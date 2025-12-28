Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Observatorul de Nord, 28 decembrie 2025 12:40
Dacă te gândești la al doilea copil, probabil te întrebi care este cea mai bună diferență de vârstă între copii. Află ce spun specialiștii despre avantajele și provocările fiecărui interval, cum influențează relația dintre copii și echilibrul familiei și cum poți lua o decizie potrivită pentru tine și partenerul tău. Planificarea celui de-al doilea copil […] Post-ul Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 5 minute
13:20
Bugetul familiei după sărbători: trucuri simple pentru un început de an fără griji # Observatorul de Nord
După mesele îmbelșugate, cadourile și cheltuielile inevitabile ale sărbătorilor, multe familii intră în noul an cu bugetul sub presiune. Primele săptămâni din ianuarie pot deveni însă un moment-cheie pentru resetare financiară, dacă sunt aplicate câteva măsuri simple de economisire, planificare și cumpărături inteligente. De ce este importantă reorganizarea bugetului după sărbători Perioada sărbătorilor aduce, de […] Post-ul Bugetul familiei după sărbători: trucuri simple pentru un început de an fără griji apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
12:40
Dacă te gândești la al doilea copil, probabil te întrebi care este cea mai bună diferență de vârstă între copii. Află ce spun specialiștii despre avantajele și provocările fiecărui interval, cum influențează relația dintre copii și echilibrul familiei și cum poți lua o decizie potrivită pentru tine și partenerul tău. Planificarea celui de-al doilea copil […] Post-ul Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
11:50
În constelația Monoceros, cunoscută și ca Unicornul, se află o nebuloasă care seamănă surprinzător de bine cu un brad de Crăciun. Este vorba despre NGC 2264, parte dintr-o structură mai mare de nebuloase din Calea Lactee. În formă naturală, nebuloasa are o nuanță roșiatică, cauzată de radiațiile hidrogenului. În imaginile artistice cu tematică de sărbători […] Post-ul Bradul de Crăciun… din spațiu. Nebuloasa care uimește astronomii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Cinci modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința # Observatorul de Nord
Chiar și schimbările mici, dar consistente pot avea un efect evident asupra sănătății. Iată mai jos cinci modalități sprijinite de știință care să te ajute în 2026. 5 modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026 Menținerea unei hidratări corespunzătoare este una dintre cele mai simple modalități de a îmbunătăți starea generală de sănătate. Corpul […] Post-ul Cinci modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
10:30
Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Ce arată specialiștii # Observatorul de Nord
Experții în sănătate spun că există mai multe modalități de a ameliora disconfortul stomacal în timpul sărbătorilor. Vezi care sunt acele modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Cunoașterea factorilor declanșatori, înlocuirea anumitor alimente și limitarea consumului de alcool pot ajuta toate la reducerea balonării după mese copioase. Un stomac plin […] Post-ul Modalități simple de a evita balonarea după mesele de sărbători. Ce arată specialiștii apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Există un anumit tip de pește care, atunci când este consumat regulat, poate contribui la scăderea colesterolului „rău” și la susținerea sănătății cardiovasculare. Acest tip de pește reduce colesterolul Nutriționiștii atrag atenția asupra unui pește gras, bogat în acizi grași esențiali și nutrienți valoroși. Ajută la menținerea unui profil lipidic echilibrat. Un studiu publicat în […] Post-ul Peștele care reduce colesterolul. Vezi ce poți consuma în mod regulat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
08:40
Meteo, 28 decembrie 2025: astăzi va ninge, iar valorile termice vor coborî până la -2 grade Celsius # Observatorul de Nord
Duminică, 28 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Molodva, conform prognozelor metorologilor sunt posibile ninsori pe arii extinse și temperaturi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra îmtre zero grade și -2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, iar […] Post-ul Meteo, 28 decembrie 2025: astăzi va ninge, iar valorile termice vor coborî până la -2 grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 28 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 28 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 28 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Zelenski și Trump se vor întâlni dastăzi la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace # Observatorul de Nord
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească în curând cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Întâlnirea ar urma să aibă loc duminică, la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, Florida, transmite moldpres.md Zelenski a confirmat întrevederea într-o postare […] Post-ul Zelenski și Trump se vor întâlni dastăzi la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
