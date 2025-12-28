(video) Accident bizar la Bălți: Un șofer a intrat cu mașina într-o ambulanța în care se afla soția sa

12:10

Carolina Romanciuc, tânăra care a petrecut deja trei luni în spatele gratiilor fiind confundată cu o altă persoană într-un dosar de escrocherie de 700.000 de euro, a povestit într-un interviu cu Adrian Prodan despre neregulile grave din dosarul său. Deși susține că are probe solide care îi demonstrează nevinovăția, tânăra se confruntă cu un sistem care pare decis să „acopere o greșeală” cu prețul libertății sale. Dincolo de lupta cu sistemul juridic, tânăra a dezvăluit o dramă personală care i-a marcat definitiv viața: pierderea unei sarcini în timpul perioadei de detenție, scrie shok.md.