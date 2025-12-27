„O emblemă a cântecului moldovenesc”. Interpretul Alexandru Lozanciuc își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Câți ani împlinește artistul
UNIMEDIA, 27 decembrie 2025 17:10
Interpretul Alexandru Lozanciuc este omagiat astăzi, 27 decembrie. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare artistului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum o oră
17:20
(video) Accident cumplit în Guatemala: Un autobuz a căzut într-o prăpastie. Sunt 15 persoane decedate # UNIMEDIA
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite după ce un autobuz interurban a căzut într-o râpă pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, scrie adevărul.ro.
17:10
„O emblemă a cântecului moldovenesc”. Interpretul Alexandru Lozanciuc își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Câți ani împlinește artistul # UNIMEDIA
Interpretul Alexandru Lozanciuc este omagiat astăzi, 27 decembrie. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare artistului.
Acum 2 ore
16:40
Un nou scandal de corupție la Kiev. Procurorii anticorupție acuză parlamentari de luare de mită în schimbul voturilor din Rada Supremă # UNIMEDIA
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, citată de hotnews.ro.
16:10
(video) „Cu mâna trebuie?”. Emilian Crețu, Dara și Costi Burlacu, provocați să mulgă vacile. Cine a strâns cel mai mult lapte # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu, alături de artiștii Dara și Costi Burlacu, au acceptat mai multe provocări în cadrul emisiunii Raioane TV. Una dintre acestea a fost mulsul vacilor, iar cantitatea obținută urma să fie luată acasă. „Cu mâna trebuie?”, a întrebat Dara, vizibil surprinsă.
Acum 4 ore
15:40
(foto) Primul Crăciun împreună, după scandalul care i-a distrus căsnicia: Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver, față în față la 14 ani de la infidelitatea care a zguduit Hollywood-ul # UNIMEDIA
La 14 ani după ce unul dintre cele mai șocante scandaluri conjugale din istoria Hollywood-ului a explodat public, Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver apar din nou împreună — de această dată, sub luminițe de Crăciun. O reuniune care, deși ambalată în zâmbete și fotografii de familie, poartă încă ecoul unei trădări care a pus punct unei căsnicii de 25 de an, scrie protv.ro.
15:10
Poliția a deschis un proces penal pe cazul fetiței de 13 ani, care a fost bătută de alte două tinere: „Așteptăm expertizele” # UNIMEDIA
Oamenii legii au pornit un proces penal în cazul adolescentei de 13 ani, care a fost agresată de mai multe tinere, în raionul Ialoveni. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Totodată, minora a fost spitalizată.
14:40
(video) Vulcanul Etna își intensifică activitatea. Autoritățile au ridicat gradul de alert # UNIMEDIA
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, transmite sâmbătă DPA, citată de hotnews.ro.
14:40
Fostul prim-ministru Vlad Filat, dat ieri, 26 decembrie, în căutare de Biroul Central Național INTERPOL din Paris, a venit cu o reacție publică pe rețelele de socializare. Acesta susține că nu se eschivează de la procedurile legale și că hotărârea instanței din Franța, invocată în spațiul public, nu este definitivă.
14:10
(foto) Accident grav la Ceadîr-Lunga: Un șofer de 20 ani a murit, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu BMW-ul într-un copac. 2 pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale # UNIMEDIA
Un șofer de 20 de ani a murit pe loc, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost implicate într-un grav accident. Totul s-a întâmplat în această dimineață, pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga, anunță Poliția.
Acum 6 ore
13:40
Au fost văzuți împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături # UNIMEDIA
Au divorțat în urmă cu un an și nu au mai fost văzuți împreună de atunci, până zilele trecute, când au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături pentru sărbători, scrie protv.ro.
13:10
(video) A plecat fără planuri, s-a întors cu o familie. Cum și-a cunoscut Maxim Potîrniche soția, pe când juca în Belarus: „N-a vrut să-mi dea numărul ei de telefon” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, a povestit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, cum și-a cunoscut soția, alături de care are astăzi o fetiță. Povestea de dragoste a celor doi a început în perioada în care Maxim Potîrniche evolua la echipa Belșina Bobruisk din Belarus.
12:40
Google a anunțat un adevărat „cadou de Crăciun” pentru utilizatorii Gmail care încă folosesc adrese de e-mail stânjenitoare din perioada liceului, scrie CNBC, citată de protv.ro.
