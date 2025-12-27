Curs valutar, 27 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani.
Observatorul de Nord, 27 decembrie 2025 08:10
Observatorul de Nord, 27 decembrie 2025 08:10

Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna
În ultimele luni, anchetele organelor de drept au readus în prim-plan problema corupției în sistemul educațional și a posibilelor fraude financiare și abuzuri din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. De la colectarea ilegală a banilor până la favorizarea unor elevi la examene, cazurile recente au generat întrebări esențiale: cine vede, cine are curajul să
Horoscopul zilei de 27 decembrie 2025. Gemenii sunt agitați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Pe măsură ce ziua se apropie de final, nativii meditează asupra puterii afecțiunii și asupra modului în care aceasta le modelează lumea interioară. E important să reflecteze la schimbările pe care doresc să le inițieze și să-și alinieze inima cu intențiile. În acest spațiu sacru, plin de căldură și posibilități, e important ca nativii
Cum organizăm o masă de Revelion reușită fără stres: Planificare inteligentă, sarcini împărțite și meniuri simple
Revelionul ar trebui să fie despre bucurie, nu despre oboseală. Totuși, pentru multe familii, masa festivă ajunge să însemne zile întregi de alergătură, liste interminabile și epuizare chiar înainte de miezul nopții. O organizare clară, câteva decizii practice și implicarea tuturor pot transforma însă pregătirile într-un proces calm și eficient. Planificarea: cheia unei mese fără
Ieftinirile la benzină și motorină s-au micșorat cu 16 bani și, respectiv, 9 bani per litru
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 16 bani, iar motorina cu 9 bani. Un litru de benzină va fi comercializat cu 21 de lei și 81 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să
Fiți atenți când vreți să cumpărați un automobil: un caz de escrocherie a adus un prejudiciu de peste 100 de mii de lei
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru escrocherie după ce a vândut un automobil pe care nu avea dreptul legal să-l înstrăineze, obținând ilegal 5.000 de euro și provocând victimei un prejudiciu material de peste 101.000 de lei, potrivit unei sentințe pronunțate la 24 decembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Instanța a
Meteo, 27 decembrie 2026: astăzi sunt posibile ninsori, iar valorile termice vor fi peste zero grade Celsius
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 decembrie 2026, vom avea valori termice peste zero grade Celsius și sunt posibile ninsori. Astfel, în termometre vom avea de la zero grade până la +2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente,
Ajutor pentru gospodine de la Observatorul de Nord: alege desertul adaptat pentru masa ta de sărbătoare!
În prag de sărbători, când timpul este limitat, iar așteptările pentru masa festivă sunt mari, Observatorul de Nord vine cu un sprijin practic pentru gospodine: un ghid interactiv dedicat deserturilor de Crăciun și Revelion, gândit să ajute fiecare familie să aleagă rapid rețeta potrivită, în funcție de timp, gust și nivel de efort. Observatorul de
Angela Artemii, profesoara care transformă pasiunea pentru handmade în inspirație
Ziua Angelei Artemii începe la catedră, printre manuale și copii curioși, și se încheie, de cele mai multe ori, acasă, la masa de lucru. De aproape 22 de ani, predă limba engleză la Gimnaziul „Mihai Eminescu" din Ghindești, și de aproape 20 de ani, creează bijuterii handmade – nu pentru profit, ci pentru echilibru interior.
Consiliul Raional Soroca lider la capitolul transparență administrativă? În teorie – DA, la practică – BA!
Consiliul Raional Soroca a fost distins cu Diplomă de gradul II pentru transparență, în urma unui studiu republican care evaluează activitatea administrațiilor publice locale, o recunoaștere ce plasează raionul Soroca în topul celor mai transparente autorități din Republica Moldova, dar care ridică și semne de întrebare privind diferența dintre transparența formală și cea practicată efectiv.