06:50
Să nu faceți ca el: Pedeapsă cu închisoare pentru un permis de conducere fals # Observatorul de Nord
Un caz de folosire a unui permis de conducere fals, depistat la frontieră, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare cu executare, după ce instanța a constatat că fapta a fost comisă intenționat și în perioada în care inculpatul din raionul Florești se afla deja sub efectul unei condamnări anterioare. Prin sentința pronunțată la 24 […] Post-ul Să nu faceți ca el: Pedeapsă cu închisoare pentru un permis de conducere fals apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
19:00
Zilele libere de iarnă pot fi mai mult decât timp petrecut în fața telefoanelor sau tabletelor. Cu puțină imaginație, vacanța de iarnă devine o ocazie ideală pentru jocuri de familie, plimbări în aer liber și provocări creative care îi apropie pe copii și părinți și transformă timpul liber într-o experiență memorabilă. O pauză necesară de […] Post-ul Idei de activități „fără ecrane” în familie pentru vacanța de iarnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Blocuri sanitare moderne pentru mii de elevi: Liceul „Constantin Stere” din Soroca, printre beneficiarii Programului Național de reabilitare a școlilor # Observatorul de Nord
Peste 1.300 de elevi și cadre didactice din municipiul Soroca beneficiază, începând din acest an, de condiții moderne de igienă, după ce Liceul Teoretic „Constantin Stere” a finalizat lucrările de reabilitare a blocurilor sanitare, în cadrul Programului Național de modernizare a infrastructurii școlare, ediția 2025. Liceul Teoretic „Constantin Stere” se numără printre cele 18 instituții […] Post-ul Blocuri sanitare moderne pentru mii de elevi: Liceul „Constantin Stere” din Soroca, printre beneficiarii Programului Național de reabilitare a școlilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Cel mai lung tunel rutier din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an, în nord vestul Chinei. Tunelul se află pe autostrada Urumqi–Yuli, în Regiunea Autonomă Xinjiang, și poartă numele Tianshan Shengli. Tunelul are o lungime de 22,13 kilometri și trece pe sub Munții Tian Shan. Acești munți au îngreunat mult timp legătura […] Post-ul Record mondial sub pământ. China deschide cel mai lung tunel rutier apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
12:20
Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate până acum, cu […] Post-ul ̦̆ ̆ apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
16 decese și peste 1.000 de cazuri de leziuni grave au fost înregistrate în 2025 în penitenciarele din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Privarea de libertate nu presupune pierderea drepturilor fundamentale, iar statul are o responsabilitate sporită pentru protejarea vieții, integrității fizice și psihice și a demnității persoanelor aflate în detenție. Concluzia reiese din datele prezentate de Avocatul Poporului în urma monitorizării situației din sistemul penitenciar pe parcursul anului 2025, comunică moldpres.md Potrivit informațiilor transmise de instituțiile […] Post-ul 16 decese și peste 1.000 de cazuri de leziuni grave au fost înregistrate în 2025 în penitenciarele din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 27 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 27 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
În ultimele luni, anchetele organelor de drept au readus în prim-plan problema corupției în sistemul educațional și a posibilelor fraude financiare și abuzuri din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. De la colectarea ilegală a banilor până la favorizarea unor elevi la examene, cazurile recente au generat întrebări esențiale: cine vede, cine are curajul să […] Post-ul Cine îndrăznește să denunțe corupția din educație? apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025. Gemenii sunt agitați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe măsură ce ziua se apropie de final, nativii meditează asupra puterii afecțiunii și asupra modului în care aceasta le modelează lumea interioară. E important să reflecteze la schimbările pe care doresc să le inițieze și să-și alinieze inima cu intențiile. În acest spațiu sacru, plin de căldură și posibilități, e important ca nativii […] Post-ul Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025. Gemenii sunt agitați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Cum organizăm o masă de Revelion reușită fără stres: Planificare inteligentă, sarcini împărțite și meniuri simple # Observatorul de Nord
