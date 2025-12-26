Fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar…ar fi fugit în Transnistria

06:20

Pentru astăzi, 24 decembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 22,07 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 sau cu 10 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Motorină standard va avea un preț maxim de 18,73 lei pentru un litru, în scădere cu […]