O dronă rusească ar fi survolat nordul R. Moldova și s-ar îndrepta spre România
O dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian al Republica Moldova, în zona de nord a țării, și s-ar îndrepta în prezent spre România. Cel puțin asta susțin canalele de Telegram din Ucraina. Totuși, deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au confirmat aceste informații, transmite stiri.md Nu este pentru prima dată când apar informații
Fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar…ar fi fugit în Transnistria
Instanța a decis astăzi că, Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei se face vinovat de faptul că, în perioada 2017–2020, pe când era director al unei societăți comerciale din Comrat, acesta ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a autoriza transferuri nejustificate de fonduri către o companie la care activa fiul
Bărbatul de 59 de ani, suspectat de omor intenționat a fost condamnat anterior pentru că își ținea fiul în lanț, în loc de câine
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor '90, începutul anilor
Tableta de vineri Întâlnirile bilaterale, trilaterale și de care mai doriți, care au scopul să pună capăt războiului din Ucraina se termină cu vorbărie goală și cu declarații menite să ne demonstreze cine este mai barosan, cine dorește pacea, cu adevărat, și cine doar mimează găsirea unor compromisuri. Or, deși în acest proces au
Doi bǎrbați au pretins ilegal de la un alt bărbat, de 58 de ani, suma de 100 000 de lei.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiştilor din BPDS „Fulger", au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bǎrbați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile și cu implicarea
După aproape un deceniu de proceduri judiciare și încercări repetate de redresare financiară, instanța de insolvabilitate a decis trecerea în faliment a unei întreprinderi interraionale de stat care asigură captarea și distribuția apei potabile în nordul Republicii Moldova. Hotărârea a fost luată ca urmare a neexecutării planului de restructurare aprobat definitiv de instanță încă din
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai
Mihail Andrieș din Racovăț și Dumitru Derevenco din Soroca sunt câștigătorii concursului „Cel mai bun producător de vin de casă 2025"
Efectuând degustarea mostrelor de vin prezentate la concursul de amatori pentru cel mai bun vin de casă, prezentate comisiei de degustare Comisia de coordonare a acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun producător de vin de casă 2025" A DECIS: Pentru calitatea vinului Se decernează diplome şi premii băneşti următorilor participanţi : Pentru
SA „Drumuri Soroca" câștigă în instanță un litigiu de peste 124 de mii de lei pentru asfalt livrat și neachitat
Un litigiu comercial pornit din livrarea de beton asfaltic pentru reparația unui drum din raionul Soroca s-a încheiat în favoarea SA „Drumuri Soroca". Instanța a obligat compania SRL „P.B.D. INVEST" să achite integral datoria acumulată, penalitățile contractuale și cheltuielile de judecată, suma totală depășind 124 de mii de lei. Cauza a fost examinată de Judecătoria
Pentru astăzi, în perioada de timp 14:00 – 17:00 a fost emisCod Galben de intensificări ale vântului
Pentre astăzi, 26 decembrie
Ce înseamnă, de fapt, „Premium”? Calitate, grijă pentru detalii și produse care spun o poveste. În noul episod din podcastul „La Taclale cu Vânzare”, descoperim istoria din spatele Premium Nuts — o afacere de familie din Soroca care transformă fructele uscate și delicatesele atent alese într-un stil de viață. Vorbim despre beneficii, despre munca din […] Post-ul Dacă e calitate…e PREMIUM NUTS! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Piața Libertății din municipiul Soroca a găzduit, pe 25 decembrie, Iarmarocul de Crăciun și Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a. Evenimentul a transformat centrul orașului într-un loc dedicat tradițiilor de iarnă și a adunat sute de locuitori și vizitatori. Deschiderea festivalului a avut loc cu Parada măștilor […] Post-ul Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
A încercat să dea foc procuraturii, dar „tentativa” s-a soldat cu patru ani de închisoare și o amendă de 79.494,56 lei # Observatorul de Nord
Potrivit probelor administrate, în noaptea lui 14 septembrie 2020, aflându-se pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a poziționat pe pragul Procuraturii locale și, folosind chibrituri, le-a dat foc, provocând un incendiu. Scopul său infracțional de a incendia întreaga clădire nu a fost dus până la […] Post-ul A încercat să dea foc procuraturii, dar „tentativa” s-a soldat cu patru ani de închisoare și o amendă de 79.494,56 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un deținut din Soroca a primit încă 18 ani de închisoare după ce a ucis cu cruzime un alt deținut. Judecătoria Soroca a pronunțat sentința miercuri, 24 decembrie. Crima s-a produs în noaptea de 5 iunie, în Penitenciarul nr. 6 din Soroca. Potrivit anchetei, conflictul a pornit de la un loc de dormit. Cei doi […] Post-ul Un deținut din Soroca, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, decorat cu distincție de stat # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit distincții de stat mai multor persoane care s-au remarcat prin muncă, integritate și implicare. Recunoașterea vine pentru contribuția lor la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. Printre cei distinși se află și Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din municipiul Soroca. Distincția confirmă munca sa constantă și […] Post-ul Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, decorat cu distincție de stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor # Observatorul de Nord
