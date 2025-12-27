12:30

Timp de 15 zile, începând cu ziua de astăzi și până la 9 ianuarie 2026, elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă. Astfel, s-a încheiat primul semestru din anul de studii 2025-2026. De altfel, instituțiile de învățământ pot să decidă data exactă pentru începutul semestrului II: din data de […] Post-ul De astăzi și până la 9 ianuarie 2026 elevii sunt în vacanță apare prima dată în Observatorul de Nord.