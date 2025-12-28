MEC s-a autosesizat în cazul copilei de 13 ani, care a fost bătută crunt de alte 2 fete, la Ialoveni

15:30

Meteorologii anunță cod Roșu de ninsori și vânt în zona montană, până luni la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi și ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale care pot ajunge și la 120 km/h. În Muntenia și Oltenia este cod Galben de intensificări ale vântului, în timp ce în mare parte din Moldova va fi cod Portocaliu, scrie digi24.ro.