Mai bine de 50 de ani, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, numele mirean – Vladimir Gundeaev, este însoțit de o femeie care locuiește în apartamentul său și care, potrivit datelor serviciului de frontieră, călătorește împreună cu patriarhul în deplasările sale în străinătate. Propagandistul Vladimir Soloviov a numit-o verișoară de gradul al treilea a ierarhului, […] Post-ul Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi este termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat # Observatorul de Nord
Casa Naţională de Asigurări Sociale reamintește, că data de 26 decembrie 2025 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale: • Categoriile de angajatori specificaţi […] Post-ul Astăzi este termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă # Observatorul de Nord
În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat. Maratonul culinar „Gustul […] Post-ul Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 26 decembrie 2025: fără precipitații și cu temperaturi sub zero, în orele dimineții # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 decembrie 2026, vom avea o zi cu valori termice scăzute, mai cu seamă în orele dimineții, iar probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 grade Celsius și zero grade, umiditatea aerului va fi de 78 de procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 26 decembrie 2025: fără precipitații și cu temperaturi sub zero, în orele dimineții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe măsură ce ziua se scurge, observă cum aceste trăiri intensificate îți influențează interacțiunile și deciziile. Este a 7-a zi lunară, sub influența Cocoșului. Ești astfel încurajată să adopți o perspectivă mai atentă și mai selectivă. Acest simbol vorbește despre claritate și despre importanța unei judecăți solide în tot ceea ce întreprinzi. Întreabă-te cum poate […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
O elevă a Liceului Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca va beneficia de echipament asistiv modern pentru vedere, menit să îi faciliteze procesul educațional atât la școală, cât și acasă. Aparatajul a fost oferit în cadrul unui program derulat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF, prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. […] Post-ul O elevă din Soroca va învăța cu ajutorul tehnologiei asistive apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Iarmarocul de Crăciun” a început la Soroca: tradițiile prind viață chiar acum, în Piața Libertății / VIDEO # Observatorul de Nord
Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins municipiul Soroca, unde astăzi, 25 decembrie, are loc ediția a XVI-a a Festivalului Raional al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura”. Evenimentul, desfășurat chiar acum în Piața Libertății, adună comunitatea în jurul tradițiilor autentice, muzicii populare, jocurilor și obiceiurilor strămoșești, într-o sărbătoare care transformă orașul […] Post-ul „Iarmarocul de Crăciun” a început la Soroca: tradițiile prind viață chiar acum, în Piața Libertății / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO # Observatorul de Nord
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, este invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante. Printre cele discutate sunt: cum ar trebui să fie masa de revelion, Crăciunul pe stil nou sau vechi, relația dintre preoții din ambele mitropolii ortodoxe din Republica […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primiți colindătorii? Ne bucurăm de Crăciun cu Ansamblul “Crenguțele“ și preotul Sorin Huluță / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, când mulți dintre creștinii ortodocși sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, cu un mesaj aparte de felicitare pentru soroceni, românii de pretutindeni și creștini, vin Ansamblul “Crenguțele“ de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca și preotul Sorin Huluță, parohul bisericii cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni”. Crăciun fericit! Post-ul Primiți colindătorii? Ne bucurăm de Crăciun cu Ansamblul “Crenguțele“ și preotul Sorin Huluță / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, 25 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc, cu 10 bani și, respectiv, șase bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 25 decembrie 2025: 21,97 lei prețul unui litru de benzină A95 și 18,67 lei pentru un litru de motorină – 18,67 lei. Astfel, prețurile respective înseamnă o ieftinire cu 10 bani la benzină […] Post-ul Astăzi, 25 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc, cu 10 bani și, respectiv, șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Dacă lași tensiunea deoparte, vei reuși să-ți exprimi cu adevărat ideile și să te bucuri de încrederea celor din jur. A șasea zi lunară te încurajează să profiți de talentele tale. Nu trebuie să fii timidă și să ascunzi lumina care te înconjoară. Cu Luna în Pești, ai încredere în intuiția ta. Descoperă ce îți […] Post-ul Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca a avut loc o instruire cu tema „Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă”, destinată consolidării capacităților comunitare în domeniul inițiativelor locale și accesării finanțărilor. La activitate au participat bibliotecari, precum și prieteni ai bibliotecii, interesați de dezvoltarea comunității și de implicarea activă […] Post-ul Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă # Observatorul de Nord