Revelionul ar trebui să fie despre bucurie, nu despre oboseală. Totuși, pentru multe familii, masa festivă ajunge să însemne zile întregi de alergătură, liste interminabile și epuizare chiar înainte de miezul nopții. O organizare clară, câteva decizii practice și implicarea tuturor pot transforma însă pregătirile într-un proces calm și eficient. Planificarea: cheia unei mese fără […] Post-ul Cum organizăm o masă de Revelion reușită fără stres: Planificare inteligentă, sarcini împărțite și meniuri simple apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Ieftinirile la benzină și motorină s-au micșorat cu 16 bani și, respectiv, 9 bani per litru # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 16 bani, iar motorina cu 9 bani. Un litru de benzină va fi comercializat cu 21 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să […] Post-ul Ieftinirile la benzină și motorină s-au micșorat cu 16 bani și, respectiv, 9 bani per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Fiți atenți când vreți să cumpărați un automobil: un caz de escrocherie a adus un prejudiciu de peste 100 de mii de lei # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru escrocherie după ce a vândut un automobil pe care nu avea dreptul legal să-l înstrăineze, obținând ilegal 5.000 de euro și provocând victimei un prejudiciu material de peste 101.000 de lei, potrivit unei sentințe pronunțate la 24 decembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Instanța a […] Post-ul Fiți atenți când vreți să cumpărați un automobil: un caz de escrocherie a adus un prejudiciu de peste 100 de mii de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 27 decembrie 2026: astăzi sunt posibile ninsori, iar valorile termice vor fi peste zero grade Celsius # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 decembrie 2026, vom avea valori termice peste zero grade Celsius și sunt posibile ninsori. Astfel, în termometre vom avea de la zero grade până la +2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, […] Post-ul Meteo, 27 decembrie 2026: astăzi sunt posibile ninsori, iar valorile termice vor fi peste zero grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
26 decembrie 2025
20:10
Ajutor pentru gospodine de la Observatorul de Nord: alege desertul adaptat pentru masa ta de sărbătoare! # Observatorul de Nord
În prag de sărbători, când timpul este limitat, iar așteptările pentru masa festivă sunt mari, Observatorul de Nord vine cu un sprijin practic pentru gospodine: un ghid interactiv dedicat deserturilor de Crăciun și Revelion, gândit să ajute fiecare familie să aleagă rapid rețeta potrivită, în funcție de timp, gust și nivel de efort. Observatorul de […] Post-ul Ajutor pentru gospodine de la Observatorul de Nord: alege desertul adaptat pentru masa ta de sărbătoare! apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Angela Artemii, profesoara care transformă pasiunea pentru handmade în inspirație # Observatorul de Nord
Ziua Angelei Artemii începe la catedră, printre manuale și copii curioși, și se încheie, de cele mai multe ori, acasă, la masa de lucru. De aproape 22 de ani, predă limba engleză la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din Ghindești, și de aproape 20 de ani, creează bijuterii handmade – nu pentru profit, ci pentru echilibru interior. […] Post-ul Angela Artemii, profesoara care transformă pasiunea pentru handmade în inspirație apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:50
Consiliul Raional Soroca lider la capitolul transparență administrativă? În teorie – DA, la practică – BA! # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca a fost distins cu Diplomă de gradul II pentru transparență, în urma unui studiu republican care evaluează activitatea administrațiilor publice locale, o recunoaștere ce plasează raionul Soroca în topul celor mai transparente autorități din Republica Moldova, dar care ridică și semne de întrebare privind diferența dintre transparența formală și cea practicată efectiv. […] Post-ul Consiliul Raional Soroca lider la capitolul transparență administrativă? În teorie – DA, la practică – BA! apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
O dronă rusească ar fi survolat nordul R. Moldova și s-ar îndrepta spre România # Observatorul de Nord
O dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian al Republica Moldova, în zona de nord a țării, și s-ar îndrepta în prezent spre România. Cel puțin asta susțin canalele de Telegram din Ucraina. Totuși, deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au confirmat aceste informații, transmite stiri.md Nu este pentru prima dată când apar informații […] Post-ul O dronă rusească ar fi survolat nordul R. Moldova și s-ar îndrepta spre România apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar…ar fi fugit în Transnistria # Observatorul de Nord
Instanța a decis astăzi că, Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei se face vinovat de faptul că, în perioada 2017–2020, pe când era director al unei societăți comerciale din Comrat, acesta ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a autoriza transferuri nejustificate de fonduri către o companie la care activa fiul […] Post-ul Fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar…ar fi fugit în Transnistria apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Bărbatul de 59 de ani, suspectat de omor intenționat a fost condamnat anterior pentru că își ținea fiul în lanț, în loc de câine # Observatorul de Nord
