav Blănuță, out de la Dinamo Kiev: Ucrainenii i-au anunțat viitoarea destinație # UNIMEDIA
Transferat la începutul lunii septembrie de la FCU Craiova în schimbul a 2,6 milioane de euro, Blănuță a început cu stângul experiența în Ucraina. Imediat după ce a ajuns la Dinamo Kiev, acesta a fost acuzat că a distribuit materiale pro-ruse pe rețelele sociale, în trecut, scrie digisport.ro.
18:40
Mulți cred că singurătatea este o problemă a lumii dezvoltate: că societățile bogate se fragmentează pe măsură ce oamenii urmăresc bunăstarea în detrimentul relațiilor sociale, scrie protv.ro.
18:10
(video) Cu gândul la mamă: Vlad Codreanu revine cu o lansare profund emoționantă despre cea care i-a fost mereu alături și i-a luminat calea # UNIMEDIA
Vlad Codreanu revine în atenția publicului cu o lansare profund emoționantă. Artistul a prezentat recent piesa „Doar mama”, o creație muzicală încărcată de sinceritate, dedicată celei mai importante ființe din viața sa – mama, scrie shok.md.
17:20
(video) Accident cumplit în Guatemala: Un autobuz a căzut într-o prăpastie. Sunt 15 persoane decedate # UNIMEDIA
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite după ce un autobuz interurban a căzut într-o râpă pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, scrie adevărul.ro.
17:10
„O emblemă a cântecului moldovenesc”. Interpretul Alexandru Lozanciuc își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Câți ani împlinește artistul # UNIMEDIA
Interpretul Alexandru Lozanciuc este omagiat astăzi, 27 decembrie. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare artistului.
16:40
Un nou scandal de corupție la Kiev. Procurorii anticorupție acuză parlamentari de luare de mită în schimbul voturilor din Rada Supremă # UNIMEDIA
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, citată de hotnews.ro.
16:10
(video) „Cu mâna trebuie?”. Emilian Crețu, Dara și Costi Burlacu, provocați să mulgă vacile. Cine a strâns cel mai mult lapte # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu, alături de artiștii Dara și Costi Burlacu, au acceptat mai multe provocări în cadrul emisiunii Raioane TV. Una dintre acestea a fost mulsul vacilor, iar cantitatea obținută urma să fie luată acasă. „Cu mâna trebuie?”, a întrebat Dara, vizibil surprinsă.
15:40
(foto) Primul Crăciun împreună, după scandalul care i-a distrus căsnicia: Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver, față în față la 14 ani de la infidelitatea care a zguduit Hollywood-ul # UNIMEDIA
La 14 ani după ce unul dintre cele mai șocante scandaluri conjugale din istoria Hollywood-ului a explodat public, Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver apar din nou împreună — de această dată, sub luminițe de Crăciun. O reuniune care, deși ambalată în zâmbete și fotografii de familie, poartă încă ecoul unei trădări care a pus punct unei căsnicii de 25 de an, scrie protv.ro.
15:10
Poliția a deschis un proces penal pe cazul fetiței de 13 ani, care a fost bătută de alte două tinere: „Așteptăm expertizele” # UNIMEDIA
Oamenii legii au pornit un proces penal în cazul adolescentei de 13 ani, care a fost agresată de mai multe tinere, în raionul Ialoveni. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Totodată, minora a fost spitalizată.
14:40
(video) Vulcanul Etna își intensifică activitatea. Autoritățile au ridicat gradul de alert # UNIMEDIA
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, transmite sâmbătă DPA, citată de hotnews.ro.
14:40
Fostul prim-ministru Vlad Filat, dat ieri, 26 decembrie, în căutare de Biroul Central Național INTERPOL din Paris, a venit cu o reacție publică pe rețelele de socializare. Acesta susține că nu se eschivează de la procedurile legale și că hotărârea instanței din Franța, invocată în spațiul public, nu este definitivă.
14:10
(foto) Accident grav la Ceadîr-Lunga: Un șofer de 20 ani a murit, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu BMW-ul într-un copac. 2 pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale # UNIMEDIA
Un șofer de 20 de ani a murit pe loc, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost implicate într-un grav accident. Totul s-a întâmplat în această dimineață, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga, anunță Poliția.
13:40
Au fost văzuți împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături # UNIMEDIA
Au divorțat în urmă cu un an și nu au mai fost văzuți împreună de atunci, până zilele trecute, când au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături pentru sărbători, scrie protv.ro.
13:10
(video) A plecat fără planuri, s-a întors cu o familie. Cum și-a cunoscut Maxim Potîrniche soția, pe când juca în Belarus: „N-a vrut să-mi dea numărul ei de telefon” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, a povestit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, cum și-a cunoscut soția, alături de care are astăzi o fetiță. Povestea de dragoste a celor doi a început în perioada în care Maxim Potîrniche evolua la echipa Belșina Bobruisk din Belarus.
12:40
Google a anunțat un adevărat „cadou de Crăciun” pentru utilizatorii Gmail care încă folosesc adrese de e-mail stânjenitoare din perioada liceului, scrie CNBC, citată de protv.ro.
12:10
(video) Deținută dintr-o eroare? Carolina Romanciuc denunță abuzuri grave în dosarul care o poate trimite pentru 15 ani la închisoare: „Din cauza stresului am pierdut o sarcină” # UNIMEDIA
Carolina Romanciuc, tânăra care a petrecut deja trei luni în spatele gratiilor fiind confundată cu o altă persoană într-un dosar de escrocherie de 700.000 de euro, a povestit într-un interviu cu Adrian Prodan despre neregulile grave din dosarul său. Deși susține că are probe solide care îi demonstrează nevinovăția, tânăra se confruntă cu un sistem care pare decis să „acopere o greșeală” cu prețul libertății sale. Dincolo de lupta cu sistemul juridic, tânăra a dezvăluit o dramă personală care i-a marcat definitiv viața: pierderea unei sarcini în timpul perioadei de detenție, scrie shok.md.
11:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, și-a amintit că, 1 an în urmă, a căzut la patinoar și și-a rupt mâna.
11:40
Israelul devine prima ţară din lume care recunoaşte „statul independent și suveran” Somaliland # UNIMEDIA
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că țara sa recunoaşte în mod oficial „statul independent şi suveran” Republica Somaliland, care s-a desprins din Somalia, relatează AFP și i24NEWS, citate de libertatea.ro.
11:10
Fostul premier, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională. Cererea a fost transmisă la 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL din Paris, conform surselor UNIMEDIA.