12:10
(video) Deținută dintr-o eroare? Carolina Romanciuc denunță abuzuri grave în dosarul care o poate trimite pentru 15 ani la închisoare: „Din cauza stresului am pierdut o sarcină” # UNIMEDIA
Carolina Romanciuc, tânăra care a petrecut deja trei luni în spatele gratiilor fiind confundată cu o altă persoană într-un dosar de escrocherie de 700.000 de euro, a povestit într-un interviu cu Adrian Prodan despre neregulile grave din dosarul său. Deși susține că are probe solide care îi demonstrează nevinovăția, tânăra se confruntă cu un sistem care pare decis să „acopere o greșeală” cu prețul libertății sale. Dincolo de lupta cu sistemul juridic, tânăra a dezvăluit o dramă personală care i-a marcat definitiv viața: pierderea unei sarcini în timpul perioadei de detenție, scrie shok.md.
Acum 8 ore
11:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, și-a amintit că, 1 an în urmă, a căzut la patinoar și și-a rupt mâna.
11:40
Israelul devine prima ţară din lume care recunoaşte „statul independent și suveran” Somaliland # UNIMEDIA
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că țara sa recunoaşte în mod oficial „statul independent şi suveran” Republica Somaliland, care s-a desprins din Somalia, relatează AFP și i24NEWS, citate de libertatea.ro.
11:10
Fostul premier, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională. Cererea a fost transmisă la 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL din Paris, conform surselor UNIMEDIA.
11:00
(video) „Dați-mi voie să mă duc acasă!”. Scene de coșmar la Ialoveni. O fetiță de 13 ani, bătută de două tinere, în timp ce alți băieți filmau întâmplarea: Voiau să o înece într-o râpă # UNIMEDIA
Un incident extrem de grav a avut loc într-o localitate din orașul Ialoveni, unde o fetiță de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau întreaga scenă, potrivit surselor UNIMEDIA.
10:40
Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online” # UNIMEDIA
Pavel Durov, fondatorul Telegram, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că încearcă să transforme UE într-un „gulag digital” prin restricții impuse giganților tehnologici, relatează The Times, citată de digi24.ro.
10:10
(video) Emilian Crețu, în lacrimi, la muzeul din Telenești. Actorul a descoperit o fotografie a tatălui său, pe care nici familia nu o deține: „Cum a ajuns aici?” # UNIMEDIA
Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a avut parte de o surpriză emoționantă în timpul unei emisiuni, când a vizitat Muzeul Raional de Istorie și Etnografie din Telenești. Acolo, acesta a descoperit o fotografie rară cu tatăl său, imagine pe care nici măcar familia sa nu o deține.
Acum 12 ore
09:40
(video) China a doborât un nou record mondial. Trenul Maglev a ajuns la 700 km/h în doar două secunde # UNIMEDIA
O echipă specializată în tehnologia Maglev (tren cu levitație magnetică) de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China a reușit să accelereze un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri/oră în doar două secunde, în cadrul unui test de levitație magnetică, scrie adevărul.ro.
09:20
Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de cer predominant noros, cu intervale de ninsoare ușoară, iar condițiile atmosferice se mențin stabile pe parcursul zilei.
09:20
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au dus la formarea poleiului și a ghețușului pe mai multe sectoare de drum din țară, fapt ce îngreunează circulația și sporește riscul producerii accidentelor rutiere.
09:10
Prima mențiune a logofătului în Țara Românească și inițiativele de unificare ale lui Constantin Ipsilanti.
09:10
(video) „V-ați cumpărat patru apartamente?”. Ghimpu: „3-4, cam așa ceva, nu mai țin eu minte” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a vorbit despre investițiile sale imobiliare în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei”, unde a recunoscut că, din banii obținuți în urma vânzării cotei sale de la o stație PECO, a cumpărat mai multe apartamente, fără a putea preciza exact numărul acestora.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și oportunități neașteptate pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se vor manifesta în moduri surprinzătoare, provocând fiecare nativ să exploreze noi teritorii ale existenței. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi?
07:20
Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de cer predominant noros, cu intervale de ninsoare ușoară, iar condițiile atmosferice se mențin stabile pe parcursul zilei.
Acum 24 ore
21:40
„Moș Crăciun left the chat.” Un mesaj lipit pe ușă pentru colindători a provocat glume, dar și furie pe rețele: „Grinch, tu ești? Colind cu buletinul” # UNIMEDIA
Un mesaj despre colindători distribuit pe rețele a devenit viral și a adunat numeroase comentarii din partea internauților, unele, de susținere, altele - dimpotrivă, de blamare a autoarei.