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor ’90, începutul anilor […] Post-ul Bărbatul de 59 de ani, suspectat de omor intenționat a fost condamnat anterior pentru că își ținea fiul în lanț, în loc de câine apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Tableta de vineri Întâlnirile bilaterale, trilaterale și de care mai doriți, care au scopul să pună capăt războiului din Ucraina se termină cu vorbărie goală și cu declarații menite să ne demonstreze cine este mai barosan, cine dorește pacea, cu adevărat, și cine doar mimează găsirea unor compromisuri. Or, deși în acest proces au […] Post-ul Se pare că există o posibilitate, care ar pune capăt războiului din Ucraina… apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Doi bǎrbați au pretins ilegal de la un alt bărbat, de 58 de ani, suma de 100 000 de lei. # Observatorul de Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiştilor din BPDS „Fulger”, au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bǎrbați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile și cu implicarea […] Post-ul Doi bǎrbați au pretins ilegal de la un alt bărbat, de 58 de ani, suma de 100 000 de lei. apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
După aproape un deceniu de proceduri judiciare și încercări repetate de redresare financiară, instanța de insolvabilitate a decis trecerea în faliment a unei întreprinderi interraionale de stat care asigură captarea și distribuția apei potabile în nordul Republicii Moldova. Hotărârea a fost luată ca urmare a neexecutării planului de restructurare aprobat definitiv de instanță încă din […] Post-ul Instanța a decis: ÎIS „Acva-Nord” din Soroca intră în faliment apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […] Post-ul FOTOGRAFIA ZILEI: Ninge ca-n poveste și peste Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Mihail Andrieș din Racovăț și Dumitru Derevenco din Soroca sunt câștigătorii concursului „Cel mai bun producător de vin de casă 2025” # Observatorul de Nord
Efectuând degustarea mostrelor de vin prezentate la concursul de amatori pentru cel mai bun vin de casă, prezentate comisiei de degustare Comisia de coordonare a acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun producător de vin de casă 2025” A DECIS: Pentru calitatea vinului Se decernează diplome şi premii băneşti următorilor participanţi : Pentru […] Post-ul Mihail Andrieș din Racovăț și Dumitru Derevenco din Soroca sunt câștigătorii concursului „Cel mai bun producător de vin de casă 2025” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
SA „Drumuri Soroca” câștigă în instanță un litigiu de peste 124 de mii de lei pentru asfalt livrat și neachitat # Observatorul de Nord
Un litigiu comercial pornit din livrarea de beton asfaltic pentru reparația unui drum din raionul Soroca s-a încheiat în favoarea SA „Drumuri Soroca”. Instanța a obligat compania SRL „P.B.D. INVEST” să achite integral datoria acumulată, penalitățile contractuale și cheltuielile de judecată, suma totală depășind 124 de mii de lei. Cauza a fost examinată de Judecătoria […] Post-ul SA „Drumuri Soroca” câștigă în instanță un litigiu de peste 124 de mii de lei pentru asfalt livrat și neachitat apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Pentru astăzi, în perioada de timp 14:00 – 17:00 a fost emisCod Galben de intensificări ale vântului # Observatorul de Nord
Pentre astăzi, 26 decembrie 2026, meteorologii au emis Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în perioada orelor 14:00 – 17:00, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s. În acest context, salvatorii recomandă să fie evitate locurile unde sunt copaci uscați sau fire electrice. În […] Post-ul Pentru astăzi, în perioada de timp 14:00 – 17:00 a fost emisCod Galben de intensificări ale vântului apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Ce înseamnă, de fapt, „Premium”? Calitate, grijă pentru detalii și produse care spun o poveste. În noul episod din podcastul „La Taclale cu Vânzare”, descoperim istoria din spatele Premium Nuts — o afacere de familie din Soroca care transformă fructele uscate și delicatesele atent alese într-un stil de viață. Vorbim despre beneficii, despre munca din […] Post-ul Dacă e calitate…e PREMIUM NUTS! apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Piața Libertății din municipiul Soroca a găzduit, pe 25 decembrie, Iarmarocul de Crăciun și Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a. Evenimentul a transformat centrul orașului într-un loc dedicat tradițiilor de iarnă și a adunat sute de locuitori și vizitatori. Deschiderea festivalului a avut loc cu Parada măștilor […] Post-ul Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
A încercat să dea foc procuraturii, dar „tentativa” s-a soldat cu patru ani de închisoare și o amendă de 79.494,56 lei # Observatorul de Nord
