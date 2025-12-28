Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii

06:50

Un caz de folosire a unui permis de conducere fals, depistat la frontieră, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare cu executare, după ce instanța a constatat că fapta a fost comisă intenționat și în perioada în care inculpatul din raionul Florești se afla deja sub efectul unei condamnări anterioare. Prin sentința pronunțată la 24 […]