21:10
Un bărbat de 30 de ani din Comrat, căutat cu disperare de rude și voluntari: A dispărut fără urmă de la o fermă din raion, pe 14 decembrie # UNIMEDIA
Un bărbat de 30 de ani din Comrat este căutat, cu disperare, de rude. Acesta a dispărut fără urmă, la data de 14 decembrie, de la o fermă din localitatea Svetloe din raion.
20:50
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe: Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei # UNIMEDIA
Două foste prietene apropiate ale lui Amy Winehouse au ajuns în centrul unui scandal juridic de proporții, după ce au vândut la licitație peste 150 de obiecte care i-au aparținut celebrei artiste. Profitul obținut în urma acestor licitații este estimat la peste 700.000 de lire sterline, o sumă care a stârnit reacția dură a lui Mitchell Winehouse, tatăl și moștenitorul averii cântăreței. Acesta le-a dat în judecată pe cele două femei, susținând că toate obiectele ar fi trebuit să revină Amy Winehouse Foundation, organizația caritabilă creată în memoria fiicei sale, cu scopul de a sprijini tinerii care se confruntă cu dependențe și probleme de sănătate mintală, scrie Can Can.
20:40
(video) Cernăuțeanu, noi detalii după împușcăturile de la IP Centru: Polițistul avea arma personală în safeu la birou. A lăsat-o în timpul petrecerii # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a făcut publice mai multe detalii, la o săptămână după incidentul din Sectorul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a a efectuat mai multe împușcături, după miezul nopții. „Angajatul păstra arma în safeu, la muncă, nu a avut-o cu el la eveniment. Nu s-au schimbat uși, geamuri, este un absurd”, a declarat chestorul, pentru Ziarul de Gardă.
20:30
(video) Cernăuțeanu, noi detalii după împușcăturile de la IP Centru: Polițiștii poartă arma personală și în afara serviciului, e o formă de protecție # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a făcut publice mai multe detalii, la o săptămână după incidentul din Sectorul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a a efectuat mai multe împușcături, după miezul nopții. „Angajatul păstra arma în safeu, la muncă, nu a avut-o cu el la eveniment. Nu s-au schimbat uși, geamuri, este un absurd”, a declarat chestorul, pentru Ziarul de Gardă.
20:00
(video) „Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete: Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk # UNIMEDIA
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post, citat de digi24.ro.
19:30
Israelul a devenit prima țară care recunoaște Somaliland ca stat independent, la mai bine de trei decenii după ce s-a separat de Somalia, informează digi24.ro, citând Times of Israel.
19:00
(video) Flagrant ca în filme, la o stație PECO din Florești: Doi bărbați, reținuți în timp ce primeau bani de la o persoană pe care au șantajat-o cu 100 mii lei # UNIMEDIA
Doi bărbați cu vârstele de 55 și 62 de ani, domiciliați în localitatea Cunicea, raionul Florești, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj.
19:00
(foto/video) „E groaznic”: Ce i s-a întâmplat unei bloggerițe de la noi în a doua zi de Crăciun # UNIMEDIA
Sărbătorile au fost umbrite de momente de panică pentru bloggerița Cristina Evtodii, după ce, a doua zi de Crăciun, în blocul în care locuiește a izbucnit un incendiu, scrie Shok.md. Incidentul a fost făcut public chiar de aceasta, printr-o serie de mesaje și imagini distribuite pe rețelele sociale.
18:50
Discuțiile dintre Vladimir Putin și George W. Bush, declasificate: Liderul rus a amenințat, după summitul de la București, cu declanșarea unui război în Ucraina # UNIMEDIA
Declasificarea conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush arată că liderul rus obișnuia încă din perioada primului său mandat la Kremlin să țină prelegeri de istorie trunchiată și intenționa să se infiltreze în NATO, o alianță militară defensivă creată după cel de-Al Doilea Război Mondial pentru a garanta securitatea pe continentul european și pentru a descuraja agresiunea, în special din partea Uniunii Sovietice, moștenită între timp de Rusia, scrie Libertatea.
18:40
(video) Flagrant ca în filme, la o stație PECO din Florești: Doi bărbați, reținut în timp ce primeau bani de la o persoană pe care au șantajat-o cu 100 mii lei # UNIMEDIA
Doi bărbați cu vârstele de 55 și 62 de ani, domiciliați în localitatea Cunicea, raionul Florești, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj.
18:30
Un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din nordul Moldovei a pus autoritățile în alertă: Ce au detectat radarele # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că, astăzi după amiază autoritățile ucrainene au comunicat că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova. Ulterior, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că acesta s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.