Potrivit probelor administrate, în noaptea lui 14 septembrie 2020, aflându-se pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a poziționat pe pragul Procuraturii locale și, folosind chibrituri, le-a dat foc, provocând un incendiu. Scopul său infracțional de a incendia întreaga clădire nu a fost dus până la […] Post-ul A încercat să dea foc procuraturii, dar „tentativa” s-a soldat cu patru ani de închisoare și o amendă de 79.494,56 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Un deținut din Soroca a primit încă 18 ani de închisoare după ce a ucis cu cruzime un alt deținut. Judecătoria Soroca a pronunțat sentința miercuri, 24 decembrie. Crima s-a produs în noaptea de 5 iunie, în Penitenciarul nr. 6 din Soroca. Potrivit anchetei, conflictul a pornit de la un loc de dormit. Cei doi […] Post-ul Un deținut din Soroca, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, decorat cu distincție de stat # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit distincții de stat mai multor persoane care s-au remarcat prin muncă, integritate și implicare. Recunoașterea vine pentru contribuția lor la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. Printre cei distinși se află și Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din municipiul Soroca. Distincția confirmă munca sa constantă și […] Post-ul Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, decorat cu distincție de stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor # Observatorul de Nord
Mai bine de 50 de ani, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, numele mirean – Vladimir Gundeaev, este însoțit de o femeie care locuiește în apartamentul său și care, potrivit datelor serviciului de frontieră, călătorește împreună cu patriarhul în deplasările sale în străinătate. Propagandistul Vladimir Soloviov a numit-o verișoară de gradul al treilea a ierarhului, […] Post-ul Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Astăzi este termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat # Observatorul de Nord
Casa Naţională de Asigurări Sociale reamintește, că data de 26 decembrie 2025 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale: • Categoriile de angajatori specificaţi […] Post-ul Astăzi este termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 26 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 26 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă # Observatorul de Nord
În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat. Maratonul culinar „Gustul […] Post-ul Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Meteo, 26 decembrie 2025: fără precipitații și cu temperaturi sub zero, în orele dimineții # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 decembrie 2026, vom avea o zi cu valori termice scăzute, mai cu seamă în orele dimineții, iar probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 grade Celsius și zero grade, umiditatea aerului va fi de 78 de procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 26 decembrie 2025: fără precipitații și cu temperaturi sub zero, în orele dimineții apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe măsură ce ziua se scurge, observă cum aceste trăiri intensificate îți influențează interacțiunile și deciziile. Este a 7-a zi lunară, sub influența Cocoșului. Ești astfel încurajată să adopți o perspectivă mai atentă și mai selectivă. Acest simbol vorbește despre claritate și despre importanța unei judecăți solide în tot ceea ce întreprinzi. Întreabă-te cum poate […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
25 decembrie 2025
16:00
O elevă a Liceului Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca va beneficia de echipament asistiv modern pentru vedere, menit să îi faciliteze procesul educațional atât la școală, cât și acasă. Aparatajul a fost oferit în cadrul unui program derulat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF, prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. […] Post-ul O elevă din Soroca va învăța cu ajutorul tehnologiei asistive apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
„Iarmarocul de Crăciun” a început la Soroca: tradițiile prind viață chiar acum, în Piața Libertății / VIDEO # Observatorul de Nord
Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins municipiul Soroca, unde astăzi, 25 decembrie, are loc ediția a XVI-a a Festivalului Raional al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura”. Evenimentul, desfășurat chiar acum în Piața Libertății, adună comunitatea în jurul tradițiilor autentice, muzicii populare, jocurilor și obiceiurilor strămoșești, într-o sărbătoare care transformă orașul […] Post-ul „Iarmarocul de Crăciun” a început la Soroca: tradițiile prind viață chiar acum, în Piața Libertății / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO # Observatorul de Nord
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, este invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante. Printre cele discutate sunt: cum ar trebui să fie masa de revelion, Crăciunul pe stil nou sau vechi, relația dintre preoții din ambele mitropolii ortodoxe din Republica […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Primiți colindătorii? Ne bucurăm de Crăciun cu Ansamblul “Crenguțele“ și preotul Sorin Huluță / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, când mulți dintre creștinii ortodocși sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, cu un mesaj aparte de felicitare pentru soroceni, românii de pretutindeni și creștini, vin Ansamblul “Crenguțele“ de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca și preotul Sorin Huluță, parohul bisericii cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni”. Crăciun fericit! Post-ul Primiți colindătorii? Ne bucurăm de Crăciun cu Ansamblul “Crenguțele“ și preotul Sorin Huluță / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.