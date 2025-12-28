(video) Cu viteză excesivă și manevre periculoase: Șoferul Volkswagenul, surprins făcând slalom în trafic, cu câteva minute înainte de tragedie

20:30

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a făcut publice mai multe detalii, la o săptămână după incidentul din Sectorul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a a efectuat mai multe împușcături, după miezul nopții. „Angajatul păstra arma în safeu, la muncă, nu a avut-o cu el la eveniment. Nu s-au schimbat uși, geamuri, este un absurd”, a declarat chestorul, pentru Ziarul de Gardă.