18:20
„A lăsat în urmă un gol greu de exprimat.” Doliu în mediul didactic din Orhei: Profesoara Vera Știrbu de la Colegiul Vasile Lupu a trecut în neființă # UNIMEDIA
Colegiul Vasile Lupu din Orhei anunță despre trecerea în neființă a Verei Știrbu, profesoară de limba și literatura română. În acest context, instituția a transmis un mesaj de condoleanțe: „Am pierdut nu doar un pedagog desăvârșit de limba și literatura română, ci și un coleg loial, un om de o cultură vastă și de o bunătate rară, care a marcat destinele și a sădit speranțe în sufletele discipolilor”.
18:00
(foto) Cum și-au împodobit vedetele de la Hollywood brazii de Crăciun: Așa arată cei mai neconvenționali pomi # UNIMEDIA
De la clanul Kardashian-Jenner până la Selena Gomez, Paris Hilton sau Jennifer Lopez, Crăciunul 2025 a devenit, ca în fiecare an, o adevărată competiție a brazilor spectaculoși. Unele vedete au apelat la designeri și decoratori profesioniști, altele au preferat variante mai simple, cu accent pe emoție și familie, dar un lucru e clar: fiecare brad spune o poveste, scrie Can Can.
Ieri
17:40
Circulația troleibuzelor la intersecția bd. Ștefan cel Mare cu str. Bodoni, temporar afectată: Transportul public întârzie cu 30 minute # UNIMEDIA
În urma unui deranjament la rețeaua de contact de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, circulația troleibuzelor a fost temporar afectată.
17:10
Apelul care l-a lăsat fără economii: Un bătrân din Bălți, înșelat cu peste 1 mil. lei de trei indivizi. S-au dat drept polițiști și i-au propus să-și treacă banii într-o bancă mai „sigură” # UNIMEDIA
Trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, reținute de procurorii Procuraturii Bălți, în colaborare cu poliția. Acestea, sunt suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, conform oamenilor legii.
16:40
(video) Perciun nu renunță la fuziunea Universității de la Cahul și promite un „centru universitar puternic la sud” peste 5-10 ani: Vom investi 40 mil. de lei # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, nu renunță la reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei prin integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și promite un „centru universitar puternic la sud” peste 5-10 ani. „Ministerul se angajează să facă o investiție anuală de 10 milioane de lei timp de patru ani în campusul universitar”, a declarat oficialul, în timpul unui live pe Facebook.
16:40
Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „Păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate # UNIMEDIA
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun. Este vorba despre general colonelul Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, fost adjunct al ministrului Apărării și una dintre figurile-cheie ale cercului de putere din jurul fostului ministru Serghei Șoigu, scrie adevărul.ro.
16:30
Andra, surpriză pentru fani de Crăciun: „Enrique Iglesias și-a dorit să mai facem încă o piesă împreună!” Cum sună melodia Me Voy Acostumbrando # UNIMEDIA
Fanii Andrei au primit un cadou muzical neașteptat chiar de sărbători! Artista a anunțat pe Instagram că a înregistrat o nouă piesă alături de Enrique Iglesias și Descemer Bueno, marcând astfel a doua colaborare dintre Andra și superstarul internațional, după hitul Nos Fuimos Lejos din 2018, scrie protv.ro.
16:00
Atenție, șoferi! Se circulă în condiţii de ninsoare, în mai multe zone ale țării: Recomandările Poliției # UNIMEDIA
Autoritățile informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Pe alocuri, carosabilul este afectat de depuneri de polei și gheață, condiții care reduc semnificativ vizibilitatea și aderența.
15:50
(video) „O statistică absolut dezastruoasă”. Perciun: 11% dintre studenți spun că în universități se ia mită pentru note sau teze # UNIMEDIA
Aproape 11% dintre studenții din învățământul superior susțin că, în universitățile în care studiază, s-a oferit sau s-a luat mită pentru teza de licență sau pentru obținerea unei note la evaluări. Datele apar într-un sondaj prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a calificat situația drept „absolut dezastruoasă”.
15:50
Rusia anunță reluarea contactelor cu SUA după analizarea noului plan de pace. Putin tace când vine vorba de documentul în 20 de puncte # UNIMEDIA
Kremlinul a anunţat vineri, 26 decembrie, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni, scrie adevarul.ro.
15:50
Atenție, șoferi! Se circulă în condiţii de ninsoare, în toată țara: Recomandările Poliției # UNIMEDIA
Autoritățile informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Pe alocuri, carosabilul este afectat de depuneri de polei și gheață, condiții care reduc semnificativ vizibilitatea și aderența.
15:20
Un accident rutier s-a produs la Gura Camencii, unde un camion de mare tonaj a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.