În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat. Maratonul culinar „Gustul […] Post-ul Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ecaterina Corbu: „Sunt studentă la Timișoara, mă ocup de voluntariat, iubesc ceea ce fac și…nu exclud să mă întorc acasă, la Soroca” # Observatorul de Nord
Invitată Podcastului „OBSERVATORUL” este domnișoara Ecaterina Corbu, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara și una din liderii studenților basarabeni din „leagănul revoluției din 1989”. Fire frumoasă, activă și complexă, frumoasă, într-o română impecabilă, cu un accent bănățeano-basarabean, Ecaterina ne-a povestit, în cele câteva zeci de minute, despre viața și studiile în orașul de pe […] Post-ul Ecaterina Corbu: „Sunt studentă la Timișoara, mă ocup de voluntariat, iubesc ceea ce fac și…nu exclud să mă întorc acasă, la Soroca” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Noul an aduce speranțe diferite pentru oamenii din satele raionului Soroca. Am vorbit cu mai mulți soroceni și i-am întrebat ce așteptări au pentru anul care vine. Răspunsurile lor vorbesc despre nevoi reale, dorințe simple și multă speranță. Elena Sochirca, primarul satului Dubna, spune clar ce așteaptă. „Așteptările sunt foarte mari, pentru că bugetele sunt […] Post-ul VOX: Ce așteptări au sorocenii de la 2026? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Artistul Iurie Mahovici s-a stins din viață la 63 de ani. Maestru în Artă, pianist și pedagog, acesta a fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. Potrivit unui necrolog al Ministerului Culturii, Mahovici „a contribuit decisiv la promovarea muzicii academice în întreaga țară”, fapt pentru care a fost decorat cu titlurile de Artist al […] Post-ul A murit Iurie Mahovici, Artist al Poporului. Avea doar 63 de ani… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului # Observatorul de Nord
După săptămâni de negocieri intense, Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Documentul, redus de la 28 la 20 de puncte, a fost prezentat jurnaliștilor de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent, citat de moldpres.md. Potrivit lui Zelenski, noul […] Post-ul Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului apare prima dată în Observatorul de Nord.
De la Poliția Națională, urare elevilor – vacanță de iarnă în siguranță să aveți! # Observatorul de Nord
În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă – un timp al bucuriei, relaxării și jocului. Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber – și riscurile pentru siguranța acestora cresc. Pentru a preveni situațiile neplăcute, recomandăm copiilor respectarea următoarelor sfaturi; Nu […] Post-ul De la Poliția Națională, urare elevilor – vacanță de iarnă în siguranță să aveți! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, de comiterea faptelor de viol și omor. Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată […] Post-ul Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Timp de 15 zile, începând cu ziua de astăzi și până la 9 ianuarie 2026, elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă. Astfel, s-a încheiat primul semestru din anul de studii 2025-2026. De altfel, instituțiile de învățământ pot să decidă data exactă pentru începutul semestrului II: din data de […] Post-ul De astăzi și până la 9 ianuarie 2026 elevii sunt în vacanță apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md Mai mulți condamnați la închisoare pe viață au insuflat aerul libertății în acest an. Ce-i drept, pentru o perioadă scurtă, timp în care, în culoarele politicii de la Chișinău, s-au dus lupte acerbe și s-au făcut declarații tăioase, în contextul adoptării amendamentelor la Legea amnistiei. Propuse de fosta deputată PAS, Olesea […] Post-ul „Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate # Observatorul de Nord
Perioada Sărbătorilor de iarnă, care durează în jur de trei săptămâni în Republica Moldova, reprezintă atât un prilej de bucurie și de marcare a noilor începuturi, cât și timpul în care pericolele alimentare, de inactivitate fizică și de consum nociv al alcoolului escaladează. Urmarea unui asemenea stil de viață în perioada sărbătorilor și asocierea acestuia […] Post-ul Recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 # Observatorul de Nord
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an – 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală, transmite moldova1.md. Proprietarii […] Post-ul Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală # Observatorul de Nord
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Serviciul acordă asistență stomatologică gratuită copiilor în […] Post-ul Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală apare prima dată în Observatorul de Nord.
