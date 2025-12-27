(video) Cu gândul la mamă: Vlad Codreanu revine cu o lansare profund emoționantă despre cea care i-a fost mereu alături și i-a luminat calea

20:50

Două foste prietene apropiate ale lui Amy Winehouse au ajuns în centrul unui scandal juridic de proporții, după ce au vândut la licitație peste 150 de obiecte care i-au aparținut celebrei artiste. Profitul obținut în urma acestor licitații este estimat la peste 700.000 de lire sterline, o sumă care a stârnit reacția dură a lui Mitchell Winehouse, tatăl și moștenitorul averii cântăreței. Acesta le-a dat în judecată pe cele două femei, susținând că toate obiectele ar fi trebuit să revină Amy Winehouse Foundation, organizația caritabilă creată în memoria fiicei sale, cu scopul de a sprijini tinerii care se confruntă cu dependențe și probleme de sănătate mintală, scrie Can Can.